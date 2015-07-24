[pre-ICO] Wowoo – виртуальная экосистема 14.12.2017 - ICO | MMGP
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[pre-ICO] Wowoo – виртуальная экосистема 14.12.2017

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[pre-ICO] Wowoo – виртуальная экосистема 14.12.2017
1. Описание ICO

Wowoo - это виртуальная экосистема, которая состоит из платформы Wowoo в качестве основного сервиса, токены Wowoo в качестве запатентованных крипто-активов, поддерживающих экосистему, и Wowoo System в качестве компьютерной инфраструктуры. Платформа Wowoo - это фонд виртуальных услуг, который призван создать ценность для вдохновляющего контента. Wowers и Wowees платформы могут выразить свою благодарность в виде крипто-активов и токенов Wowoo.


Wowoo System администрирует генерацию токенов Wowoo и контролирует несколько функций платформы Wowoo, включая связанные продукты и ее пользователей. Эта система генерирует все токены Wowoo, включая серию WowBit.

Образец тривиальной, но реалистичной социальной проблемы

Wowee (Wee) хочет посоветоваться с проблемой, которую он имеет, но у него нет соответствующего консультанта, и его друзья вокруг него не могут помочь. Тем не менее, он смог найти ответ, который ему нужен на сайте Q&A.
Wower (Wer), который дал лучший ответ на вопрос Wowee, ответил на вопрос о добровольческой основе, а не как часть его работы.
Wowee хотел выразить свою благодарность Wower, и хотел отправить ему небольшое количество фишек, но отказался из-за высоких расходов на перевод.


Что мы можем сделать с помощью токенов Wowoo
В этом случае Wowoo позволяет Wowee не только платить небольшую сумму фишек, используя свои токены, но и превращать свою благодарность в голосование за Wower. Это голосование будет накапливаться, и когда условия будут выполнены, Wower может получить дополнительные вознаграждения. Wowee также может получить удачный бонус от лотереи. Не каждый раз, но богиня иногда может улыбаться ему/ей. Это тип мира, который Wowoo может представить с помощью своей платформы и токенов.

Причина, почему Wowoo предоставляет третий выбор
У людей обычно есть только два варианта при представлении их содержимого. Один - ведение бизнеса, а другой - добровольчество. Эти два варианта были важными двигателями, которые способствуют эволюции и справедливости для нашего общества.
Однако достаточно ли этого? Мы все должны понимать, что разрыв между деловыми и неоплачиваемыми волонтерскими работами очень большой.
Например, во Франции существует два типа добровольцев. Один из них - неоплачиваемый «bénévolat», а другой - «volontaire» с зарплатой.
Что-то подобное этому может быть достигнуто во всем мире, если мы сможем разумно использовать блокчейн и крипто-активы. Wowoo предоставляет третий выбор, который может заполнить этот разрыв.
Люди обычно предоставляют свой труд в обмен на компенсацию. Однако бывают случаи, когда труд, который не направлен на компенсацию взамен, в результате получает компенсацию. Эти случаи являются более вероятным результатом хорошего поступка.



Wowoo предоставляет различные удобные услуги на платформе Wowoo и сформирует виртуальное сообщество Wowoo и устойчивую экосистему. Среда как смазочный материал - это сам токен Wowoo, и это Wowbit (WWB), выпущенный на этот раз в качестве первого токена Wowoo.

WWB оснащен механизмом Smart Active Control (SAC) и мудро контролирует поведение различных отношений прав между Wower и Wowee. Прямыми клиентами Wowoo являются Операторы Сервиса, которые произвольно определяют отношения между Wower и Wowee, используя Dashboard в Wowoo System.

Основополагающими достоинствами использования токенов Wowoo Tokens, включая WWB, является функция купона, которая может использоваться для скидок и т. Д. Функция этого купона может быть скомпрометирована и настроена один раз или несколько раз.



2. Выгода для покупателей токенов:

•Купон:
Держатель может приобретать товары и услуги по сниженным ценам на платформе Wowoo. Целевые продукты и услуги, размер скидки, срок действия будут зависеть от решения, принятого поставщиками на платформе.

•Права:
Права голоса: Владельцы токенов могут проголосовать через Оператора Сервиса.

Права на лотерею: Владелец может получить права на участие в лотерее в результате осуществления прав голосования. Общая стоимость призов, полученных в этой лотерее, не может превышать общую стоимость продуктов и услуг, приобретенных с использованием Купонов.

• Срок действия
Срок действия вышеуказанных купонов и прав ограничен менее чем за 6 месяцев. Все права должны быть аннулированы и очищены до каждого конца марта и сентября.

•Валютный резерв
20% ценности WowBit привязаны к Ethereum.

•Ликвидность
В настоящее время нет бирж, принимающих WowBit. В будущем wowoo будет продвигаться на крупные крипто-биржи с максимальными усилиями.

3. Дивиденды и вознаграждения

Не описана система дивидендов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - WWB;
Название - WowBit;
Стандарт - ERC-20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 1 111 111 111;
Доступно для покупки: 277 777 778;
Цена: 0,0011 ETH;
Максимальная цель - 277 777 778;
Минимальная цель - 194 444 444;
Метод покупки: ETH
Максимальная покупка - 10 млн WWB;
Минимальная покупка - 200 WWB;


PreICO
Скидка: макс. 20%
Начнется 14 декабря 2017 года

ICO:
Начнется 22 февраля 2018 года и завершиться 2 марта 2018 года.

Распределение токенов:
→Краудсейл: 25%
→Резерв: 25%
→Стимулирование участие: 50%

Распределение средств:
→Разработка - 33%
→Маркетинг и GTM - 22%
→Операции - 13%
→Юридические расходы - 12%
→Валютный резерв - 20%


5. Описание баунти кампании

Нет баунти кампании.

6. Сайт, WhitePaper, контакты

http://wowoonet.com
http://wowoonet.com/_src/sc677/wp_wwb_e_v111.pdf
https://t.me/wowooofficial
__________________
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