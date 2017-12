Криптовалютный стартап выкупил страницу в WSJ ради шутки над Джейми Даймоном - Горячие новости | MMGP

tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 23,500 Благодарностей: 10,980 УГ: 124 КП: 0.097 подарки награды

Криптовалютный стартап выкупил страницу в WSJ ради шутки над Джейми Даймоном Криптовалютный стартап, выкупивший страницу в WSJ ради шутки над Джейми Даймоном, получил 20 тыс. загрузок своего приложения







Генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон известен своим скептицизмом по отношению к криптовалютам. В сентябре он пообещал, что уволит любого сотрудника банка, если узнает, что тот торгует биткоинами. Криптовалютный стартап Eidoo решил пошутить над угрозами Даймона и выкупил целую страницу в The Wall Street Journal, чтобы разместить там рекламу. Business Insider сообщает, что после выхода номера число загрузок приложения стартапа резко выросло на 20 тыс.



«Возможно, Джейми уволит вас. Но вы сможете свободно торговать криптовалютами», — гласила реклама Eidoo. CNBC отмечает, что шутка над Даймоном стоила стратапу недешево: размещение рекламы на целой странице в WSJ, по данным самой газеты, обходится $250 тыс.







Генеральный директор Eidoo Томас Бертани рассказал Business Insider, что в день выхода номера с рекламой число загрузок приложения выросло на 20 тыс. Судя по всему, Бертани нисколько не жалеет о потраченных на деньгах. «Отдача была очень хорошей. Это стоило того», — сказал он.



Накануне Даймон заявил, что он «открыт к биткоинам». При этом глава банка добавил, что по прежнему не уверен в устойчивости криптовалюты. «У каждого есть личное мнение о биткоине. Я по-прежнему крайне скептичен, но, как я говорил ранее, открыт к использованию криптовалют при условии их надлежащего контроля и регулирования», — сказал он.



Регуляторы в США тоже смягчились по отношению к криптовалютам. В начале декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что разрешает торговлю фьючерсами на биткоин на биржах. Речь идет о CME Group и CBOE Global Markets. Еще одна площадка, Cantor Exchange, получила разрешение на продажу бинарных опционов на биткоины. В своем заявлении CFTC отметила, что криптовалютный рынок по-прежнему остается слабо контролируемым.



источник Генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон известен своим скептицизмом по отношению к криптовалютам. В сентябре он пообещал, что уволит любого сотрудника банка, если узнает, что тот торгует биткоинами. Криптовалютный стартап Eidoo решил пошутить над угрозами Даймона и выкупил целую страницу в The Wall Street Journal, чтобы разместить там рекламу. Business Insider сообщает, что после выхода номера число загрузок приложения стартапа резко выросло на 20 тыс.«Возможно, Джейми уволит вас. Но вы сможете свободно торговать криптовалютами», — гласила реклама Eidoo. CNBC отмечает, что шутка над Даймоном стоила стратапу недешево: размещение рекламы на целой странице в WSJ, по данным самой газеты, обходится $250 тыс.Генеральный директор Eidoo Томас Бертани рассказал Business Insider, что в день выхода номера с рекламой число загрузок приложения выросло на 20 тыс. Судя по всему, Бертани нисколько не жалеет о потраченных на деньгах. «Отдача была очень хорошей. Это стоило того», — сказал он.Накануне Даймон заявил, что он «открыт к биткоинам». При этом глава банка добавил, что по прежнему не уверен в устойчивости криптовалюты. «У каждого есть личное мнение о биткоине. Я по-прежнему крайне скептичен, но, как я говорил ранее, открыт к использованию криптовалют при условии их надлежащего контроля и регулирования», — сказал он.Регуляторы в США тоже смягчились по отношению к криптовалютам. В начале декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что разрешает торговлю фьючерсами на биткоин на биржах. Речь идет о CME Group и CBOE Global Markets. Еще одна площадка, Cantor Exchange, получила разрешение на продажу бинарных опционов на биткоины. В своем заявлении CFTC отметила, что криптовалютный рынок по-прежнему остается слабо контролируемым.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

А вы знаете про супер заработки?

NewHyip.com - авторский блог про хайпы!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club __________________