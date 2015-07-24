[pre-ICO] CrowdCoina – ОС для будущего финансирования 15-22.01.2018[BOUNTY] - Предстоящие ICO | MMGP
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[pre-ICO] CrowdCoina – ОС для будущего финансирования 15-22.01.2018[BOUNTY]

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CanYaCoin
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[pre-ICO] CrowdCoina – ОС для будущего финансирования 15-22.01.2018[BOUNTY]

1. Описание ICO

CrowdCoinage - это ОС для будущего финансирования, которая построен на блокчейне Ethereum. Первая версия ОС CrowdCoinage позволяет стартапам, разработчикам программного обеспечения, инвесторам по недвижимости и т. д. запускать и управлять кампаниями краудфандинга и ICO путем продажи дивидендов или токен-акций, которые свободно торгуются на криптовалютных биржах.

Двигаясь вперед, мы собираемся добавить широкий спектр финансовых услуг, которые будут основаны на криптовалютах и блокчейне. К ним относятся кредиты P2P, страхование, сберегательные депозиты, дебетовые карты для повседневного использования, биржа и кошелек. KYC будет решаться путем глубокой интеграции с эстонской программой e-Residency.

CrowdCoinage находится в Таллинне, Эстония. Эстония - страна, управляемая технологиями, и является родиной высокотехнологичных тяжеловесов, таких как Skype и TransferWise. Установление высоких целей и достижение их является частью ДНК эстонцев, поэтому для CrowdCoinage также не существует исключения.

ОС "ICO CAMPAIGN FUNDRAISING" ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ: БЕЗОПАСНАЯ И НАДЕЖНАЯ
• Безопасная и прозрачная технология блокчейн, поддерживающая смарт-контракты
• Инструмент для сбора средств для любого стартапа в любой части мира.
• Право голоса для инвесторов, чтобы позволить им контролировать ситуацию, предоставлять средства для следующих milestone.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ СТАРТАПА
• При условии получения необходимых лицензий мы предоставим самую надежную финансовую ОС для привлечения капитала.
• Решение по сбору средств:
- Консультации экспертов по маркетингу по размещению маркетинговых инструментов.
- Юридическое решение: консультации, поддержка юридических документов.
- Техническая поддержка: смарт-контракты, аналитика, консультации для разработчиков
- Сообщество: члены сообщества CrowdCoinage OS всегда будут доступны для получения помощи по любых проблемах и вопросах.

РЫНОК РАБОТЫ ДЛЯ ТАЛАНТОВ
• Торговая площадка для поиска идеальных кандидатов для стартапов, что необходимо для запуска у трендовый модный FinTech-стартап.
• При условии получения лицензии на выдачу платежных инструментов CrowdCoinage OS предоставит простые инструменты для стартапов, для оплаты, и заявителям для получения платежей через CC Wallet в криптовалютах.

ВСЕ-В-ОДНОЙ ОС ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
• Эстонская программа e-Residency.
• Географически безграничная система «все-в-одном» для финансовых услуг.
• ОС CrowdCoinage будет применять все правила KYC/AML, необходимые для четкого и открытого общения с клиентами.

2. Выгода для покупателей токенов:

Токены CCOS будут перечислены на криптобиржах сразу после окончания продажи токенов.

Предполагаемые преимущества держателя токена
В случае, если CrowdCoinage OÜ решит провести публичное размещение (IPO) своих собственных ценных бумаг и выполнит применимые нормативные требования для предоставления ценных бумаг в юрисдикции держателя токенов, CCOS может использоваться для оплаты таких ценных бумаг.

CCOS может использоваться в качестве платежного инструмента для токенов, предлагаемых стартапами и/или торгуемых с использованием CrowdCoinage OS или для услуг/продуктов, предлагаемых третьими лицами, при условии, что CrowdCoinage OÜ получил необходимые лицензии на выдачу платежных инструментов в юрисдикции держателя токенов.


3. Дивиденды и вознаграждения

Не описана система дивидендов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - CCOS;
Название - CCOS;
Стандарт - ERC-20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 478 571 428;
Доступно для покупки: 50%;
Цена: 1 ETH = 1 000 CCOS;
Максимальная цель - 150 000 ETH;
Минимальная цель - не указано;
Метод покупки: BTC, ETH, LTC, XRP, EUR, PayPal
Максимальная покупка - не указано;
Минимальная покупка - 5 ETH;


PreICO
Максимальная цель - 150 000 ETH;;
Бонус: 30%;
Минимальная покупка - 2000 CCOS;
Начнется 15 января 2018 года и завершиться 22 января 2018 года.

ICO:
Начнется 22 января 2018 года и завершиться 12 марта 2018 года.

Распределение токенов:
→Краудсейл: 80%
→Команда: 10%
→Баунти: 5%
→Советники : 5%


5. Описание баунти кампании

Для баунти кампании выделено 5% токенов

Распределение баунти пула:

15% - Twitter
20% - Bitcointalk
5% - Переводы
15% - Сообщество
5% - Email
15% - Facebook
25% - Статьи

Более детальное описание баунти кампании не предоставлено.

6. Сайт, WhitePaper, контакты

https://crowdcoinage.com
https://cdn.crowdcoinage.com/static/...2017-12-04.pdf
https://www.facebook.com/CrowdCoinage-1519039534805872
https://www.youtube.com/channel/UC2O...6lzNPxA/videos
https://www.reddit.com/user/CrowdCoinage/
https://twitter.com/CrowdCoinage
https://t.me/CrowdCoinageOS
https://www.linkedin.com/company/27054237/

https://text.ru/spelling/5a2d6c4137440 - 100%
__________________
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|CanYa
Autonomous P2P marketplace of Services
Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread
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