[ICO][BOUNTY] KEYRPTO - платформа электронной коммерции 16.12.2017-10.02.2018 - ICO | MMGP

На сегодняшний день электронная коммерция является двигателем мировой экономики. Поэтому отрасль должна полагаться на самые передовые и надежные изобретения, а не на прошлые технологии.
Представьте, что вы разработали новый продукт или создали весьма полезный сервис, но есть только одно препятствие, вы не знаете как эффективно продавать через интернет. Вам нужен набор инструментов, которые помогут вам организовать и развить бизнес в сфере электронной коммерции.
Мы предлагаем платформу в сфере электронной коммерции на основе блокчейн, которая предоставит возможности для тех, кому не хватает опыта в сфере электронной коммерции, времени и персонала.
KEYRPTO появилась с простой идеи, почему бы нам не создать платформу для электронной коммерции, которая позволит малым предприятиям реализовывать свой товар за криптовалюту. KEYRPTO создаст площадку для продавцов и покупателей, предоставляющую возможность приобретать товары за криптовалюту с минимальным риском мошенничества или обмана, обеспечивая полную защиту платежей.
Мы предоставим продавцам безопасность и удобство получения средств, а также защитим покупателей, действуя в качестве доверенного посредника. Наша цель - создать передовую платформу, которая позволит покупателям использовать криптовалюту, чтобы спокойно покупать товары и услуги.
Токен KEY будет использоваться для покупок в интернет-магазинах на платформе KEYRPTO. Вы также можете продавать и покупать токены на поддерживаемых биржах. Использование токенов KEY в значительной степени поможет платформе KEYRPTO стремительно развиваться.
ICO:
16.12.2017-10.02.2018
Токен:
KEY
Курс:
1 ETH=3500 KEY
Всего токенов
: 25 000 000
Будет продано
: 18 750 000
Конечная цель:
5357 ETH
Бонус:
первые 500 инвесторов получают +20% к покупке
Распределение токенов:
ICO - 75%
Команде - 10%
Маркетинг - 10%
Советникам\Баунти - 5%
Баунти-кампания:
Twitter - 30%
Facebook - 30%
Создание контента - 15%
Перевод - 20%
Telegram - 5%
Контакты:
http://keyrpto.com
https://www.facebook.com/KeyrptoPage/
https://twitter.com/KeyrptoOfficial
https://t.me/keyrpto
http://keyrpto.com/Home/Download