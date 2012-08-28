Над экономикой РФ нависла новая угроза - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Исследователи лаборатории энерго-экономически-экологического моделирования E3-Modelling (Греция) рассчитали потенциальные последствия реализации мер климатической политики 46 странами (Парижского соглашения), в том числе и России, для российской экономики к середине века. Ранее такие же исследования были проведены и для других стран, включая США, Китай и ЕС, сообщает «Коммерсант».
Один из трех возможных сценариев, согласно этой выкладке, крайне неблагоприятен для России.
Этим сценарием предусмотрено, что страны берут на себя дополнительные обязательства по снижению выбросов. Их цель — не допустить повышения глобальной температуры больше чем на два градуса Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи. Сейчас допускается прирост температуры на три градуса.
При таком повороте событий последствия для отечественной экономики будут тяжелыми. В этом случае будет установлена цена на углерод (в виде углеродного налога или системы квотирования выбросов), выбросы парниковых газов в различных странах к 2030 сократятся на 43%, к 2050 году на 73%, спрос на ископаемое топливо упадет на 28% ниже базового сценария. Тогда российский топливный экспорт сократится к 2050 году на 17%, ВВП покажет рост на 1% в год до 2035 года. Затем темпы замедлятся и за десятилетие до 2050 годов упадут до нуля.
В исследовании отмечается, что Россия при таком раскладе «теряет конкурентоспособность практически во всех секторах, кроме сектора услуг». Безработица в период с 2020 по 2045 год вырастет на 145%.
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