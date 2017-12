Стартовали торги биткоин-фьючерсами на бирже CBOE - Новости криптовалют | MMGP

Стартовали торги биткоин-фьючерсами на бирже CBOE

В момент запуска фьючерсов на Чикагской бирже опционов (CBOE) цена биткоина в считанные минуты выросла на более чем на $1000. Однако, вскоре после этого последовала коррекция цены первой криптовалюты.Резкое движение цены отчетливо видно на пятиминутном графике биржи Bitfinex:Один известный криптотрейдер отметил, что запуск фьючерсов на CBOE сопровождался, “самой длинной 5-минутной свечой за всю историю”:CryptOrca@CryptOrca$BTCUSDCBOE opens with biggest 5min candle in history05:07 - 11 груд. 2017Столь резкое восходящее движение свидетельствует не только об оптимизме криптоинвесторов, ожидающих приток новых денег на рынок, но и об ожидаемо возросшей волатильности цены биткоина.Примечательно, что сразу после запуска сайт CBOE некоторое время был недоступен, что не могло не вызвать соответствующую реакцию в соцсетях:$20kBTCRichard Heart@RichardHeartWin#Bitcoin already broke the CBOE website lol. http://www.cboe.com/delayedquote/adv...icker=XBT%2fF8 05:06 - 11 груд. 2017Dennis@Xentagz.@CBOE Server room05:15 - 11 груд. 2017В настоящее время сайт CBOE работает с перебоями. Сообщение о проблемах с сайтом вскоре появилось и в Twitter-аккаунте биржи:Cboe@CBOEDue to heavy traffic on our website, visitors to http://www.cboe.com may find that it is performing slower than usual and may at times be temporarily unavailable. All trading systems are operating normally.05:33 - 11 груд. 2017ForkLog продолжает следить за развитием событий.Напомним, биржа CBOE рассматривает возможность добавления в будущем фьючерсов на Ethereum и Bitcoin Cash, а также прогнозирует появление на финансовом рынке биткоин-ETF.