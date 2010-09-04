Waikiki планирует в 2018 г. запустить в Украине онлайн-продажи - Новости технологий и интернета | MMGP
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Waikiki планирует в 2018 г. запустить в Украине онлайн-продажи

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Waikiki планирует в 2018 г. запустить в Украине онлайн-продажи
Турецкая компания LC Waikiki, развивающая в Украине сеть магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров, планирует в 2018 году запустить онлайн-продажи.

“LC Waikiki запускает e-commerce в следующем году в Украине”, – сообщил региональный директор LC Waikiki Алексей Гришко.

По его словам, компания намерена активно развиваться и к 2023 году открыть в стране 60 новых магазинов.

Кроме того, по его словам, во всех магазинах LC Waikiki планирует запустить новую линию продукции – товары для дома.
Справка Finance.ua

LC Waikiki – изначально французский бренд одежды, основанный в 1988 году двумя французами. В 1997 году марка была выкуплена турецкими инвесторами. Занимается производством и розничной продажей одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых.

Сеть насчитывает более 800 магазинов в 36 странах и планирует к 2023 году стать одним из трех наиболее успешных одежных дилеров в Европе.

По материалам Интерфакс-Украина
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bizneser (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:01
#2
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Re: Waikiki планирует в 2018 г. запустить в Украине онлайн-продажи
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