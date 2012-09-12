Минимальная зарплата 4100 грн? Кто же против! - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 14,690 Благодарностей: 8,284 УГ: 29 КП: 0.202 подарки награды

Минимальная зарплата 4100 грн? Кто же против!



Об этом Президент Петр Порошенко сообщил, выступая на Втором всеукраинском форуме объединенных громад 4 декабря в Киеве. Украина, можно сказать, уже «пришла в себя» после прошлогоднего раунда щедрости. Поэтому его предложение сегодня уже не вызывает такой бури эмоций у экономистов, да и +28% – это все же не внезапный резкий скачок на все 100%. Не отметая фактов, предполагаем, что определенное экономическое обоснование для повышения социальных гарантий в стране есть. И такие планы тоже есть. Но постепенные, рассчитанные на три года. Конечно, кое-кому из политиков хотелось бы уже сегодня эти планы перескочить, чтобы порадовать электорат впечатляющими цифрами сразу, не дожидаясь прихода 2019-го – года выборов. Хотя таким политикам стоило бы сначала заглянуть в экономический «корень», взвесив все плюсы и минусы подобных скачков.



Такие широкие возможности для такого зарплатного минимума



На днях Верховная Рада должна рассмотреть госбюджет-2018, один из ключевых параметров которого – новый уровень минимальной заработной платы 3753 грн. Пока правительство не намерено пересматривать этот уровень. Но при обсуждении бюджета речь шла о возможности его повышения сверх заложенной нормы, но «исходя из возможностей государства и с учетом прогнозируемого роста экономики». Если это повышение и произойдет, то не ранее, чем во втором квартале 2018 года. Об этом заявил в эфире телеканала “112 Украина” представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Вадим Денисенко. “После первого квартала правительство имеет право пересматривать параметры минимальной зарплаты, и если экономика будет расти, если нормально будет развиваться экономическая ситуация в стране, мы можем вернуться к вопросу об увеличении минимальной зарплаты от ныне запланированных 3753”, – сказал он.



По его словам, для увеличения минимальной заработной платы до 4100 грн, понадобится более 20 млрд грн дополнительных расходов бюджета.



Ранее сообщалось, что в бюджетной резолюции предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3753 грн, с 2019 года – 4173 грн, с 2020 года – 4425 грн.



А что будет, если добавить к минималке еще 30%? Подытожим возможные последствия



Риски…



1. Рост безработицы. При необходимости повышать зарплаты предприниматели, порой, пытаются пропорционально сокращать расходы за счет уменьшения количества штатных работников. При этом может развиваться так называемая неполная занятость, когда работники трудятся неполный день.



Специалисты из американского Национального бюро экономических исследований, изучив опыт 14 стран, пришли к выводу, что повышение минимальной зарплаты на $4-5 влечет сокращение рабочих мест на предприятии на 2%. Однако этот риск «нейтрализуется» общим экономическими темпами. Например, массовых увольнений на фоне «3200» в Украине в 2017-м не произошло – Госстат зафиксировал даже небольшое снижение безработицы с 10,5% до 10%, поскольку экономика в целом тоже добавила пару процентов.



2. Рост инфляции. Наибольший риск повышения зарплаты кроется в «разгоне» инфляции. Ведь рост зарплат ведет к активизации потребительского спроса, а, соответственно, к росту цен на товары и услуги. Собственно, так и произошло после предыдущего повышения. В НБУ посчитали, что удвоение минимальной заработной платы добавило около 2-2,5% к показателю инфляции в 2017 году, который составляет около 12%. Наиболее ощутимое влияние произошло из-за повышения себестоимости услуг в результате резкого повышения зарплаты персонала. Ожидается, что постепенное повышение минимальной зарплаты на 28% (с 3200 до 4100 грн) будет меньшим злом, чем одномоментный рост на 100%, как в прошлый раз. НБУ, напомним, закладывает инфляцию на следующий год на уровне 7,3%, в бюджете-2018 пока что фигурируют 7%.



3. Невозможность снизить процентные ставки. Если учесть, что повышение минимальной зарплаты несколько поддерживает инфляционные ожидания, то это, соответственно, не дает снизить процентные ставки по депозитам и кредитам. Например, в начале 2017 года учетная ставка НБУ (которая определяет все остальные) держалась на уровне 14%, затем снизилась до 12,5% и вот снова повысилась до 13,5%.



4. Напряжение в отношениях с МВФ. В Киеве недавно с визитом находилась техническая миссия МВФ, которая делала свои оценки и расчеты на основе проекта бюджета-2018 для определения новых траншей финансирования, в котором минимальная зарплата определена на уровне 3753 грн.



Повышение почти на 30% одного из уже утвержденных ключевых параметров может сильно усложнить наши и без того непростые отношения с МВФ. Предыдущего внезапного повышения этого же показателя сразу на 100% они, судя по всему, так и не простили.

…и выгоды



1. Выход бизнеса из тени. Удвоение минималки в январе этого года привело к выходу украинского бизнеса из тени, уверяют в правительстве. По подсчетам МЭРТ, в январе-апреле 2017 года уровень теневой экономики относительно ВВП составлял 37%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в аналогичный период 2016-го. С большой вероятностью у «4100» тоже будет «детенизирующий» эффект.



2. Рост базы налогообложения. С повышением «минималки» до 3200 грн существенно возросли отчисления единого социального взноса (ЕСВ) в бюджет Пенсионного фонда. В 2017-м перевыполнение поступлений ЕСВ составило 20,1 млрд грн.



3. Рост доходов граждан. Так или иначе, но рост минимальной зарплаты, в частности, позволил повысить общий уровень доходов в стране – как социальное обеспечение пенсионеров (удалось провести масштабное осовременивание пенсий на 10-12%), так и реальную заработную плату, которая в октябре этого года выросла на 19,9% к соответствующему периоду прошлого года. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует размер средней заработной платы на конец 2017 года на уровне 7104 грн, а в 2018 году – 8629 грн. По оценкам Минсоцполитики, реальный рост доходов населения в этом году составило 35%.



4. Уменьшение числа субсидиантов. Благодаря повышению доходов снижается количество получателей субсидии. Если в прошлый отопительный период количество получателей достигало около 7 млн домохозяйств, то в 2017 году правительство ожидает сокращение рядов субсидиантов уже на 10%. Очередное повышение минималки только укрепит тенденцию.



По материалам УКРИНФОРМ Руководство государства допускает повышение в следующем году минимальной заработной платы в Украине до 4100 гривен.Об этом Президент Петр Порошенко сообщил, выступая на Втором всеукраинском форуме объединенных громад 4 декабря в Киеве. Украина, можно сказать, уже «пришла в себя» после прошлогоднего раунда щедрости. Поэтому его предложение сегодня уже не вызывает такой бури эмоций у экономистов, да и +28% – это все же не внезапный резкий скачок на все 100%. Не отметая фактов, предполагаем, что определенное экономическое обоснование для повышения социальных гарантий в стране есть. И такие планы тоже есть. Но постепенные, рассчитанные на три года. Конечно, кое-кому из политиков хотелось бы уже сегодня эти планы перескочить, чтобы порадовать электорат впечатляющими цифрами сразу, не дожидаясь прихода 2019-го – года выборов. Хотя таким политикам стоило бы сначала заглянуть в экономический «корень», взвесив все плюсы и минусы подобных скачков.Такие широкие возможности для такого зарплатного минимумаНа днях Верховная Рада должна рассмотреть госбюджет-2018, один из ключевых параметров которого – новый уровень минимальной заработной платы 3753 грн. Пока правительство не намерено пересматривать этот уровень. Но при обсуждении бюджета речь шла о возможности его повышения сверх заложенной нормы, но «исходя из возможностей государства и с учетом прогнозируемого роста экономики». Если это повышение и произойдет, то не ранее, чем во втором квартале 2018 года. Об этом заявил в эфире телеканала “112 Украина” представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Вадим Денисенко. “После первого квартала правительство имеет право пересматривать параметры минимальной зарплаты, и если экономика будет расти, если нормально будет развиваться экономическая ситуация в стране, мы можем вернуться к вопросу об увеличении минимальной зарплаты от ныне запланированных 3753”, – сказал он.По его словам, для увеличения минимальной заработной платы до 4100 грн, понадобится более 20 млрд грн дополнительных расходов бюджета.Ранее сообщалось, что в бюджетной резолюции предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3753 грн, с 2019 года – 4173 грн, с 2020 года – 4425 грн.А что будет, если добавить к минималке еще 30%? Подытожим возможные последствияРиски…1. Рост безработицы. При необходимости повышать зарплаты предприниматели, порой, пытаются пропорционально сокращать расходы за счет уменьшения количества штатных работников. При этом может развиваться так называемая неполная занятость, когда работники трудятся неполный день.Специалисты из американского Национального бюро экономических исследований, изучив опыт 14 стран, пришли к выводу, что повышение минимальной зарплаты на $4-5 влечет сокращение рабочих мест на предприятии на 2%. Однако этот риск «нейтрализуется» общим экономическими темпами. Например, массовых увольнений на фоне «3200» в Украине в 2017-м не произошло – Госстат зафиксировал даже небольшое снижение безработицы с 10,5% до 10%, поскольку экономика в целом тоже добавила пару процентов.2. Рост инфляции. Наибольший риск повышения зарплаты кроется в «разгоне» инфляции. Ведь рост зарплат ведет к активизации потребительского спроса, а, соответственно, к росту цен на товары и услуги. Собственно, так и произошло после предыдущего повышения. В НБУ посчитали, что удвоение минимальной заработной платы добавило около 2-2,5% к показателю инфляции в 2017 году, который составляет около 12%. Наиболее ощутимое влияние произошло из-за повышения себестоимости услуг в результате резкого повышения зарплаты персонала. Ожидается, что постепенное повышение минимальной зарплаты на 28% (с 3200 до 4100 грн) будет меньшим злом, чем одномоментный рост на 100%, как в прошлый раз. НБУ, напомним, закладывает инфляцию на следующий год на уровне 7,3%, в бюджете-2018 пока что фигурируют 7%.3. Невозможность снизить процентные ставки. Если учесть, что повышение минимальной зарплаты несколько поддерживает инфляционные ожидания, то это, соответственно, не дает снизить процентные ставки по депозитам и кредитам. Например, в начале 2017 года учетная ставка НБУ (которая определяет все остальные) держалась на уровне 14%, затем снизилась до 12,5% и вот снова повысилась до 13,5%.4. Напряжение в отношениях с МВФ. В Киеве недавно с визитом находилась техническая миссия МВФ, которая делала свои оценки и расчеты на основе проекта бюджета-2018 для определения новых траншей финансирования, в котором минимальная зарплата определена на уровне 3753 грн.Повышение почти на 30% одного из уже утвержденных ключевых параметров может сильно усложнить наши и без того непростые отношения с МВФ. Предыдущего внезапного повышения этого же показателя сразу на 100% они, судя по всему, так и не простили.…и выгоды1. Выход бизнеса из тени. Удвоение минималки в январе этого года привело к выходу украинского бизнеса из тени, уверяют в правительстве. По подсчетам МЭРТ, в январе-апреле 2017 года уровень теневой экономики относительно ВВП составлял 37%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в аналогичный период 2016-го. С большой вероятностью у «4100» тоже будет «детенизирующий» эффект.2. Рост базы налогообложения. С повышением «минималки» до 3200 грн существенно возросли отчисления единого социального взноса (ЕСВ) в бюджет Пенсионного фонда. В 2017-м перевыполнение поступлений ЕСВ составило 20,1 млрд грн.3. Рост доходов граждан. Так или иначе, но рост минимальной зарплаты, в частности, позволил повысить общий уровень доходов в стране – как социальное обеспечение пенсионеров (удалось провести масштабное осовременивание пенсий на 10-12%), так и реальную заработную плату, которая в октябре этого года выросла на 19,9% к соответствующему периоду прошлого года. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует размер средней заработной платы на конец 2017 года на уровне 7104 грн, а в 2018 году – 8629 грн. По оценкам Минсоцполитики, реальный рост доходов населения в этом году составило 35%.4. Уменьшение числа субсидиантов. Благодаря повышению доходов снижается количество получателей субсидии. Если в прошлый отопительный период количество получателей достигало около 7 млн домохозяйств, то в 2017 году правительство ожидает сокращение рядов субсидиантов уже на 10%. Очередное повышение минималки только укрепит тенденцию.

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