Как венесуэльцы научились зарабатывать себе на жизнь с помощью видеоигр - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Как венесуэльцы научились зарабатывать себе на жизнь с помощью видеоигр

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Как венесуэльцы научились зарабатывать себе на жизнь с помощью видеоигр



Издание Bloomberg Businessweek сообщило о венесуэльцах, которые из-за острого кризиса в стране зарабатывают себе на жизнь с помощью видеоигр выводя из них в фиат виртуальную игровую валюту.

Так, один венесуэлец по имени Эфрейн Пенья, можно сказать, что живёт в местном интернет-кафе, временами принося заработанные деньги домой, на прокорм своей семьи. Он и большинство подобных игроков может в лучшем случае заработать в день в районе 5 долларов США, но для нынешней Венесуэлы это неплохой доход, так как на черном рынке американский доллар сейчас дорог как никогда ранее.

По его словам такие как он играют в самые простые видеоигры, поскольку скорость Интернета в этой стране медленная, да и сами компьютеры далеко не первой свежести, со старыми видеокартами. В основном все увлечены Tibia и она представляет собой ролевую онлайн-игру, первый релиз, которой вышел еще 1997 году, а также Runescape, но релиз этой онлайн-игры был чуть позднее - в 2001 году.

Причём многие такие игроки хитрят и садятся за игру поздней ночью, когда сеть не так перегружена пользователями. Ну а когда сеть пропадает вообще, например, часто бывает, что злоумышленники перерубают большие части кабелей на перепродажу, то игрокам остаётся только слать проклятия в адрес таких воров и ждать восстановления связи по новой, конечно, сильно теряя в заработке.

Между тем, Bloomberg Businessweek пишет, что перепродажа "золота" в таких онлайн-играх запрещена и за это игроков часто блокируют. Однако, те не унывают и создают себе новых персонажей ролевой игры и зарабатывают снова и снова, ведь иные способы заработка либо слишком тяжелы, либо просто невыгодны. А один такой игрок напрямую задает риторический вопрос журналистам этого издания как: "Что ж они, создатели этих видеоигр не гордятся тем, что их "игрушки" не дают умереть с голода целым семьям в Венесуэле? Это ж какая реклама!".

Напомним, что по всем прогнозам инфляция в Венесуэле в 2017 году должна составить 2000% и экономическое состояние этой латиноамериканской страны с каждым месяцем пока только ухудшается.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a2d6f292a9cf
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