Bitcoin может "поглотить" всю мировую электроэнергию - Новости технологий и интернета | MMGP

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Bitcoin может "поглотить" всю мировую электроэнергию

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Bitcoin может "поглотить" всю мировую электроэнергию
До февраля 2020 года на майнинг биткоинов понадобится столько электроэнергии, сколько сегодня потребляет весь мир.

Майнеры постоянно устанавливают все больше и больше компьютеров, сообщает Grist.

“На сегодняшний день каждая транзакция, связанная с биткоинами, требует того же количества энергии, которое используется для потребностей девяти домов в США в течение одного дня”, – говорится в сообщении.

Сейчас совокупная вычислительная мощность сети биткоинов почти в 100 тысяч раз больше, чем 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире.

Общее энергопотребление этой сети – около 31 тераватт-часов в год. Более 150 отдельных стран мира потребляют меньше энергии ежегодно. И эта энергоемкая сеть в настоящее время увеличивает потребление энергии каждый день примерно на 450 гигаватт-часов, примерно столько же электроэнергии, сколько потребляет Гаити в течение года.

По материалам Газета по-Украински
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