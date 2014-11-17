Законна ли криптовалюта в Украине - Криптовалюты: общий форум | MMGP

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Законна ли криптовалюта в Украине
В этой статье будет рассказано о законном использовании цифровых денег во всем мире и в Украине, налогообложении операций, связанных с криптовалютой и возможные риски для людей, которые владеют монетами.
За этот год криптовалюты стали намного популярнее, чем раньше. Одна из причин повышенного интереса к новой валюте – это кризис нашей системы банков, неустойчивая цена национальной валюты и вообще, нестабильные курсы валют.
Все вышеописанные риски не относятся к цифровой валюте, потому она так популярна.
Цифровая валюта выпускается автоматически, все подсчеты анонимные. Операции по переводу биткоинов на самые большие расстояния занимают всего несколько секунд.
Неправдивые факты о цифровых валютах
1. Цифровая валюта не является законной
Это самое популярное заблуждение. В настоящий момент, в Украине цифровую валюту не кто не запрещал, поэтому нельзя назвать ее не законной. Во всем мире цифровую валюту применяют, в качестве средств для платежа. В некоторых государствах криптовалюта официально разрешена и является частными деньгами или активом финансов. Там на нее влияют общие финансовые законы.
2. Криптовалюту создали для того, чтобы спонсировать террористов.
Мнение о том, что криптовалюту для финансирования терроризма и ухудшения экономического положения страны являются ложным. Цифровая валюта просто является финансовым инструментом. Ее применение зависит от человека, в чьих руках она находится. Важно отметить, что обычные деньги чаще используются для незаконных операций, но наличные деньги из-за этого не запрещают.
3. Криптовалюта является большой финансовой пирамидой
Множество людей думают, что цифровая валюта – это еще одна финансовая пирамида. Но профессионалы считают это подозрение ложным.
Что говорят законы Украины о цифровой валюте
Самое главное, что важно знать – это то, что по закону, цифровая валюта не считается деньгами. Еще в конце две тысячи четырнадцатого года главный банк объявил, что он считает криптовалюту денежным суррогатом. Он не имеет настоящей цены, поэтому его нельзя использовать как средство для совершения оплаты, так как это нарушает закон.
Не смотря на это, Национальный банк не придумал наказания за хранение и использование цифровых валют. По этой причине, это заявление скорее является не запретом, а предупреждением.
Суды, которые решают конфликты, касающиеся операций с криптовалютой, считают, что цифровая валюта не считается чем-то материальным.
Если говорить обо всем мире, то там совсем по-другому относятся криптовалюте. Есть страны которые помогают цифровым валютам развиваться, а есть те, которые серьезно ограничивают их использование. Есть только несколько стран в которых строго запрещено использование криптовалют. К ним относятся: Вьетнам, Таиланд, Боливия, Эквадор. Большая часть государств решила принять нейтральную позицию относительно криптовалют.
В Японии цифровая валюта является активом и рассматривается как средство для обмена. А в Канаде могут даже выплатить зарплату в криптовалюте. А с намайненых монет нужно платить налог.
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Автор: Santos2002
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