[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] MoonRunner - платформа управления криптопортфелями 06-31.01.18 - Предстоящие ICO | MMGP
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[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] MoonRunner - платформа управления криптопортфелями 06-31.01.18

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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
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[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] MoonRunner - платформа управления криптопортфелями 06-31.01.18

Управление многочисленными портфелями криптовалют может быть серьезной проблемой. Если портфелей действительно много, то здесь даже не обойтись без листов в Excel. Но теперь эту проблему можно решить при помощи платформы MoonRunner. Наша цель - удовлетворить все потребности владельцев криптовалют, объединив всё на одной платформе.

В настоящее время мы не знаем платформ, которые позволили бы инвестору управлять несколькими портфелями в одном окне. MoonRunner.io для решения этой проблемы, запустит платформу с множеством инструментов, необходимых для эффективного управления вашими собственными портфелями или портфелями друзей, семьи или клиентов, используя простой для понимания интерфейс.

MoonRunner - это платформа, разработанная инвестором криптовалют для других инвесторов, в ней есть всё, что необходимо для эффективного исследования, покупки и управления монетами, с возможностью управления несколькими портфелями в одном окне.

Вам будут доступны:
- Расчет прибыли и комиссии в реальном времени
- Внесение на платформу токенов ICO и монет, которые уже есть на биржах
- Самые свежие статьи и новости, касающиеся каждой монеты в вашем портфеле
- Графики для визуального представления вашего портфеля
- Показ разницы во время покупки монеты и ее сегодняшней стоимостью.
- Резервное копирование вашей учетной записи в файл для безопасного хранения.


Pre-ICO 1: 06-12.01.2018
Pre-ICO 2: 13-19.01.2018
ICO: 20-31.01.2018
Платформа: Ethereum
Тип: ERC20
Токен: MOR
Курс: 1 ETH = 1840 MOR
Всего токенов: 20 000 000
Конечная цель: 9 998 ETH
Бонус:
Pre-ICO 1: 50% скидка
Pre-ICO 2: 25% скидка
Распределение токенов:
Pre-ICO 1 - 15%
Pre-ICO 2 - 15%
ICO - 50%
Разработчикам - 20%
Баунти-кампания:
Подписи на форумах – 200 000 MOR
Блоги и медиа – 100 000 MOR
Перевод – 200 000 MOR
Facebook и Instagram – 100 000 MOR
Twitter – 100 000 MOR
YouTube – 200 000 MOR


Контакты:
https://moonrunner.io/
https://www.facebook.com/MoonRunnerio-1429422527174662/
https://twitter.com/MoonRunnerIO
https://t.me/joinchat/FT-auxEprgxYFevHGs1_5g
http://moonrunner.io/wp-content/uplo...hite-Paper.pdf

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