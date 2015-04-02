Директор уральского завода из-за долгов по зарплате расстался с вертолётом - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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сообщает, что в городе Качканар Свердловской области располагается довольно крупный металлургический завод, где трудится почти под тысячу рабочих и остальных сотрудников этого предприятия. Видимо из-за проблем со сбытом своей продукции, а может по каким-либо иным причинам ещё, но ранее выяснилось, что администрация этого завода задолжала своим работникам 16 миллионов рублей по выплатам по зарплате. И конечно, во многом в такой неприятной ситуации виноват руководитель этого крупного предприятия, фамилия которого не раскрывается. Кроме того, к этим 16 млн рублям, как оказалось надо добавлять 100 млн рублей не выплаченных налогов и других задолженностей.
Тем временем, на само предприятие, за невыплату зарплаты был подан иск в суд и конечно дело было решено в пользу его сотрудников. Далее документы из суда поступили в Качканарский отдел судебных приставов и общая сумма взыскания составила 116 млн рублей - уже немаленькая цифра. Вообщем получается, что заводу грозит уже банкротство из-за таких больших долгов плюс его имущество находится в залоге у банков.
Между тем судебные приставы выполнили свою работу как полагается. Они описали и арестовали имущество, которое ещё не находилось в залоге у банков и кстати, в эту опись попал и фактически личный вертолет директора "Robinson-R44" - на него был наложен арест и он был отдан на ответственное хранение директору. Впрочем, права пользоваться им он уже не имеет.
И что интересно, как уже после этого сообщило Свердловское областное телевидение, арест фактически личного вертолета подействовал на этого директора - он сразу нашёл 16 миллионов рублей и выплатил своим сотрудникам зарплаты, другими словами долги по зарплатам он уже погасил. Однако, приставы остались непреклонны и заявили, что пока вся сумма, а это ещё 100 млн рублей долга, не будет полностью погашена, то "любимую игрушку" в виде вертолёта "Robinson" директору этого завода не вернем. Закон есть закон и решение суда надо выполнять. Вероятно, директор, сейчас очень ломает свою голову - где достать еще 100 млн рублей, ведь так летать охота...
Специально для mmgp.ru
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