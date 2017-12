Meizu осуществит главную мечту фанатов своих смартфонов - Новости технологий и интернета | MMGP

ttxz Мастер

Meizu осуществит главную мечту фанатов своих смартфонов



Компания Meizu создает довольно интересные во всех отношениях мобильные устройства, которые стоят недорого, но при этом предлагают впечатляющий уровень технического оснащений, стильный внешний вид и множество других особенностей. Фанаты телефонов под этим брендом уже очень давно мечтают, что однажды этот производитель наконец-то перестанет сотрудничать с компанией MediaTek, которая производит просто ужасные по современным меркам процессоры.



Они сильно греются, теряют производительность при большой нагрузке, потребляют много энергии и оснащаются далеко не самыми лучшими графическими ускорителями. У процессоров от компании MediaTek есть только одно неоспоримое преимущество – они практически в два раза дешевле решений от других компаний, благодаря чему компания Meizu снижает себестоимость своих мобильных устройств, делая их более доступными для покупателей. В этом году на рынок были выпущены флагманы Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus, оба из которых хорошо продавались лишь в первые дни после старта продаж, а затем интерес покупателей у ним ощутимо угас.







Виной всему стала не завышенная стоимость, а использование топовых процессоров от компании MediaTek. По сути, в 2017 года только Meizu рискнула использовать флагманские чипсеты от тайваньского чипмейкера в своих самых дорогих мобильных устройствах, и она прогадала. На фоне этого эксперты уверены, что в 2018 году компания наконец-то осуществит главную мечту фанатов своих смартфонов – она полностью откажется от продукции компании MediaTek даже в самых дешевых своих телефонах. Ее основными поставщиками чипсетов станут компании Qualcomm и Samsung, которые производят процессоры из линеек Snapdragon и Exynos соответственно. Такой ход будет вполне оправдан, поскольку низкий спрос на топовые смартфоны Meizu связан именно с тем, что они не могут конкурировать со своими конкурентами по вычислительной мощности, так как она значительно уступает таковой в других флагманах, работающий на базе чипсетов от Huawei, Apple, Samsung и Qualcomm.







Можно совершенно честно сказать, что сейчас процессоры MediaTek являются худшими в индустрии, а используют их лишь из-за низкой цены. Руководство Meizu, как утверждают эксперты, в 2018 году одумается и начнет оснащать свои мобильные устройства исключительно чипсетами от Qualcomm и Samsung, причем этому уже нашлось подтверждение. Так, флагман Meizu Pro 15 Plus получит топовый 8-ядерный процессор Snapdragon 845 с таковой частотой 2,8 ГГц.



