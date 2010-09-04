ИИ-смартфон Honor Magic вскоре обзаведётся наследником - Новости технологий и интернета | MMGP
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ИИ-смартфон Honor Magic вскоре обзаведётся наследником

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ИИ-смартфон Honor Magic вскоре обзаведётся наследником

После мировой премьеры доступного Honor 7X и флагманского V10 журналисты получили приглашения на презентацию ещё одного смартфона бренда. На них не указано, какой именно аппарат будет представлен, но в сети уже появились слухи, что компания собирается показать наследника прошлогоднего смартфона Honor Magic. Одной из ключевых особенностей гаджета стало использование продвинутых технологий искусственного интеллекта.


Оригинальный Honor Magic получил множество уникальных функций, позволяющих ему адаптироваться к своему владельцу. Например, уведомления на экране блокировки мог увидеть только пользователь с заранее зарегистрированным лицом. Также Magic умел самостоятельно активировать некоторые функции в зависимости от времени суток, выполняемых задач или внешних факторов. Правда, большинство этих ИИ-функций работало только в Китае, где и продавался аппарат.


Honor Magic первого поколения был представлен 16 декабря, а презентация нового устройства запланирована на 13 число того же месяца. Не исключено, что на мероприятии нам покажут совершенно другой смартфон, поэтому к любой неофициальной информации стоит относиться скептически.

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