Deutsche Bank: одна из основных угроз 2018 года - это крах биткоина - Горячие новости | MMGP
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Deutsche Bank: одна из основных угроз 2018 года - это крах биткоина

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Deutsche Bank: одна из основных угроз 2018 года - это крах биткоина
Экономика в глобальном масштабе продолжила рост в 2017 году, частично под влиянием очень низких процентных ставок и масштабных инвестиций в различные рынки.

Однако, по словам ведущего международного экономиста Deutsche Bank Торстена Слока, одним из основных рисков для мировой экономики в 2018 году является крах биткоинов.



Слок видит огромный потенциал для волатильности цены на криптовалюту, как и другие экономисты, он считает, что цена может серьезно измениться до закрытия текущего года. Среди рисков он видит регулирование, прозрачность и раскрытие информации, а также волатильность, которая начинает оказывать воздействие на общий рынок. Он сказал:

Цитата:
Это связано главным образом с тем, что это (волатильность цены на биткоин) - это то, на что, по моему мнению, финансовые рынки не обращали большого влияния и посчитали чем-то незначительным. Мы немного беспокоимся, что это может приобрести более системный характер, в частности, если нынешние тенденции продолжатся до 2018 года».
Один из многих

В то время как биткоин представляет потенциальный риск для роста рынка, множество других рисков представляют гораздо большую опасность для экономики. Особую озабоченность вызывают Brexit, уровень инфляции в США, ядерные испытания Северной Кореи и потенциальный пузырь на рынке жилья в Швеции или Норвегии.

Конечно, криптовалютные фанатики будут утверждать, что биткоин фактически хеджирует против всех этих других рыночных рисков, поскольку он представляет собой непривязанный к фиатным деньгам актив, который не подвержен инфляционным давлениям или колебаниям рынка, вызванных национальными банками. Благодаря внутренним денежным манипуляциям централизованные субъекты создают большие риски.

Например, Майк Косташе, советник Hdac, считает, что:

Цитата:
Биткоин - это анти-доверительные деньги, которые являются противоядием от экономического кризиса. Доллар США после нескольких раундов количественного смягчения (что очень похоже на корпорацию, покупающую собственные облигации, что являетя более или менее незаконным) является пузырем. Вот почему я говорю: «Биткоин - это не пузырь, это - булавка».
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