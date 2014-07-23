Bounty hunter отличный проект!!bountyhunter.club/reg20678 - Заработок в интернете: общий форум | MMGP

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Bounty hunter отличный проект!!bountyhunter.club/reg20678
Bounty Hunter- это перспективный и развивающийся проект! За выполнение несложных
заданий Вам начисляют токены, которые в конце декабря 2017 года будут выводиться на
биржу с целью дальнейшей их продажи. Стартовая цена токена -1 доллар, курс в дальнейшем
может вырасти в несколько раз. Имеется 7-ми уровневая реферальная система, а также
различные конкурсы. Ожидается наращивание проекта, добавление новых проектов, выход на
международный уровень. Спешите присоединиться пока бесплатно, скоро будет введена
плата за членство. Сделайте себе достойный подарок на Новый год и подарите себе
хорошее настроение!