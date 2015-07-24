[pre-ICO] Wowoo – виртуальная экосистема 14.12.2017 - ICO | MMGP

[pre-ICO] Wowoo – виртуальная экосистема 14.12.2017 1. Описание ICO



Wowoo - это виртуальная экосистема, которая состоит из платформы Wowoo в качестве основного сервиса, токены Wowoo в качестве запатентованных крипто-активов, поддерживающих экосистему, и Wowoo System в качестве компьютерной инфраструктуры. Платформа Wowoo - это фонд виртуальных услуг, который призван создать ценность для вдохновляющего контента. Wowers и Wowees платформы могут выразить свою благодарность в виде крипто-активов и токенов Wowoo.





Wowoo System администрирует генерацию токенов Wowoo и контролирует несколько функций платформы Wowoo, включая связанные продукты и ее пользователей. Эта система генерирует все токены Wowoo, включая серию WowBit.



Образец тривиальной, но реалистичной социальной проблемы



Wowee (Wee) хочет посоветоваться с проблемой, которую он имеет, но у него нет соответствующего консультанта, и его друзья вокруг него не могут помочь. Тем не менее, он смог найти ответ, который ему нужен на сайте Q&A.

Wower (Wer) , который дал лучший ответ на вопрос Wowee, ответил на вопрос о добровольческой основе, а не как часть его работы.

Wowee хотел выразить свою благодарность Wower, и хотел отправить ему небольшое количество фишек, но отказался из-за высоких расходов на перевод.





Что мы можем сделать с помощью токенов Wowoo

В этом случае Wowoo позволяет Wowee не только платить небольшую сумму фишек, используя свои токены, но и превращать свою благодарность в голосование за Wower. Это голосование будет накапливаться, и когда условия будут выполнены, Wower может получить дополнительные вознаграждения. Wowee также может получить удачный бонус от лотереи. Не каждый раз, но богиня иногда может улыбаться ему/ей. Это тип мира, который Wowoo может представить с помощью своей платформы и токенов.



Причина, почему Wowoo предоставляет третий выбор

У людей обычно есть только два варианта при представлении их содержимого. Один - ведение бизнеса, а другой - добровольчество. Эти два варианта были важными двигателями, которые способствуют эволюции и справедливости для нашего общества.

Однако достаточно ли этого? Мы все должны понимать, что разрыв между деловыми и неоплачиваемыми волонтерскими работами очень большой.

Например, во Франции существует два типа добровольцев. Один из них - неоплачиваемый «bénévolat», а другой - «volontaire» с зарплатой.

Что-то подобное этому может быть достигнуто во всем мире, если мы сможем разумно использовать блокчейн и крипто-активы. Wowoo предоставляет третий выбор, который может заполнить этот разрыв.

Люди обычно предоставляют свой труд в обмен на компенсацию. Однако бывают случаи, когда труд, который не направлен на компенсацию взамен, в результате получает компенсацию. Эти случаи являются более вероятным результатом хорошего поступка.







Wowoo предоставляет различные удобные услуги на платформе Wowoo и сформирует виртуальное сообщество Wowoo и устойчивую экосистему. Среда как смазочный материал - это сам токен Wowoo, и это Wowbit (WWB), выпущенный на этот раз в качестве первого токена Wowoo.



WWB оснащен механизмом Smart Active Control (SAC) и мудро контролирует поведение различных отношений прав между Wower и Wowee. Прямыми клиентами Wowoo являются Операторы Сервиса, которые произвольно определяют отношения между Wower и Wowee, используя Dashboard в Wowoo System.



Основополагающими достоинствами использования токенов Wowoo Tokens, включая WWB, является функция купона, которая может использоваться для скидок и т. Д. Функция этого купона может быть скомпрометирована и настроена один раз или несколько раз.







2. Выгода для покупателей токенов:



•Купон:

Держатель может приобретать товары и услуги по сниженным ценам на платформе Wowoo. Целевые продукты и услуги, размер скидки, срок действия будут зависеть от решения, принятого поставщиками на платформе.



•Права:

Права голоса: Владельцы токенов могут проголосовать через Оператора Сервиса.



Права на лотерею: Владелец может получить права на участие в лотерее в результате осуществления прав голосования. Общая стоимость призов, полученных в этой лотерее, не может превышать общую стоимость продуктов и услуг, приобретенных с использованием Купонов.



• Срок действия

Срок действия вышеуказанных купонов и прав ограничен менее чем за 6 месяцев. Все права должны быть аннулированы и очищены до каждого конца марта и сентября.



•Валютный резерв

20% ценности WowBit привязаны к Ethereum.



•Ликвидность

В настоящее время нет бирж, принимающих WowBit. В будущем wowoo будет продвигаться на крупные крипто-биржи с максимальными усилиями.



3. Дивиденды и вознаграждения



Не описана система дивидендов и вознаграждения



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - WWB;

Название - WowBit;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: 1 111 111 111;

Доступно для покупки: 277 777 778;

Цена: 0,0011 ETH;

Максимальная цель - 277 777 778;

Минимальная цель - 194 444 444;

Метод покупки: ETH

Максимальная покупка - 10 млн WWB;

Минимальная покупка - 200 WWB;





PreICO

Скидка: макс. 20%

Начнется 14 декабря 2017 года



ICO:

Начнется 22 февраля 2018 года и завершиться 2 марта 2018 года.



Распределение токенов:

→Краудсейл: 25%

→Резерв: 25%

→Стимулирование участие: 50%



Распределение средств:

→Разработка - 33%

→Маркетинг и GTM - 22%

→Операции - 13%

→Юридические расходы - 12%

→Валютный резерв - 20%





5. Описание баунти кампании



Нет баунти кампании.



6. Сайт, WhitePaper, контакты



http://wowoonet.com

http://wowoonet.com/_src/sc677/wp_wwb_e_v111.pdf

https://t.me/wowooofficial - это виртуальная экосистема, которая состоит из платформы Wowoo в качестве основного сервиса, токены Wowoo в качестве запатентованных крипто-активов, поддерживающих экосистему, и Wowoo System в качестве компьютерной инфраструктуры. Платформа Wowoo - это фонд виртуальных услуг, который призван создать ценность для вдохновляющего контента. Wowers и Wowees платформы могут выразить свою благодарность в виде крипто-активов и токенов Wowoo.Wowoo System администрирует генерацию токенов Wowoo и контролирует несколько функций платформы Wowoo, включая связанные продукты и ее пользователей. Эта система генерирует все токены Wowoo, включая серию WowBit.хочет посоветоваться с проблемой, которую он имеет, но у него нет соответствующего консультанта, и его друзья вокруг него не могут помочь. Тем не менее, он смог найти ответ, который ему нужен на сайте Q&A., который дал лучший ответ на вопрос Wowee, ответил на вопрос о добровольческой основе, а не как часть его работы.Wowee хотел выразить свою благодарность Wower, и хотел отправить ему небольшое количество фишек, но отказался из-за высоких расходов на перевод.В этом случае Wowoo позволяет Wowee не только платить небольшую сумму фишек, используя свои токены, но и превращать свою благодарность в голосование за Wower. Это голосование будет накапливаться, и когда условия будут выполнены, Wower может получить дополнительные вознаграждения. Wowee также может получить удачный бонус от лотереи. Не каждый раз, но богиня иногда может улыбаться ему/ей. Это тип мира, который Wowoo может представить с помощью своей платформы и токенов.У людей обычно есть только два варианта при представлении их содержимого. Один - ведение бизнеса, а другой - добровольчество. Эти два варианта были важными двигателями, которые способствуют эволюции и справедливости для нашего общества.Однако достаточно ли этого? Мы все должны понимать, что разрыв между деловыми и неоплачиваемыми волонтерскими работами очень большой.Например, во Франции существует два типа добровольцев. Один из них - неоплачиваемый «bénévolat», а другой - «volontaire» с зарплатой.Что-то подобное этому может быть достигнуто во всем мире, если мы сможем разумно использовать блокчейн и крипто-активы. Wowoo предоставляет третий выбор, который может заполнить этот разрыв.Люди обычно предоставляют свой труд в обмен на компенсацию. Однако бывают случаи, когда труд, который не направлен на компенсацию взамен, в результате получает компенсацию. Эти случаи являются более вероятным результатом хорошего поступка.Wowoo предоставляет различные удобные услуги на платформе Wowoo и сформирует виртуальное сообщество Wowoo и устойчивую экосистему. Среда как смазочный материал - это сам токен Wowoo, и это Wowbit (WWB), выпущенный на этот раз в качестве первого токена Wowoo.WWB оснащен механизмом Smart Active Control (SAC) и мудро контролирует поведение различных отношений прав между Wower и Wowee. Прямыми клиентами Wowoo являются Операторы Сервиса, которые произвольно определяют отношения между Wower и Wowee, используя Dashboard в Wowoo System.Основополагающими достоинствами использования токенов Wowoo Tokens, включая WWB, является функция купона, которая может использоваться для скидок и т. Д. Функция этого купона может быть скомпрометирована и настроена один раз или несколько раз.•Купон:Держатель может приобретать товары и услуги по сниженным ценам на платформе Wowoo. Целевые продукты и услуги, размер скидки, срок действия будут зависеть от решения, принятого поставщиками на платформе.•Права:Права голоса: Владельцы токенов могут проголосовать через Оператора Сервиса.Права на лотерею: Владелец может получить права на участие в лотерее в результате осуществления прав голосования. Общая стоимость призов, полученных в этой лотерее, не может превышать общую стоимость продуктов и услуг, приобретенных с использованием Купонов.• Срок действияСрок действия вышеуказанных купонов и прав ограничен менее чем за 6 месяцев. Все права должны быть аннулированы и очищены до каждого конца марта и сентября.•Валютный резерв20% ценности WowBit привязаны к Ethereum.•ЛиквидностьВ настоящее время нет бирж, принимающих WowBit. В будущем wowoo будет продвигаться на крупные крипто-биржи с максимальными усилиями.Не описана система дивидендов и вознагражденияICO:Символ - WWB;Название - WowBit;Стандарт - ERC-20;Платформа - Ethereum;Общее количество токенов: 1 111 111 111;Доступно для покупки: 277 777 778;Цена: 0,0011 ETH;Максимальная цель - 277 777 778;Минимальная цель - 194 444 444;Метод покупки: ETHМаксимальная покупка - 10 млн WWB;Минимальная покупка - 200 WWB;PreICOСкидка: макс. 20%Начнется 14 декабря 2017 годаICO:Начнется 22 февраля 2018 года и завершиться 2 марта 2018 года.Распределение токенов:→Краудсейл: 25%→Резерв: 25%→Стимулирование участие: 50%Распределение средств:→Разработка - 33%→Маркетинг и GTM - 22%→Операции - 13%→Юридические расходы - 12%→Валютный резерв - 20%Нет баунти кампании.

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