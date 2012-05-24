Крипто неТрейдинг - Ru-Form | MMGP

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Re: Крипто неТрейдинг
Биткоин зажигает свечи.
Свечи сейчас нужны, ведь ночь, время 03.00, пишу из эпицентра событий. Оно того стоило, чтобы не спать и увидеть это своими глазами. Час назад начались торги фьючерсами на биткоин на CBOE (Чикагская биржа опционов), было продано всего 230 контрактов, почему так мало?! Сайт биржи лег через 18 минут намертво - Oops, that shouldn't happen, хотя как мне подсказывают товарищи, торговля осуществляется через брокеров, а не через сайт биржи.
Через сайт биржи можно было наблюдать за торгами фьючерсами. На мой взгляд, сам факт запуска торгов фьючерсами стал драйвером взрывного роста котировок биткоин на крипто-биржах в первые минуты. Сейчас видим, что после падения сайта биржи рынок ушел во флэт. Многие ждали экшена и теперь недоумевают, почему CBOE не подготовилась к такому запуску. Сейчас биткоин торгуется в боковике в районе $15 500 на GDAX и около $15 150 на Bitfinex. Ждем восстановления торгов на бирже и следим за ситуацией в целом.
Последний раз редактировалось Ru-Form; Сегодня в 04:17.