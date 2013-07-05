Exacoin.co - аналог BitConnect (инвестиции в криптомонету) - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Exacoin.co - аналог BitConnect (инвестиции в криптомонету)

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Премиум
 
Аватар Aes Dana 314914817
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 1,468
Благодарностей: 387
УГ: 17
КП: 0.024
Exacoin.co - аналог BitConnect (инвестиции в криптомонету)
Представляю вашему вниманию проект гибрид ICO/Лендинг Exacoin
[

Ознакомиться и зарегистрироваться

Старт: 11.12.2017

Легенда: Ядром Exa является Exa AI, искусственный интеллект. Exa AI постоянно учится анализировать и точно определять тенденции криптовалютного рынка.

Exa AI работает на основе Big Data и глубокой машинной платформы. Exa AI поддерживает инвесторов в анализе и принятии точных торговых решений. Exa AI постоянно контролирует поведение торговых профессионалов для развития своих собственных знаний.

Exa AI нуждается в сообществе, чтобы оно существовало и развивалось. Чем шире сообщество, тем более мощными становятся знания Exa AI. Это делает сигналы Exa AI более точными.

ROAD MAP проекта:

Декабрь 2017: Проведение ICO (пред.продажа токенов 0.9$-1.3$)
Январь-Март 2018: Запуск Лендинг программы, открытие внутренней биржи (предположительная цена 1EXA-20$)
Май-Сентябрь 2018: Выход на международные биржи (Poloniex,Bitrex,Kraken и тд.). Запуск собственного EXA кошелька для хранения и приумножения токенов. Предполагаемая цена 1EXA-50$
Октябрь-Декабрь 2018: Предполагаемая цена 1EXA-100$. Запуск собственной платформы для трейдинга.
Январь 2019: Выпуск собственной кредитной карты. Предполагаемая цена 1EXA-200$.

Платёжная система: BTC, ETH

СТАРТ/НАЧАЛО ICO:
Запуск ICO состоится 11 Декабря(в 17:00 по Европе) по 30 Декабря в несколько этапов


Реферальная программа ICO:
1 уровень: 5%

Лендинг программа (намечен на Январь месяц по завершению ICO)
Доход от 48% до 60% в месяц с ежедневными начислениями.

Тарифные планы:
от 100$ до 1000$ на 179 дней (доход до 48% в мес)
от 1010$ до 5000$ на 149 дней (доход до 51% в мес)
от 5.010$ до 10.000$ на 119 дней (доход до 54% в мес)
от 10.010$ до 50.000$ на 99 дней (доход до 57% в мес)
от 50.010$ до 100.000 более на 79 дней (доход до 58.5% в мес)
от 100.010 и более на 59 дней (доход до 60% в мес)
Депозит возвращается по окончанию тарифного плана.



Реферальная лендинг программа:
7 уровней: 8% - 3% - 1% - 1% - 0.5% - 0.3% - 0.2%

Мой вклад:

0.0159 BTC
**Хэш транзакции**
__________________
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BitclubNetwork - сотрудничаю с 2014г. Рефбек 200% + Страхование ТУТ
Aes Dana 314914817 на форуме  
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