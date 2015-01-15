Почему банки РФ "саботируют" ввод новых 200 и 2000 купюр в оборот - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Почему банки РФ "саботируют" ввод новых 200 и 2000 купюр в оборот





Информационное агентство "



Далее Рощин пишет, что по Москве гуляют слухи, что это мол банки не хотят пока введения новых денег в оборот. Оказывается в банкоматах сейчас задействованы ячейки для 4 видов купюр, а именно 100, 500, 1000 и 5000 руб. и поэтому нетрудно понять, что для 200 и 2000 рублей потребуются 2 дополнительные ячейки, а для этого вроде как надо сначала избавиться от старого банкомата и купить новый, а это расходы, на которые банки не желают идти, поскольку это влетает им "в копеечку". Одновременно с этим, любой человек из-за этого, пока не в состоянии и положить через банкомат на свой карточный счёт эти 200 или 2000 руб., поскольку подавляющая часть из них под это так и не приспособлена. И куда только смотрит Роспотребнадзор?



И основываясь на этом факте нашей жизни г-н Рощин задается вопросом, что, а вообще зачем надо было вводить тогда эти новые деньги - не проще было сделать деноминацию и убрать последние три нуля с нынешних купюр? Зачем мол там они нужны? Но тут же он одёргивает сам себя и утверждает, что такой деноминации не будет, ведь тогда всё цены придут к советскому формату.



Трудно представить, чтобы доллар вдруг стал стоить всего 6 копеек, с нынешних 60 рублей. А проехаться на московском метро гостю столицы будет обходиться в 5 копеек - те кто жил в СССР наверное помнят, что какое-то время именно столько и было. Правда на продуктах питания такие цены отразятся в лучшую сторону: мясо будет стоить в среднем 40 копеек, молоко 5-9 копеек литр (в СССР за 2 пол литровых бумажных пакета в форме треугольника надо было отдать 30 копеек), а хлеб просто страшно сказать: 2-3 копейки, при той, "старой" цене в 20 копеек за буханку.



Однако дальше будет сложнее, потому что добираемся до зарплат. Не секрет, что у многих сейчас зарплаты катастрофически малы - этот факт даже г-н Якубович на своём "Поле Чудес" никогда не скрывает, когда спрашивает людей про их зарплаты. И тот же Рощин пишет, что по его данным официальные зарплаты тех же воспитателей в детсадах и нянечек в больницах сейчас составляют от 5000 до 7000 рублей и получается, что после гипотетической деноминации они будут получать в среднем каких-то 6 рублей на руки. А вероятная студенческая стипендия максимум в 2 рубля - это как? А пенсии по 10 рублей в среднем? Врачи и преподаватели максимум смогут рассчитывать на 17 рублей официально.



Вообщем властям такой деноминации явно не хочется, а вот банкам было бы в самый раз. Купюры малого номинала перешли бы в монеты и банкоматы тогда трогать не надо. Но Рощин уверен, что всё же на деноминацию с устранением 3-х нулей на купюрах у нас не решатся. Почему спросите вы? Объяснить сложно и если по-простому, то страна у нас просто такая - делает вывод г-н Рощин.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a2daf0593a7d Информационное агентство " Росбалт " опубликовало комментарий российского социолога Алексея Рощина, который задается вопросом - а где собственно новые деньги, эти 200 и 2000 рублей? Почему мы до сих пор практически не видим их в нашем денежном обороте? Ведь прошло уже 2 месяца с момента их запуска в официальное обращение и вроде как с ними гораздо удобнее для населения нашей страны.Далее Рощин пишет, что по Москве гуляют слухи, что это мол банки не хотят пока введения новых денег в оборот. Оказывается в банкоматах сейчас задействованы ячейки для 4 видов купюр, а именно 100, 500, 1000 и 5000 руб. и поэтому нетрудно понять, что для 200 и 2000 рублей потребуются 2 дополнительные ячейки, а для этого вроде как надо сначала избавиться от старого банкомата и купить новый, а это расходы, на которые банки не желают идти, поскольку это влетает им "в копеечку". Одновременно с этим, любой человек из-за этого, пока не в состоянии и положить через банкомат на свой карточный счёт эти 200 или 2000 руб., поскольку подавляющая часть из них под это так и не приспособлена. И куда только смотрит Роспотребнадзор?И основываясь на этом факте нашей жизни г-н Рощин задается вопросом, что, а вообще зачем надо было вводить тогда эти новые деньги - не проще было сделать деноминацию и убрать последние три нуля с нынешних купюр? Зачем мол там они нужны? Но тут же он одёргивает сам себя и утверждает, что такой деноминации не будет, ведь тогда всё цены придут к советскому формату.Трудно представить, чтобы доллар вдруг стал стоить всего 6 копеек, с нынешних 60 рублей. А проехаться на московском метро гостю столицы будет обходиться в 5 копеек - те кто жил в СССР наверное помнят, что какое-то время именно столько и было. Правда на продуктах питания такие цены отразятся в лучшую сторону: мясо будет стоить в среднем 40 копеек, молоко 5-9 копеек литр (в СССР за 2 пол литровых бумажных пакета в форме треугольника надо было отдать 30 копеек), а хлеб просто страшно сказать: 2-3 копейки, при той, "старой" цене в 20 копеек за буханку.Однако дальше будет сложнее, потому что добираемся до зарплат. Не секрет, что у многих сейчас зарплаты катастрофически малы - этот факт даже г-н Якубович на своём "Поле Чудес" никогда не скрывает, когда спрашивает людей про их зарплаты. И тот же Рощин пишет, что по его данным официальные зарплаты тех же воспитателей в детсадах и нянечек в больницах сейчас составляют от 5000 до 7000 рублей и получается, что после гипотетической деноминации они будут получать в среднем каких-то 6 рублей на руки. А вероятная студенческая стипендия максимум в 2 рубля - это как? А пенсии по 10 рублей в среднем? Врачи и преподаватели максимум смогут рассчитывать на 17 рублей официально.Вообщем властям такой деноминации явно не хочется, а вот банкам было бы в самый раз. Купюры малого номинала перешли бы в монеты и банкоматы тогда трогать не надо. Но Рощин уверен, что всё же на деноминацию с устранением 3-х нулей на купюрах у нас не решатся. Почему спросите вы? Объяснить сложно и если по-простому, то страна у нас просто такая - делает вывод г-н Рощин.Специально для mmgp.ru

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