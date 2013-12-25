BitCache Infinity - t.me/BitCacheInfinityBot - HYIP от 61% в месяц под вопросом | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitCache Infinity - t.me/BitCacheInfinityBot

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Обсуждение HYIP от 61% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
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#1
MONITORHYIP
Премиум
 
Аватар Мониторинг Хайпов
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,983
Благодарностей: 724
Записей в блоге: 4
УГ: 35
КП: 0.261
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BitCache Infinity - t.me/BitCacheInfinityBot
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 10.12.2017






1. При внесении депозита для вас открывается два счёта: входящий и исходящий;
2. Баланс входящего счёта увеличивается на сумму депозита в двойном размере;
3. Каждый день в 01:00 по московскому времени с входящего счёта на исходящий перечисляется сумма в размере 3% от баланса входящего счёта;
4. Средства с исходящего счёта Вы можете вывести моментально в любое время.

Таким образом возврат тела депозита в течение месяца и получение прибыли в размере депозита в последующий период.
Минимальный вклад: 0.01$
Максимальный вклад: без ограничения
Реф-программа: 10-5-2-1%
Начисление: ежедневно
Оплата: Perfect Money, Payeer, AdvCash
Выплаты: инстант





Мои депозит:

Дата операции: 10 Дек 2017 23:09
ID операции: 441955262
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.95 $
Сумма получения: 100.00 $
Комиссия Payeer: 0.95 $
Комментарий: 101211

Аккаунт: P80347377





__________________
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