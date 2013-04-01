Hit Coin Trade - hitcoin.trade - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Hit Coin Trade - hitcoin.trade

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 24,040
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Записей в блоге: 35
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Hit Coin Trade - hitcoin.trade
Я не админ/владелец проекта, проект Hit Coin Trade добавлен на мониторинг

Старт 10.12.17



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Описание:

Хотите начать инвестировать, но не знаете как? Hit Coin Trade поможет Вам реализовать инвестиционный потенциал. Мы предоставляем перспективное сотрудничество, которое будет приносить каждому инвестору доход от трейдинговых сделок компании. Максимальный прирост дивидендов от размещения средств подкреплен минимальным уровнем просадок.

Более пяти лет мы ведем торговлю на криптовалютном рынке используя передовые алгоритмы торговли для получения высокого коэффициента успешных сделок. Именно торговля криптова-лютой и приносит нашей компании на протяжении всего времени прибыль. За это время мы досконально изучили все достоинства и недостатки данной сферы. Мы научились использовать преимущества торговли для достижения максимальных результатов.

Залогом успешной торговли нашей компании является внедрение новых алгоритмов трейдинга с использованием совершенных методов анализа данных. Это позволяет нам постоянно увеличивать количество оборотных средств и стремительно повышать уровень доходности компании. И, конечно же, нельзя обойтись без квалифицированных сотрудников, которые принимают быстрые и самое главное правильные решения.

Мы полностью отдаем себя своему делу и преодолеваем сложные преграды для осуществления высокой эффективности трейдинга. Мы создали все необходимые условия для успешной деятельности наших инвесторов. Каждый может воспользоваться этой уникальной возможностью, стоит только сделать первый шаг.

Инвестиционные планы:

+24% к депозиту за 72 часа, начисления поминутно, по 0.028704% от тела депозита

Мин/макс депозит: 1$/100000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, Ethereum

Выплаты: инстант

Реф.система: 8-1-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS



Наш депозит(листинг):

12.10.17 18:08 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U15388109 from U4731311. Batch: 197956112. Memo: Shopping Cart Payment. monitorinvestnet.
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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