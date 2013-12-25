BitCache Infinity - t.me/BitCacheInfinityBot - HYIP от 61% в месяц под вопросом | MMGP

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 10.12.2017
1. При внесении депозита для вас открывается два счёта: входящий и исходящий;
2. Баланс входящего счёта увеличивается на сумму депозита в двойном размере;
3. Каждый день в 01:00 по московскому времени с входящего счёта на исходящий перечисляется сумма в размере 3% от баланса входящего счёта;
4. Средства с исходящего счёта Вы можете вывести моментально в любое время.
Таким образом возврат тела депозита в течение месяца и получение прибыли в размере депозита в последующий период.
Минимальный вклад: 0.01$
Максимальный вклад: без ограничения
Реф-программа: 10-5-2-1%
Начисление: ежедневно
Оплата: Perfect Money, Payeer, AdvCash
Выплаты: инстант
Мои депозит:
Дата операции: 10 Дек 2017 23:09
ID операции: 441955262
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.95 $
Сумма получения: 100.00 $
Комиссия Payeer: 0.95 $
Комментарий: 101211
Аккаунт: P80347377