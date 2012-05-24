Крипто неТрейдинг - Ru-Form | MMGP
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Крипто неТрейдинг

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Старый Сегодня, 03:49
#1
crypto-блогер
 
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.05.2012
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Крипто неТрейдинг
Друзья, я начал трейдить, понемногу входить в тему. Я не трейдер и мои посты могут быть более интересны совсем новичкам, нежели тем, кто имеет опыт трейдинга. Цели, как и ранее, делиться опытом и совместно развиваться. Трейдинг непростое занятие и за три дня я уже много переосмыслил, сейчас важно не слить депозит и набираться опыта. Буду писать и ждать от вас комменты и вопросы по теме.
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Старый Сегодня, 04:10
#2
crypto-блогер
 
Аватар Ru-Form
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Поблагодарили: 2 раз
УГ: 0
Записей в CT-блоге: 20
Подписок CT: 2
КП: 0.000
Автор темы Re: Крипто неТрейдинг
Биткоин зажигает свечи.

Свечи сейчас нужны, ведь ночь, время 03.00, пишу из эпицентра событий. Оно того стоило, чтобы не спать и увидеть это своими глазами. Час назад начались торги фьючерсами на биткоин на CBOE (Чикагская биржа опционов), было продано всего 230 контрактов, почему так мало?! Сайт биржи лег через 18 минут намертво - Oops, that shouldn't happen, хотя как мне подсказывают товарищи, торговля осуществляется через брокеров, а не через сайт биржи.

Через сайт биржи можно было наблюдать за торгами фьючерсами. На мой взгляд, сам факт запуска торгов фьючерсами стал драйвером взрывного роста котировок биткоин на крипто-биржах в первые минуты. Сейчас видим, что после падения сайта биржи рынок ушел во флэт. Многие ждали экшена и теперь недоумевают, почему CBOE не подготовилась к такому запуску. Сейчас биткоин торгуется в боковике в районе $15 500 на GDAX и около $15 150 на Bitfinex. Ждем восстановления торгов на бирже и следим за ситуацией в целом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: cboe-bitcoin-fire.png Просмотров: 0 Размер: 50.4 Кб ID: 208789   Нажмите на изображение для увеличения Название: photo_2017-12-11_02-30-54.jpg Просмотров: 0 Размер: 63.8 Кб ID: 208790   Нажмите на изображение для увеличения Название: photo_2017-12-11_02-08-29.jpg Просмотров: 0 Размер: 31.3 Кб ID: 208791  
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Последний раз редактировалось Ru-Form; Сегодня в 04:17.
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