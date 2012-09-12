Bitcoin может "поглотить" всю мировую электроэнергию - Новости технологий и интернета | MMGP

До февраля 2020 года на майнинг биткоинов понадобится столько электроэнергии, сколько сегодня потребляет весь мир.
Майнеры постоянно устанавливают все больше и больше компьютеров, сообщает Grist.
“На сегодняшний день каждая транзакция, связанная с биткоинами, требует того же количества энергии, которое используется для потребностей девяти домов в США в течение одного дня”, – говорится в сообщении.
Сейчас совокупная вычислительная мощность сети биткоинов почти в 100 тысяч раз больше, чем 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире.
Общее энергопотребление этой сети – около 31 тераватт-часов в год. Более 150 отдельных стран мира потребляют меньше энергии ежегодно. И эта энергоемкая сеть в настоящее время увеличивает потребление энергии каждый день примерно на 450 гигаватт-часов, примерно столько же электроэнергии, сколько потребляет Гаити в течение года.
По материалам Газета по-Украински