Waikiki планирует в 2018 г. запустить в Украине онлайн-продажи - Новости технологий и интернета | MMGP

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Waikiki планирует в 2018 г. запустить в Украине онлайн-продажи
Турецкая компания LC Waikiki, развивающая в Украине сеть магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров, планирует в 2018 году запустить онлайн-продажи.
“LC Waikiki запускает e-commerce в следующем году в Украине”, – сообщил региональный директор LC Waikiki Алексей Гришко.
По его словам, компания намерена активно развиваться и к 2023 году открыть в стране 60 новых магазинов.
Кроме того, по его словам, во всех магазинах LC Waikiki планирует запустить новую линию продукции – товары для дома.
Справка Finance.ua
LC Waikiki – изначально французский бренд одежды, основанный в 1988 году двумя французами. В 1997 году марка была выкуплена турецкими инвесторами. Занимается производством и розничной продажей одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых.
Сеть насчитывает более 800 магазинов в 36 странах и планирует к 2023 году стать одним из трех наиболее успешных одежных дилеров в Европе.
По материалам Интерфакс-Украина