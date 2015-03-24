Биткоин-платить или не платить? - Bitcoin | MMGP
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Биткоин-платить или не платить?

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Старый Сегодня, 20:41
#1
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Имя: Александр
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Биткоин-платить или не платить?
Всё больше и больше разговор о том что Биткоин признают различные Государства, большинство говорит мол, вот он признак не пирамидности
Но давайте рассмотрим эту тему поподробнее.
Признавая Биткоин как валюту, Государство все го лишь открывает для себя так называемую "кормушку", ведь ни для кого не секрет, любой доход получаемый Гражданином, должен быть налогооблагаемый.
Соответственно это очень неплохой доход получаемый грубо говоря из воздуха. А если ввести какое-нибудь лицензирование данной деятельности или ещё что-то подобное то это только добавит прибыли.
В России пакет документов должен быть готов к лету следующего года, а пока у нас есть шанс понаблюдать что будет с налогообложением в тех же самых США.
"Как заявил работник прокуратуры Тайлер Роббинс (Tyler Robbins) считает, что это не так:
"Любое мнение о том, что биткойн не подлежит налогообложению - это полнейшая чепуха. Вопрос может быть только в том, как правильно рассчитать налоги". Роббинс предлагает применять в Штатах ту же практику, что и в некоторых странах Европы - при поступлении на банковский счет гражданина достаточно крупной суммы, например 50 000 $, заставлять его обосновывать происхождение денег. Однако, по мнению Роббинса "Большинство держателей биткойнов - 20-летние юнцы, которые не хотят платить вообще"."
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Метки
биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, биткоины, налогообложение заработка
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