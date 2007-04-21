Криптовалютный стартап выкупил страницу в WSJ ради шутки над Джейми Даймоном - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,199 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Криптовалютный стартап выкупил страницу в WSJ ради шутки над Джейми Даймоном

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:36
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 23,500
Благодарностей: 10,980
УГ: 124
КП: 0.097
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Криптовалютный стартап выкупил страницу в WSJ ради шутки над Джейми Даймоном
Криптовалютный стартап, выкупивший страницу в WSJ ради шутки над Джейми Даймоном, получил 20 тыс. загрузок своего приложения



Генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон известен своим скептицизмом по отношению к криптовалютам. В сентябре он пообещал, что уволит любого сотрудника банка, если узнает, что тот торгует биткоинами. Криптовалютный стартап Eidoo решил пошутить над угрозами Даймона и выкупил целую страницу в The Wall Street Journal, чтобы разместить там рекламу. Business Insider сообщает, что после выхода номера число загрузок приложения стартапа резко выросло на 20 тыс.

«Возможно, Джейми уволит вас. Но вы сможете свободно торговать криптовалютами», — гласила реклама Eidoo. CNBC отмечает, что шутка над Даймоном стоила стратапу недешево: размещение рекламы на целой странице в WSJ, по данным самой газеты, обходится $250 тыс.



Генеральный директор Eidoo Томас Бертани рассказал Business Insider, что в день выхода номера с рекламой число загрузок приложения выросло на 20 тыс. Судя по всему, Бертани нисколько не жалеет о потраченных на деньгах. «Отдача была очень хорошей. Это стоило того», — сказал он.

Накануне Даймон заявил, что он «открыт к биткоинам». При этом глава банка добавил, что по прежнему не уверен в устойчивости криптовалюты. «У каждого есть личное мнение о биткоине. Я по-прежнему крайне скептичен, но, как я говорил ранее, открыт к использованию криптовалют при условии их надлежащего контроля и регулирования», — сказал он.

Регуляторы в США тоже смягчились по отношению к криптовалютам. В начале декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что разрешает торговлю фьючерсами на биткоин на биржах. Речь идет о CME Group и CBOE Global Markets. Еще одна площадка, Cantor Exchange, получила разрешение на продажу бинарных опционов на биткоины. В своем заявлении CFTC отметила, что криптовалютный рынок по-прежнему остается слабо контролируемым.

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Брокер из США выкупил целую страницу WSJ, чтобы предупредить “об угрозе биткоина” bizneser Новости криптовалют 0 16.11.2017 00:34
Криптовалютный стартап братьев Winklevoss объявил о сотрудничестве с CBOE Holdings Lonsdayl Новости криптовалют 0 03.08.2017 01:43
Криптовалютный стартап DigitalX привлек $1,2 млн инвестиций Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.12.2016 14:05
CNN выкупил стартап популярного YouTube-блогера (видео) dengov Новости в мире финансов и инвестиций 4 29.11.2016 10:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар jansen
Инвестирование в «зеленые» технологии
От jansen в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар antoxa
И снова беру кредит у Archy
От antoxa в разделе «Кредитная история»
Аватара нет
Кто из Днепра, давайте дружить)
От whitefenics в разделе «Українці»
Аватар Honestt
Cleaver Financials Ltd - Cealver.com
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ttxz
Ахметову принадлежит наибольшее количество компаний в Украине
От ttxz в разделе «Политика и экономика»
Аватар NETWEB-monitor
Island-magic.ru - Остров Волшебства
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,199
Тем
503,654
Сообщений
12,643,802

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram