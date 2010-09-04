Настольная версия Chrome лишилась важного преимущества - Новости технологий и интернета | MMGP

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Настольная версия Chrome лишилась важного преимущества

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#1
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Настольная версия Chrome лишилась важного преимущества

Компания Google официально удалила из настольной версии фирменного браузера Chrome одну из уникальных функций, выделяющих его на фоне конкурентов. Речь идёт о встроенном магазине приложений Chrome Apps, откуда можно было загружать разные программы вроде клиента мессенджера Hangouts. В Google озвучили причины такого решения и сроки прекращения работы существующих приложений.


Представители Google говорят, что приложения из Chrome Apps не пользовались популярностью и их практически никто не загружал. В компании сообщили, что существующие приложения для Chrome перестанут работать в начале следующего года. Что с ними произойдёт дальше — не сообщается.

Есть вероятность, что Google перейдёт к использованию на настольных компьютерах так называемых прогрессивных веб-приложений, уже доступных в Chrome для Android. Их суть заключается в возможности запуска без непосредственной установки на устройство.

Источник.
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moskva (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:05
#2
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Re: Настольная версия Chrome лишилась важного преимущества
Как хорошо что я им не пользуюсь, даже новость читать не надо )
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