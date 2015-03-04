Meizu осуществит главную мечту фанатов своих смартфонов - Новости технологий и интернета | MMGP

Компания Meizu создает довольно интересные во всех отношениях мобильные устройства, которые стоят недорого, но при этом предлагают впечатляющий уровень технического оснащений, стильный внешний вид и множество других особенностей. Фанаты телефонов под этим брендом уже очень давно мечтают, что однажды этот производитель наконец-то перестанет сотрудничать с компанией MediaTek, которая производит просто ужасные по современным меркам процессоры.
Они сильно греются, теряют производительность при большой нагрузке, потребляют много энергии и оснащаются далеко не самыми лучшими графическими ускорителями. У процессоров от компании MediaTek есть только одно неоспоримое преимущество – они практически в два раза дешевле решений от других компаний, благодаря чему компания Meizu снижает себестоимость своих мобильных устройств, делая их более доступными для покупателей. В этом году на рынок были выпущены флагманы Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus, оба из которых хорошо продавались лишь в первые дни после старта продаж, а затем интерес покупателей у ним ощутимо угас.
Виной всему стала не завышенная стоимость, а использование топовых процессоров от компании MediaTek. По сути, в 2017 года только Meizu рискнула использовать флагманские чипсеты от тайваньского чипмейкера в своих самых дорогих мобильных устройствах, и она прогадала. На фоне этого эксперты уверены, что в 2018 году компания наконец-то осуществит главную мечту фанатов своих смартфонов – она полностью откажется от продукции компании MediaTek даже в самых дешевых своих телефонах. Ее основными поставщиками чипсетов станут компании Qualcomm и Samsung, которые производят процессоры из линеек Snapdragon и Exynos соответственно. Такой ход будет вполне оправдан, поскольку низкий спрос на топовые смартфоны Meizu связан именно с тем, что они не могут конкурировать со своими конкурентами по вычислительной мощности, так как она значительно уступает таковой в других флагманах, работающий на базе чипсетов от Huawei, Apple, Samsung и Qualcomm.
Можно совершенно честно сказать, что сейчас процессоры MediaTek являются худшими в индустрии, а используют их лишь из-за низкой цены. Руководство Meizu, как утверждают эксперты, в 2018 году одумается и начнет оснащать свои мобильные устройства исключительно чипсетами от Qualcomm и Samsung, причем этому уже нашлось подтверждение. Так, флагман Meizu Pro 15 Plus получит топовый 8-ядерный процессор Snapdragon 845 с таковой частотой 2,8 ГГц.
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