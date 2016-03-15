МММ на смарт контракте - правда все честно? - Ethereum | MMGP

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МММ на смарт контракте - правда все честно?
Появилась МММ, реализованная на смарт контракте. Вся логика в нем и больше нигде. Создатели никак не могут украсть эфир с баланса контракта. Весь код можно посмотреть на etherscanе
Как пользоваться:
1. Отправляете любое количество эфира на адрес 0x9f4a20a695aaf44f92523ee7e568d2289957d9b6
2. Рассказываете всем о данном контракте, чтобы люди тоже отправили эфир в контракт и вы смогли вернуть свой эфир с процентами.
3. Минимум через неделю вызываете у контракта функцию withdraw и получаете свой эфир + 10%
* Чем дольше вы не возвращаете обратно свой эфир, тем больше % вы сможете получить! Каждая неделя + 10%
Контракт верифицирован и любой может ознакомиться с кодом и удостовериться в том, что все прозрачно и честно.
Как посмотреть код:
1. Заходим на ethersacn и вводим в правом верхнем углу адрес контракта 0x9f4a20a695aaf44f92523ee7e568d2289957d9b6
и переходим на вкладку Contract Source