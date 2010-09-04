Apple начинает осваивать блокчейн - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,199 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Apple начинает осваивать блокчейн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:47
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,690
Благодарностей: 8,284
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Apple начинает осваивать блокчейн
Apple занимается разработкой системы для создания и подтверждения временных отметок на блокчейне.

Это следует из патентной заявки, опубликованной Бюро по патентам и товарным знакам США, передает Insider Pro.

Программа компании способна подтверждать правильность временных отметок путем комбинирования различных аспектов технологии блокчейн и инструментов инфраструктуры сертификации открытых ключей (PKI).

Это позволит привязывать отдельный фрагмент данных в транзакции в блокчейне, фиксируя информационную составляющую в определенный момент времени.

Изменение этой составляющей приведет к автоматическому созданию еще одной транзакции, что свидетельствует о том, что изменения действительно были внесены.

В своей заявке Apple описывает три метода создания временных отметок, один из которых подразумевает использование блокчейна.

Apple отмечает, что система будет работать как составная часть более сложной архитектуры, что подразумевает сразу несколько проверок. Другими словами, дополнительная система будет подтверждать правильность временной оценки после создания блока, но до добавления его в основной блокчейн.

Блокчейн заинтересовал Apple в связи с преимуществами безопасности, обусловленными децентрализованностью технологии.

Разработанная Apple система не только позволяет создавать неизменяемые и проверяемые временные отметки, но и будет защищена от злоумышленников.

По материалам Економічна Правда
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Сказали спасибо:
bizneser (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:59
#2
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,932
Благодарностей: 2,719
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 54
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Apple начинает осваивать блокчейн
Давно пора.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Проверяй хайпы на HYIP.LIFE|ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 20:02
#3
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,690
Благодарностей: 8,284
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Apple начинает осваивать блокчейн
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Давно пора.
Тем более бабки и все дела у них всё есть для этого
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Старый Сегодня, 20:12
#4
Интересующийся
 
Имя: David
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2017
Сообщений: 86
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.221
Re: Apple начинает осваивать блокчейн
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
позволяет создавать неизменяемые и проверяемые временные отметки
А вы как понимаете, зачем это вообще нужно? Как это можно применить?
DavidMood на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Блокчейн Ethereum Classic начинает свое восхождение - анонсирован крупный проект Анна Чернобай Ethereum 5 13.02.2017 17:26
Apple начинает глобальную чистку AppStore clipman77 Новости технологий и интернета 3 29.09.2016 11:58
Платежное подразделение Alibaba начинает использование технологии блокчейн Varkan Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.07.2016 13:37
Китай начинает массово внедрять блокчейн Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.02.2016 21:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
Минфин озвучил проект пенсионной реформы
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Мобильный банкинг стремительно набирает популярность по всему миру
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Конкурс "Угадай курс Червонца!" - 3 этап (60 от SIBcoin)
От morg в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватар Drum13
Китай + IPhone = формула успешности Apple
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Leonidas2013
Аналитика по уровням Мюррея. Пара AUD/USD. Графики H1, H4.
От Leonidas2013 в разделе «Leonidas2013»
Аватар all-hyips
quiet-life - quiet-life.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,199
Тем
503,654
Сообщений
12,643,802

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram