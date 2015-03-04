В мировой рейтинг IT-рынка попали 4 украинские компании - Горячие новости | MMGP
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В мировой рейтинг IT-рынка попали 4 украинские компании

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В мировой рейтинг IT-рынка попали 4 украинские компании


Американская исследовательская компания Clutch специализируется на оценке IT-компаний и агентств, основываясь на отзывах их клиентов. В ходе своего исследования эксперты Clutch изучили почти 500 мировых компаний. Речь идет о предприятиях, которые работают с корпоративными клиентами в секторе программирования, мобильных приложений, маркетинга, дизайна и других услуг для бизнеса.

Так, по результатам исследования, специалисты составляли рейтинги, в которые попали четыре украинские компании. Так, в списке «56 самых рекомендуемых ИТ-компаний мира» оказались компании с украинскими корнями. В частности, Ciklum, ELEKS, Intellias и N-iX.

Фирмы Ciklum, ELEKS, Intellias также вошли в первую пятерку рейтинга лучших аутсорсинговых компаний. Они заняли четвертое, третье и пятое места соответственно. Компания N-iX в этом же рейтинге попала в первую десятку, заняв седьмое место.

А ELEKS со Львова заняла четвертую позицию в списке компаний, которые предоставляют консультационные услуги в сфере облачных технологий.

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