В мировой рейтинг IT-рынка попали 4 украинские компании - Горячие новости | MMGP

Американская исследовательская компания Clutch специализируется на оценке IT-компаний и агентств, основываясь на отзывах их клиентов. В ходе своего исследования эксперты Clutch изучили почти 500 мировых компаний. Речь идет о предприятиях, которые работают с корпоративными клиентами в секторе программирования, мобильных приложений, маркетинга, дизайна и других услуг для бизнеса.
Так, по результатам исследования, специалисты составляли рейтинги, в которые попали четыре украинские компании. Так, в списке «56 самых рекомендуемых ИТ-компаний мира» оказались компании с украинскими корнями. В частности, Ciklum, ELEKS, Intellias и N-iX.
Фирмы Ciklum, ELEKS, Intellias также вошли в первую пятерку рейтинга лучших аутсорсинговых компаний. Они заняли четвертое, третье и пятое места соответственно. Компания N-iX в этом же рейтинге попала в первую десятку, заняв седьмое место.
А ELEKS со Львова заняла четвертую позицию в списке компаний, которые предоставляют консультационные услуги в сфере облачных технологий.
источник