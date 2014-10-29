Миллион долларов за один биткойн – не предел - Горячие новости | MMGP

ttxz Мастер

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Миллион долларов за один биткойн – не предел







В цитированной статье речь шла о том, что можно предпринять в предвидении относительно скорого очередного циклического кризиса в США. Кризиса очень тяжёлого, который сильно скажется, как и предыдущий, 2007-2009 годов, на экономике всего мира, на курсе рубля и ценах недвижимости.



В частности, там шла речь и о стремительном росте капитализации рынка криптовалют как одном из знаков кризиса — по почти точному подобию того, как раздулся рынок доткомов к пику марта 2000 года, и рынок ипотеки к 2006 году (упавший потом за два года с уровня в 13 трлн до 8,8 трлн долларов.



До триллионов ипотечного рынка рынку криптовалют пока очень далеко, однако скорость роста капитализации в десять раз за полгода и на 78% за десять дней впечатляет.









Биткойн, курс в долларах на 17.42.39 08. 12. 2017



Основную часть прироста капитализации дал биткойн, первая и наиболее известная из криптовалют. Он вырос с примерно 10 560 долларов воскресенья, 3 декабря, до, примерно, 16660 долларов, за один биткойн на 8 декабря. Или на 57%.



Что ждёт биткойн в будущем? Подавляющее число исследователей финансовых рынков верят, что биткойну ещё расти и расти. На прошлой неделе говорили о 50 тысячах долларов за биткойн в 2018 году. На этой некий Saxo-банк предсказал уже 60 тысяч.

С другой стороны, почти все наблюдатели убеждены, что с началом кризиса биткойн (и другие криптовалюты) ждёт очень значительная коррекция, которую сопоставляют нередко с обвалом на рынке доткомов 2000 года. Для сравнения: тогдашний наивысший уровень NASDAQ (биржи доткомов) восстановился только через 13 лет! Иными словами, если биткойн подчиняется похожим законам, он может, после неизбежного, в глазах большинства наблюдателей, провала восстанавливаться очень долго. Согласны исследователи рынков и в том, что крах рынка биткойнов сам может послужить поводом для начала уже назревшего циклического кризиса в США – как крах доткомов послужил толчком к началу циклического кризиса 2001 года, а крах рынка ипотечных облигаций и производных от них бумаг поспособствовал началу циклического кризиса 2007-2009 годов.



Разделяет в той или иной мере названные соображения и покорный слуга господ читателей этой заметки. Однако по части цифр согласия с большинством наблюдателей не имею. Полагаю и 50, и 60, и даже 100 тысяч долларов за биткойн скорее мелочью, чем настоящей возможной его ценой. Уверен, что на эти уровни биткойн выйдет не просто в 2018 году, но в ближайшие недели и месяцы. Возможно, и до Нового года увидим те же 50. Разве что праздники помешают – но это ведь всё электронные рынки, а не привычные биржи, уходящие на рождественские каникулы. Наоборот, у людей на каникулах будет больше времени, чтобы разобраться в технике инвестирования (это довольно трудоёмкое, поначалу, занятие).



В целом же не существует никакого препятствия и для цены одного биткойна в миллион долларов. (Важно отметить, что биткойн продаётся любому без ограничений, десятыми и сотыми частями, так что в «хайпе» могут участвовать и таксисты, и продавцы шаурмы, и даже отчаявшиеся в прочих отношениях домохозяйки – то есть число инвесторов безгранично).



Давайте посчитаем. Известно, что всего биткойнов может быть не более 21 миллиона штук, математика не позволяет. 21 000 000 х $1 000 000= $21 000 000 000 000, или всего-то $21 триллион капитализации всего рынка биткойнов — по цене один за миллион.



Поглядим теперь на капитализацию других рынков. Капитализация ипотеки в США была на пике перед кризисом 2007-09 годов 13 трлн долларов, а ипотечных кредитно-дефолтных свопов — 62 трлн. Капитализация компаний S&P500 (то есть 500 крупнейших на бирже) сейчас около 70 триллионов долларов. Богатства наиболее богатых людей и инвестиционных фондов оценивают примерно в 800 триллионов. Иными словами, свободных денег на рынке, ищущих более выгодного применения, десятки и сотни триллионов долларов. И это не консервативные деньги, в значительной части. Рост капитализации акций на биржах мира — это признак избытка именно спекулятивных, рискованных денег. Осторожные покупают облигации или «сидят» в наличности. Так что, что такое достижение рынком биткойнов 21 триллиона долларов, в сравнении с названными выше цифрами? Ничего особенного. Вещь, вполне достижимая. Такому прогнозу препятствует только ограниченное воображение прогнозистов.



Так что, кто потратит сейчас 15 тыс. долларов или около того – сегодня как раз рынок скорректировался примерно до этого уровня цены одного биткойна, сможет стать в течение года-полутора, если не быстрее, долларовым миллионером. Правда, может и все 15 тысяч потерять. Но перспективы именно таковы.



Выгоднее биткойна на сегодня ничего нет: ничто не растёт так быстро. Опасность его с виду велика — ибо он очень похож по поведению – крайне высокой волатильности (скачкам вверх и вниз за короткое время) на фоне бешеного роста — на акции доткомов, ипотечные бумаги, луковицы тюльпанов, и что там ещё бывало предметом рыночных спекуляций и ценовых пузырей?



Однако с бикойном может быть и совсем другая история. С одной стороны, всех магнетизирует строгая математическая ограниченность их числа. Это совершенно неизвестное ранее явление. С другой, долларов и евро «напечатано» для заливки кризиса 2007-2009 годов невероятное количество – а инфляции всё нет и нет. Но сидит ведь у всех в умах неизбежность сильного обесценения этих основных мировых валют? Стало быть, по наступлению кризиса станут искать убежища от обесценения. И, выйдя поначалу в «валюты фондирования», то есть доллары и евро, как всегда бывает в начале кризиса, инвесторы немедленно начнут искать, куда же вложиться вновь.



Припомните, как Уоррен Баффет покупал сильно подешевевшие акции выдающихся компаний в октябре 2008 года. Но тогда ещё не было биткойна…. В общем, наверняка известно только одно: ни один из исследователей рынков ничего не может сказать определённого про рынок биткоинов и прочих криптовалют в условиях общеэкономического кризиса. Ибо нет никакого опыта по биткойнам, они появились только в 2009 году. И шансы, что именно они пойдут в сильный рост, будучи избранными инвесторами как средство сохранения и увеличения стоимости своих богатств, на фоне дешевеющих обычных валют, нисколько не меньше, чем шансы, что они будут долго-долго восстанавливаться после крутого падения, как в примере с доткомами на рынке NASDAQ.



Обвалится ли ещё биткойн на пути к сияющим миллионным вершинам? Не один раз, как это было сегодня (минус 12% к наивысшей цене).



Потеряют ли на нём деньги нервные пенсионеры, домохозяйки и таксисты, покупающие на сильно растущем рынке, по жадности и неопытности, и продающие на каждом ощутимом падении – как сегодняшнее?



Вне всякого сомнения.



Однако нет и сомнения, что в ближайшие месяцы рост этого рынка будет просто сумасшедшим.



И миллион за один биткойн — не предел.



источник «Капитализация рынка криптовалют достигла 255 млрд долларов на 23 ноября 2017 года, в апреле 2017-го она составляла всего 25 млрд: рост в десять раз» — это цитата из статьи, опубликованной в журнале «Эксперт» 27 ноября. Не прошло и двух недель, как этот рынок вырос до почти 454 млрд долларов: на 78% к 8 декабря от 23 ноября, или на 199 млрд долларов.В цитированной статье речь шла о том, что можно предпринять в предвидении относительно скорого очередного циклического кризиса в США. Кризиса очень тяжёлого, который сильно скажется, как и предыдущий, 2007-2009 годов, на экономике всего мира, на курсе рубля и ценах недвижимости.В частности, там шла речь и о стремительном росте капитализации рынка криптовалют как одном из знаков кризиса — по почти точному подобию того, как раздулся рынок доткомов к пику марта 2000 года, и рынок ипотеки к 2006 году (упавший потом за два года с уровня в 13 трлн до 8,8 трлн долларов.До триллионов ипотечного рынка рынку криптовалют пока очень далеко, однако скорость роста капитализации в десять раз за полгода и на 78% за десять дней впечатляет.Биткойн, курс в долларах на 17.42.39 08. 12. 2017Основную часть прироста капитализации дал биткойн, первая и наиболее известная из криптовалют. Он вырос с примерно 10 560 долларов воскресенья, 3 декабря, до, примерно, 16660 долларов, за один биткойн на 8 декабря. Или на 57%.Что ждёт биткойн в будущем? Подавляющее число исследователей финансовых рынков верят, что биткойну ещё расти и расти. На прошлой неделе говорили о 50 тысячах долларов за биткойн в 2018 году. На этой некий Saxo-банк предсказал уже 60 тысяч.С другой стороны, почти все наблюдатели убеждены, что с началом кризиса биткойн (и другие криптовалюты) ждёт очень значительная коррекция, которую сопоставляют нередко с обвалом на рынке доткомов 2000 года. Для сравнения: тогдашний наивысший уровень NASDAQ (биржи доткомов) восстановился только через 13 лет! Иными словами, если биткойн подчиняется похожим законам, он может, после неизбежного, в глазах большинства наблюдателей, провала восстанавливаться очень долго. Согласны исследователи рынков и в том, что крах рынка биткойнов сам может послужить поводом для начала уже назревшего циклического кризиса в США – как крах доткомов послужил толчком к началу циклического кризиса 2001 года, а крах рынка ипотечных облигаций и производных от них бумаг поспособствовал началу циклического кризиса 2007-2009 годов.Разделяет в той или иной мере названные соображения и покорный слуга господ читателей этой заметки. Однако по части цифр согласия с большинством наблюдателей не имею. Полагаю и 50, и 60, и даже 100 тысяч долларов за биткойн скорее мелочью, чем настоящей возможной его ценой. Уверен, что на эти уровни биткойн выйдет не просто в 2018 году, но в ближайшие недели и месяцы. Возможно, и до Нового года увидим те же 50. Разве что праздники помешают – но это ведь всё электронные рынки, а не привычные биржи, уходящие на рождественские каникулы. Наоборот, у людей на каникулах будет больше времени, чтобы разобраться в технике инвестирования (это довольно трудоёмкое, поначалу, занятие).В целом же не существует никакого препятствия и для цены одного биткойна в миллион долларов. (Важно отметить, что биткойн продаётся любому без ограничений, десятыми и сотыми частями, так что в «хайпе» могут участвовать и таксисты, и продавцы шаурмы, и даже отчаявшиеся в прочих отношениях домохозяйки – то есть число инвесторов безгранично).Давайте посчитаем. Известно, что всего биткойнов может быть не более 21 миллиона штук, математика не позволяет. 21 000 000 х $1 000 000= $21 000 000 000 000, или всего-то $21 триллион капитализации всего рынка биткойнов — по цене один за миллион.Поглядим теперь на капитализацию других рынков. Капитализация ипотеки в США была на пике перед кризисом 2007-09 годов 13 трлн долларов, а ипотечных кредитно-дефолтных свопов — 62 трлн. Капитализация компаний S&P500 (то есть 500 крупнейших на бирже) сейчас около 70 триллионов долларов. Богатства наиболее богатых людей и инвестиционных фондов оценивают примерно в 800 триллионов. Иными словами, свободных денег на рынке, ищущих более выгодного применения, десятки и сотни триллионов долларов. И это не консервативные деньги, в значительной части. Рост капитализации акций на биржах мира — это признак избытка именно спекулятивных, рискованных денег. Осторожные покупают облигации или «сидят» в наличности. Так что, что такое достижение рынком биткойнов 21 триллиона долларов, в сравнении с названными выше цифрами? Ничего особенного. Вещь, вполне достижимая. Такому прогнозу препятствует только ограниченное воображение прогнозистов.Так что, кто потратит сейчас 15 тыс. долларов или около того – сегодня как раз рынок скорректировался примерно до этого уровня цены одного биткойна, сможет стать в течение года-полутора, если не быстрее, долларовым миллионером. Правда, может и все 15 тысяч потерять. Но перспективы именно таковы.Выгоднее биткойна на сегодня ничего нет: ничто не растёт так быстро. Опасность его с виду велика — ибо он очень похож по поведению – крайне высокой волатильности (скачкам вверх и вниз за короткое время) на фоне бешеного роста — на акции доткомов, ипотечные бумаги, луковицы тюльпанов, и что там ещё бывало предметом рыночных спекуляций и ценовых пузырей?Однако с бикойном может быть и совсем другая история. С одной стороны, всех магнетизирует строгая математическая ограниченность их числа. Это совершенно неизвестное ранее явление. С другой, долларов и евро «напечатано» для заливки кризиса 2007-2009 годов невероятное количество – а инфляции всё нет и нет. Но сидит ведь у всех в умах неизбежность сильного обесценения этих основных мировых валют? Стало быть, по наступлению кризиса станут искать убежища от обесценения. И, выйдя поначалу в «валюты фондирования», то есть доллары и евро, как всегда бывает в начале кризиса, инвесторы немедленно начнут искать, куда же вложиться вновь.Припомните, как Уоррен Баффет покупал сильно подешевевшие акции выдающихся компаний в октябре 2008 года. Но тогда ещё не было биткойна…. В общем, наверняка известно только одно: ни один из исследователей рынков ничего не может сказать определённого про рынок биткоинов и прочих криптовалют в условиях общеэкономического кризиса. Ибо нет никакого опыта по биткойнам, они появились только в 2009 году. И шансы, что именно они пойдут в сильный рост, будучи избранными инвесторами как средство сохранения и увеличения стоимости своих богатств, на фоне дешевеющих обычных валют, нисколько не меньше, чем шансы, что они будут долго-долго восстанавливаться после крутого падения, как в примере с доткомами на рынке NASDAQ.Обвалится ли ещё биткойн на пути к сияющим миллионным вершинам? Не один раз, как это было сегодня (минус 12% к наивысшей цене).Потеряют ли на нём деньги нервные пенсионеры, домохозяйки и таксисты, покупающие на сильно растущем рынке, по жадности и неопытности, и продающие на каждом ощутимом падении – как сегодняшнее?Вне всякого сомнения.Однако нет и сомнения, что в ближайшие месяцы рост этого рынка будет просто сумасшедшим.И миллион за один биткойн — не предел.

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