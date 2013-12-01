[pre-ICO] fynance – страховое приложение 24.12.17-24.01.2018 - ICO | MMGP

[pre-ICO] fynance – страховое приложение 24.12.17-24.01.2018 vBulletin [video]

1. Описание ICO



fynance - это цифровая брокерская компания в немецком страховом секторе.



С заключением 431 миллиона контрактов немецкая страховая отрасль является одним из самых прибыльных секторов в стране. Этот рынок, который частично управляется брокерами, в настоящее время готовится к изменению поколений. Бизнес чрезвычайно прибыльный. В среднем выплачивается брокерам 20% комиссионных за каждый взнос страховой компании.



В мае 2017 года было запущено приложение fynance, которое к октябрю того же года уже имело 1500 клиентов. Приложение предлагает клиентам удобное управление их страхованием через смартфон. Полисы можно просматривать напрямую, сообщать о повреждении через кнопку, альтернативные предложения, которые будут получены в будущем по запросу.



Приложение становится точкой продажи. Усилия сотрудников в бэк-офисе крайне низки. Сотрудник может работать с 5000 клиентами. Это низкое административное бремя приводит к высокой норме прибыли. Однако этот сектор также подвержен цифровым изменениям, что обещает даже более высокую прибыль для тех, кто способен адаптироваться к изменениям.



В октябре 2016 года пять страховых компаний Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re и Zurich создали совместную инициативу для технологии блокчейн-проект B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative). Этот проект получил широкое признание и стал глобальной инициативой. Будущее, по всей вероятности, станет урегулированием страхового бизнеса через блокчейн. Полисы хранятся в виде смарт-контрактов на блокчейне.



Данные могут быть полностью автоматически проверены и обновлены. Административные усилия сведены к минимуму. Работа с бумажными материалами будет только вариантом в среднесрочной перспективе. fynance - одна из первых брокерских фирм, которые приспосабливаются к этим изменениям. В рамках перехода наше приложение связано с технологией блокчейн.



Таким образом, сотрудники бэк-офиса снова увеличены до 7500 клиентов на одного сотрудника. Это означает, что мы находимся на переднем крае технологического развития. fynance имеет рабочую бизнес-модель, которая уже зарекомендовала себя на рынке и привязана к реальной экономике. Мы разделяем с держателями токена 30% нашего вознаграждения в эфирах как часть бонусной программы. Эти ассигнования производятся не реже одного раза в месяц.







Функциональные возможности приложений fynance:

В сотрудничестве с опытными специалистами немецкой страховой отрасли мы разработали приложение fynance. Приложение fynance доступно для наших клиентов на iOS и Android. Панель инструментов дает пользователю обзор всех договоров страхования, управляемых приложением. Страховые полисы можно просмотреть сразу. Является ли это уведомлением о возмещении ущерба или сменой контракта - для каждой операции нужны только секунды. Тем не менее, при всей автоматизации все еще существует потребность в разговоре "человек к человеку". Наша команда поддержки напрямую доступна из приложения без раздражающего поиска номера телефона.



Клиент может запросить точно определенные предложения через другую навигационную точку. Альтернативно, анализ потребностей может быть выполнен. Страховые портфели могут быть оптимизированы, и любые пробелы могут быть закрыты. Уведомление о прекращении уведомляет клиента в конце периода контракта. Таким образом, исключается непреднамеренное прекращение договора страхования. Пользователь может порекомендовать приложение с помощью другой кнопки друзьям и знакомым. Реклама "из уст в уста" уже включена в приложение.





2. Выгода для покупателей токенов:



Выгода заключается в полученни 30% от комиссии fynance



3. Дивиденды и вознаграждения



30% от получаемой комиссии распределяется среди держателей токенов



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - FYG;

Название - FYG;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: 192,050 млн;

Доступно для покупки: 167 млн;

Цена: 1 ETH = 1 000 FYG;

Максимальная цель - 192,050 млн FYG;

Минимальная цель - не указано;

Метод покупки: ETH

Максимальная покупка - не указано;

Минимальная покупка - не указано;





PreICO

Максимальная цель - 1562,5 ETH;

Доступно для покупки: 50%;

Цена: 1 ETH = 1 280 FYG (Бонус - 280 FYG);

Минимальная покупка - 2000 CCOS;

Начнется 24 декабря 2017 года и завершиться 24 января 2018 года.



ICO:



Бонусный уровень 1

Доступно для покупки: 5 млн FYG

Цена: 1 ETH = 1 180 FYG

Максимальная цель - 4 237,28813 ETH



Бонусный уровень 2

Доступно для покупки: 10 млн FYG

Цена: 1 ETH = 1 100 FYG

Максимальная цель - 9 090,90909 ETH



Бонусный уровень 3

Доступно для покупки: 20 млн FYG

Цена: 1 ETH = 1 050 FYG

Максимальная цель - 19 047,619 ETH



Уровень 4

Доступно для покупки: 30 млн FYG

Цена: 1 ETH = 1 000 FYG

Максимальная цель - 30 000 ETH





Начнется 24 января 2018 года и завершиться 30 июня 2018 года.



Институциональное предложение:

Предложение предназначено для юридических лиц, таких как фондовые компании.



Максимальная цель - 78,125 ETH;

Доступно для покупки: 100 млн;

Цена: 1 ETH = 1 280 FYG (Бонус - 280 FYG);

Минимальная покупка - 200 ETH;

Начнется 24 декабря 2017 года и завершиться 30 июня 2018 года.



Распределение токенов:

→ICO и PreICO: 67 млн

→Команда: 16,6 млн

→Институциональное предложение:: 100 млн

→Инвесторы Fynance brokerage GmbH: 8,3 млн



Распределение средств:

→Инвестиции: 90%

→Маркетинг: 10%







5. Описание баунти кампании



Нет баунти кампании.



6. Сайт, WhitePaper, контакты



http://www.fynance.io/

http://www.fynance.io/fynance_Whitepaper_en.pdf

http://www.fynance.io/fynance_Token_Offer_en.pdf

https://www.facebook.com/groups/1837132492982899/

https://twitter.com/fynance_app

https://www.youtube.com/channel/UCyi...5A7s33ZVh-EZ9g

https://www.reddit.com/user/fynance_de/

https://steemit.com/@fynance

http://www.fynance.de/



https://itunes.apple.com/de/app/fyna...l=de&ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/d...undenapp&hl=de



- это цифровая брокерская компания в немецком страховом секторе.С заключением 431 миллиона контрактов немецкая страховая отрасль является одним из самых прибыльных секторов в стране. Этот рынок, который частично управляется брокерами, в настоящее время готовится к изменению поколений. Бизнес чрезвычайно прибыльный. В среднем выплачивается брокерам 20% комиссионных за каждый взнос страховой компании.В мае 2017 года было запущено приложение fynance, которое к октябрю того же года уже имело 1500 клиентов. Приложение предлагает клиентам удобное управление их страхованием через смартфон. Полисы можно просматривать напрямую, сообщать о повреждении через кнопку, альтернативные предложения, которые будут получены в будущем по запросу.Приложение становится точкой продажи. Усилия сотрудников в бэк-офисе крайне низки. Сотрудник может работать с 5000 клиентами. Это низкое административное бремя приводит к высокой норме прибыли. Однако этот сектор также подвержен цифровым изменениям, что обещает даже более высокую прибыль для тех, кто способен адаптироваться к изменениям.В октябре 2016 года пять страховых компаний Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re и Zurich создали совместную инициативу для технологии блокчейн-проект B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative). Этот проект получил широкое признание и стал глобальной инициативой. Будущее, по всей вероятности, станет урегулированием страхового бизнеса через блокчейн. Полисы хранятся в виде смарт-контрактов на блокчейне.Данные могут быть полностью автоматически проверены и обновлены. Административные усилия сведены к минимуму. Работа с бумажными материалами будет только вариантом в среднесрочной перспективе. fynance - одна из первых брокерских фирм, которые приспосабливаются к этим изменениям. В рамках перехода наше приложение связано с технологией блокчейн.Таким образом, сотрудники бэк-офиса снова увеличены до 7500 клиентов на одного сотрудника. Это означает, что мы находимся на переднем крае технологического развития. fynance имеет рабочую бизнес-модель, которая уже зарекомендовала себя на рынке и привязана к реальной экономике. Мы разделяем с держателями токена 30% нашего вознаграждения в эфирах как часть бонусной программы. Эти ассигнования производятся не реже одного раза в месяц.В сотрудничестве с опытными специалистами немецкой страховой отрасли мы разработали приложение fynance. Приложение fynance доступно для наших клиентов на iOS и Android. Панель инструментов дает пользователю обзор всех договоров страхования, управляемых приложением. Страховые полисы можно просмотреть сразу. Является ли это уведомлением о возмещении ущерба или сменой контракта - для каждой операции нужны только секунды. Тем не менее, при всей автоматизации все еще существует потребность в разговоре "человек к человеку". Наша команда поддержки напрямую доступна из приложения без раздражающего поиска номера телефона.Клиент может запросить точно определенные предложения через другую навигационную точку. Альтернативно, анализ потребностей может быть выполнен. Страховые портфели могут быть оптимизированы, и любые пробелы могут быть закрыты. Уведомление о прекращении уведомляет клиента в конце периода контракта. Таким образом, исключается непреднамеренное прекращение договора страхования. Пользователь может порекомендовать приложение с помощью другой кнопки друзьям и знакомым. Реклама "из уст в уста" уже включена в приложение.Выгода заключается в полученни 30% от комиссии fynance30% от получаемой комиссии распределяется среди держателей токеновICO:Символ - FYG;Название - FYG;Стандарт - ERC-20;Платформа - Ethereum;Общее количество токенов: 192,050 млн;Доступно для покупки: 167 млн;Цена: 1 ETH = 1 000 FYG;Максимальная цель - 192,050 млн FYG;Минимальная цель - не указано;Метод покупки: ETHМаксимальная покупка - не указано;Минимальная покупка - не указано;PreICOМаксимальная цель - 1562,5 ETH;Доступно для покупки: 50%;Цена: 1 ETH = 1 280 FYG (Бонус - 280 FYG);Минимальная покупка - 2000 CCOS;Начнется 24 декабря 2017 года и завершиться 24 января 2018 года.ICO:Бонусный уровень 1Доступно для покупки: 5 млн FYGЦена: 1 ETH = 1 180 FYGМаксимальная цель - 4 237,28813 ETHБонусный уровень 2Доступно для покупки: 10 млн FYGЦена: 1 ETH = 1 100 FYGМаксимальная цель - 9 090,90909 ETHБонусный уровень 3Доступно для покупки: 20 млн FYGЦена: 1 ETH = 1 050 FYGМаксимальная цель - 19 047,619 ETHУровень 4Доступно для покупки: 30 млн FYGЦена: 1 ETH = 1 000 FYGМаксимальная цель - 30 000 ETHНачнется 24 января 2018 года и завершиться 30 июня 2018 года.Институциональное предложение:Предложение предназначено для юридических лиц, таких как фондовые компании.Максимальная цель - 78,125 ETH;Доступно для покупки: 100 млн;Цена: 1 ETH = 1 280 FYG (Бонус - 280 FYG);Минимальная покупка - 200 ETH;Начнется 24 декабря 2017 года и завершиться 30 июня 2018 года.Распределение токенов:→ICO и PreICO: 67 млн→Команда: 16,6 млн→Институциональное предложение:: 100 млн→Инвесторы Fynance brokerage GmbH: 8,3 млнРаспределение средств:→Инвестиции: 90%→Маркетинг: 10%Нет баунти кампании. https://text.ru/spelling/5a2d7bc1ded66 - 81%

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