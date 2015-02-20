Инвестиции в е-гривну: миф или реальность? - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Вступление
Идея создания национальной криптовалюты, принадлежавшая светлым умам из российского правительства, похоже, не дает покоя не только чиновничьим головам из РФ, но и из других государств. Зачем же это, по сути, нужно? Неужели на настоящий момент в мировой экономике недостаточно развита электронно-валютная отрасль? Напротив, отвечу сам себе, развита очень и очень широко. Экономике отдельно взятой страны не хватает собственных валют и популярных валют иных стран мира? Тоже, наверное, хватает. Тогда возникает вполне закономерный вопрос – зачем государствам собственная криптовалюта? Что оно собирается покупать на new-биткоин № 2 – ведь все равно оборот такой криптовалюты (будь то крипторубль, криптодоллар или крипто-валюта какой нибудь захудалой южноамериканско-латинской республики, затерявшейся посреди океана) будет строго ограничен государственной территорией страны. Да и ничего лучше биткоина уже, наверное, не создастся. Любая национальная крипта либо будет полным прототипом детища Сатоши Накомото (или кто там стоит за этим именем) или же неким техническим изобретением, явно не дотягивавшим до уровня BTC. Можно сколько угодно делать выводов и строить домыслов, зачем Украине потребовалось вдруг создать собственную национальную криптовалюту – так называемую, е-гривну. Я этого делать не буду, а постараюсь понять, что творится в умах украинских чиновников на основе их высказываний и интервью, после проанализирую то, что услышу и в идеале, конечно, постараюсь дать знать потенциальным инвесторам – имеет ли шанс рассматривать е-гривну как объект криптокапиталовложений уже в ближайшем будущем, или же это еще долгое время так и останется лишь объектом для разговоров и сплетен в необъятной Сети.
Крипта по-украински
В последнее время все больше и больше стран задумываются о статусе криптотвалюты в рамках государственного правового поля и приходят к тому, что никак не могут привязать криптовалютный оборот ни к одному действующему закону.
Украина тоже очевидно подошла к тому моменту, когда крипта или должна стать законной государственной украинской валютной единицей или быть объявленной «вне закона» на территории Украины.
Криптовалютный оборот абсолютно в любой стране мира, за исключением Японии, Австралии и нескольких других, в свете законности, это «черный», незаконный денежный поток. Все операции с криптой совершаются на теневых рынках, в «подполье», в тайне от государственных органов и силовых структур.
Украина еще не достигла порога, когда власти, например как в Китае или Южной Корее взяли да признали все операции с криптой незаконными. То есть вели полный запрет. Но и ситуация с законодательным регулированием криптовалюты в Украине достаточно сложная. Сложность заключается в том, что законодательная база Украина не содержит нормативно-правовых актов, регулирующих криптовалюты. То есть их нет вообще.
В данный момент украинские регуляторы и правительство занимаются разработкой подобных законов, но принятие их это дело будущего. Возможно – далекого. Уже пошел четвертый месяц, когда украинские законодатели пытаются определиться с созданием законодательной базы в области криптовалют на территории Украины. Хотя срок ставился вполне реальный и более короткий – 31 сентября 2017 года. Именно до этой даты Совет финансовой стабильности поручил разработать план действий (мероприятий) по созданию законодательной базы, регулирующей криптовалюты. Регулятор постановил одобрить данный план дот 31.09.2017 и уже исходя из этого, двигаться дальше. Но идеи глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку господина Хромаева, увы, так и остались идеями.
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«Нам не нужно создавать «министерство» для регулирования криптовалют. Но мы должны обеспечить бизнесу возможность привлекать деньги через эти инструменты и обеспечить гарантии безопасности инвесторам, которые хотят вкладывать в эти финансовые инструменты» - сказал Тимур Хромаев.
Да, финансовые инструменты, при помощи которых происходят криптовалютные операции, конечно же, должны закрепиться в законодательстве, обрасти правами и обязанностями всех участников отношений, подчинится единым правилам, нормам, требованиям, установленных государством. Но одно дело выражаться, сотрясать воздух, а совсем другое – реализовать.
Что толку, что в начале августа заместитель главы НБУ господин Чурий заявил, что НБУ начало переговоры с Минфином, ГФС, Государственной службой финансового мониторинга, НКЦБФР, Нацкомфинуслуг с целью выработки общей позиции относительно правового статуса криптовалюты. Что толку, что срок на все эти дела был выделен до 31.09.2017
? Слова слуг народа были сказаны – это хорошо. Но сказать – это одно. А реализовать – совсем другое. И вот с реализацией своих слов у господ чиновников, похоже, возникли какие – то проблемы.
И проблемы на самом высоком уровне, что подтверждает некая петиция, которую 14 ноября 2017 года опубликовал Александр Гринь, обращаясь к Президенту.
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Господин президент!
Прошу вас как можно скорее помочь определению в Украине правового статуса криптовалюта (особенно криптовалюта bitcoin) и сопутствующих понятий, таких как торговля криптовалюта, их добыча и использование. Также прошу разработать схему налогообложения для связанных с криптовалюта видов экономической деятельности (таких как добыча критовалют и торговля), ведь многие уже на этом зарабатывает, но не имеет возможности честно оформить свою деятельность и платить налоги. Помогите пожалуйста Украины стать передовой державой в этой перспективной на данный момент галузи.Не теряйте пожалуйста этот шанс для нашей страны !!!
Отрадно конечно, что есть в Украине люди, не безразличные к тому, что допустим майнеры добывают свою крипту, а налогов не платят. И настолько видно их это «допекло» что даже Президенту написать не поленились. Написать – написали. И даже подписи собрали. Таких же небезразличных украинцев – активистов. 113 человек подписались. И что же произошло? А ничего, как говорится, ни ответа, ни привета, ни весточки. Вот и, получается, собрались, поговорили, потрындели и разошлись. И какую же картинку мы имеем на сегодня?
А на сегодня картинка получается не очень хорошая и совсем не оптимистичная, хоть для того же господина Гриня и его товарищей.
Как заявило НБУ криптовалюты на территории Украины – это не денежные средства, ни валюта, ни средство платежа, ни денежный суррогат. По сути, по украинским законам, криптовалюта это ничто, воздух, пустой звук, невидимая вода в стакане. Украинские власти, конечно, сделали мудрое решение, ведь чтобы что – то регулировать, этому чему-то нужно дать правовое определение. А раз нет определения то нет и регулирования. По сути криптовалютный оборот (все операции) являются незаконными, так как законом не разрешено покупать или продавать биткоины, к примеру. Но ведь это также и не запрещено. А то что не запрещено, как известно, то разрешено. Соответственно. Довольно спорный вывод, применяемый ловкими юристами, когда сказать больше нечего, но, с украинским регулированием криптовалюты сказать по-другому, считаю, нельзя. Хорошо прикрылись господа чиновники, нечего сказать.
Е-гривна, приоткрой личико!
Однако, фактически закрыв глаза на правовое регулирование, украинские власти, стремятся создать собственную национальную электронную валюту - е-гривну.
Как поясняет пресс-служба Национального банка Украины, идея перевода гривны в некую электронную валюту, работающую на базе блокчейна, возникла еще в 2016 году. Над этой идеей работает целая команда профессионалов, созданная на базе украинского стартапа Distributed Lab.
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«Она позволит нашим ежедневным платежам проходить быстро, безопасно и дешево», - заявляет представитель украинского регулятора.
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"Некоторое время было посвящено изучению международного опыта и преимуществ существующих технологических решений, тем не менее, мы остались уверенными в необходимости запуска национальных электронных денег. Сегодня мы усилили нашу команду специалистами мирового класса и убеждены, что проект получит дополнительный толчок в ближайшие месяцы. Успешная имплементация этого проекта позволит сделать доступным для украинского населения и бизнеса такой удобный инструмент для электронных платежей, как е-гривня", - отмечает НБУ.
Да, вроде бы все гладко и хорошо, идея облегчить транзакции и сделать их безопаснее – такова мотивировка разработки е-гривны. Строго говоря, скорость и безопасность это два из трех общеизвестных критериев, применимых к любой из существующих криптовалют. Третьим аспектом является, как мы все помним, анонимность. Его почему то упустили из виду. Хотя анонимность одно из важнейших принципов работы криптовалюты вообще.
Интересная довольно-таки история получается. Законодательно криптовалютный оборот никоим образом не отрегулирован, законодатели Украины не могут вообще причислить криптовалюты ни к одному известному экономическому инструменту, про закрепление статуса крипты в законе вообще молчу, однако приято решение о создании национальной криптовалюты, идет разговор о желании сделать транзакции быстрыми и надежными. Но не имеющими правовой основы.
То есть господа майнеры, господа трейдеры, любители вкладывать токены в ICO можете сколько угодно добывать, покупать, продавать, инвестировать свою незаконным образом добытую крипту и вам за это ничего не будет. Получается так.
А может получится и по-другому. Примет-таки государство жесткий закон и введет меру ответственности, допустим штраф с конфискацией добытого от правонарушения. И выкачает всю добытую крипту до копейки с таких ловкачей. Кто, конечно, спрятать не успеет. Это больше из области домыслов, но дорогие господа, зачем создавать национальную криптовалюту, не имея под рукой регулирующих ее законов?
Только затем чтобы принять эти законы в нужный момент.
Или не принимать вообще, что чревато слабой уверенностью в том, что ваши биткоин-кошельки не взломают и защитить инвесторов будет абсолютно некому. Зачем государству охранять граждан, совершающих какие-то операции с криптовалютой, тратить деньги, время и силы на поиски «смошениченных» средств, если государство и знать не знает что это за криптовалюта такая и с чем ее едят.
Что же касается е-гривны, пока это только идеи, мысли, разговоры и ничего больше. Но надеяться, что если такая национальная крипта Украины и будет создана, то затмит собой звезду биткоина, особо не стоит. Да и майнерам, думаю, ловить там будет нечего. Если государство и выпустит на рынок е-гривну, то, вне всякого сомнения, право ее эмиссии оставит только за собой.
уникальность
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Автор:(dnk1984)
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