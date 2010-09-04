Банк «Глобус» увеличит капитал на 60 млн грн - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Банк «Глобус» увеличит уставный капитал на 60 млн грн, или на 20% до 360 млн грн.
Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Данное решение было принято акционерами банка 7 декабря.
Банк «Глобус» разместит 60 тыс. штук простых именных акций на 60 млн грн.
В банке отметили, что планируют использовать полученные средства путем кредитование малого и среднего бизнеса – 30 млн грн; обеспечение финансовой устойчивости и стабильности деятельности банка, а также расширение других активных операций финучреждения – 30 млн грн, пишет finclub.
Банк «Глобус» зарегистрирован в 2007 году. Основным акционером банка на 1 января 2017 года является Елена Сильнягина опосредовано через ООО «Украинские Медиа Технологии» (100%).
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