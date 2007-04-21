Осторожно, «киты» - Горячие новости | MMGP

tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 23,499 Благодарностей: 10,979 УГ: 124 КП: 0.097 подарки награды

Осторожно, «киты» Осторожно, «киты»: Рискнёт ли 1000 владельцев 40% всех биткоинов обвалить рынок







12 ноября кто-то переместил почти 25 000 биткоинов общей стоимостью около $159 млн. (на тот момент) на одну из онлайн-бирж. Новость быстро распространилась через онлайн-форумы, и биткоин-трейдеры начали спор, означает ли это, что владелец собирается продать цифровую валюту.



Держателей большого количества биткоинов часто называют «китами». И «киты» начинают беспокоить инвесторов. Они могут заставить цены рухнуть, продав даже часть своих активов. Эти продажи более вероятны сейчас, когда криптовалюта выросла почти в 12 раз с начала года.



Примерно 40% биткоинов сосредоточено в руках 1000 пользователей; при текущих ценах каждый из них может захотеть продать около половины своих активов, говорит Аарон Браун, бывший управляющий директор и руководитель отдела финансовых рынков AQR Capital Management.



Более того, «киты» могут координировать действия между собой. Многие крупные владельцы знакомы друг с другом уже много лет и вовлечены в биткоин с первых его дней. В один прекрасный день они могут объединиться, чтобы обвалить рынок или, наоборот, поддержать его.







Кайл Самани, управляющий партнёр Multicoin Capital, говорит:

Я думаю, что есть несколько сотен таких ребят. Они, вероятно, могут созвониться друг с другом или уже сделали это.



Гари Росс, юрист по ценным бумагам в Ross & Shulga, отмечает, что есть виды обмена информацией, которые запретить невозможно. Поскольку биткоин — это цифровая валюта, а не ценная бумага, то нет запрета на торговлю, при которой группа договаривается купить достаточное количество товара, чтобы задрать спрос и цену на него, а затем тут же от него избавиться.



Регуляторы не поспевают за криптовалютной торговлей, и многие из её правил ещё неясны. Если трейдеры не просто «накачали» цену, но и стали распространять выгодные для себя слухи, то по закону это можно квалифицировать как мошенничество. Биржа цифровых валют Bittrex недавно предупредила своих пользователей о том, что их аккаунты могут быть заблокированы, если они объединятся в группы «пампов» для манипуляции ценой. Закон может по-разному рассматривать различные цифровые монеты. В зависимости от того, как они структурированы и как инвесторы рассчитывают зарабатывать на них, некоторые могут считаться валютами, говорят в Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).



Отвечая на вопрос о том, могут ли подобным образом объединиться «киты», Роджер Вер, известный биткоин-инвестор, ответил по электронной почте:



Подозреваю, что это вполне вероятно, и люди должны иметь возможность делать всё, что захотят, со своими деньгами. У меня лично никогда не было времени на подобные вещи.



Ари Пол, соучредитель BlockTower Capital и бывший управляющий портфелем активов Чикагского университета, в свою очередь написал:



Как и в случае с любым классом активов, крупные индивидуальные и институциональные обладатели биткоинов могут вступать в сговор и делают это, чтобы манипулировать ценой. На криптовалютных рынках такие манипуляции принимают экстремальные масштабы, потому что эти рынки новые и у них спекулятивный характер активов.



Недавнее подорожание биткоина трудно объяснить, поскольку он не имеет внутренней ценности. Он был представлен в 2009 году в whitepaper, подписанном псевдонимом, и представляет собой форму цифровых платежей, поддерживаемых независимой сетью компьютеров в интернете. Самые верные поклонники биткоина говорят, что он может вытеснить банки и даже традиционные деньги, но он стоит лишь столько, сколько за него готовы заплатить, и поэтому подвержен скачкам при изменении настроений.



Как и большинство менеджеров хедж-фондов, специализирующихся на криптовалютах, Самани постоянно отслеживает торговую активность адресов, которые принадлежат крупнейшим инвесторам. (Хотя транзакции биткоинов анонимны, каждая из них связана с кодированным адресом, который может увидеть кто угодно.) Заметив активность, Самани сразу же связывается с вероятными продавцами и получает информацию о мотивах, с которыми связаны их продажи, и об их дальнейших планах. Некоторые фонды покупают чужие сбережения напрямую, не выходя на открытый рынок, чтобы не влиять на цену валюты.



Самани рассказывает:



Инвесторы, как правило, дружелюбны друг с другом. Мы все знаем друг друга, и все мы помогаем друг другу и обмениваемся сообщениями. Мы все просто хотим зарабатывать деньги.



Росс тоже говорит, что сбор данных для анализа — это законно.



Обычные инвесторы могут отслеживать адреса крупных сумм в интернете и дискутировать о рыночных тенденциях на форумах Reddit, однако они в конечном счёте не знают о планах и мотивах «китов».



Мартин Мушкин, юрист, который работает с биткоинами, говорит:



На этом рынке нет прозрачности. В бизнесе ценных бумаг необходимо раскрывать всё, что является существенным. В мире виртуальных валют очень сложно понять, что происходит.



Управляющий директор Blockchain Capital Спенсер Богарт отмечает, что по сравнению с альткоинами и другими токенами биткоин меньше всего сконцентрирован у узкого круга лиц. Например, топ-100 биткоин-адресов контролируют 17,3% всей выпущенной криптовалюты. Соответствующий показатель у эфира составляет 40%, а у более мелких коинов — 90% (это топ-менеджеры и владельцы проектов).



Некоторые утверждают, что то же самое, в сущности, происходит и на других более развитых рынках. Ари Пол из BlockTower считает, что здесь уместно провести сравнение с акционерным капиталом на ранней стадии. Изначально большая часть акций тоже оказывается в руках владельца бизнеса и горстки крупных инвесторов.



Другие инвесторы считают, что «киты» не будут сбрасывать свои запасы биткоинов, потому что верят в их долгосрочный потенциал. Так, живущий в Праге Себастьян Кинсман говорит:



Здравый смысл подсказывает, что «киты», у которых много биткоинов и bitcoin cash, не захотят разрушать рынок.



Но в условиях, когда цены стремятся к небесам, такие расчёты могут не оправдаться.



источник 12 ноября кто-то переместил почти 25 000 биткоинов общей стоимостью около $159 млн. (на тот момент) на одну из онлайн-бирж. Новость быстро распространилась через онлайн-форумы, и биткоин-трейдеры начали спор, означает ли это, что владелец собирается продать цифровую валюту.Держателей большого количества биткоинов часто называют «китами». И «киты» начинают беспокоить инвесторов. Они могут заставить цены рухнуть, продав даже часть своих активов. Эти продажи более вероятны сейчас, когда криптовалюта выросла почти в 12 раз с начала года.Примерно 40% биткоинов сосредоточено в руках 1000 пользователей; при текущих ценах каждый из них может захотеть продать около половины своих активов, говорит Аарон Браун, бывший управляющий директор и руководитель отдела финансовых рынков AQR Capital Management.Более того, «киты» могут координировать действия между собой. Многие крупные владельцы знакомы друг с другом уже много лет и вовлечены в биткоин с первых его дней. В один прекрасный день они могут объединиться, чтобы обвалить рынок или, наоборот, поддержать его.Кайл Самани, управляющий партнёр Multicoin Capital, говорит:Гари Росс, юрист по ценным бумагам в Ross & Shulga, отмечает, что есть виды обмена информацией, которые запретить невозможно. Поскольку биткоин — это цифровая валюта, а не ценная бумага, то нет запрета на торговлю, при которой группа договаривается купить достаточное количество товара, чтобы задрать спрос и цену на него, а затем тут же от него избавиться.Регуляторы не поспевают за криптовалютной торговлей, и многие из её правил ещё неясны. Если трейдеры не просто «накачали» цену, но и стали распространять выгодные для себя слухи, то по закону это можно квалифицировать как мошенничество. Биржа цифровых валют Bittrex недавно предупредила своих пользователей о том, что их аккаунты могут быть заблокированы, если они объединятся в группы «пампов» для манипуляции ценой. Закон может по-разному рассматривать различные цифровые монеты. В зависимости от того, как они структурированы и как инвесторы рассчитывают зарабатывать на них, некоторые могут считаться валютами, говорят в Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).Отвечая на вопрос о том, могут ли подобным образом объединиться «киты», Роджер Вер, известный биткоин-инвестор, ответил по электронной почте:Ари Пол, соучредитель BlockTower Capital и бывший управляющий портфелем активов Чикагского университета, в свою очередь написал:Недавнее подорожание биткоина трудно объяснить, поскольку он не имеет внутренней ценности. Он был представлен в 2009 году в whitepaper, подписанном псевдонимом, и представляет собой форму цифровых платежей, поддерживаемых независимой сетью компьютеров в интернете. Самые верные поклонники биткоина говорят, что он может вытеснить банки и даже традиционные деньги, но он стоит лишь столько, сколько за него готовы заплатить, и поэтому подвержен скачкам при изменении настроений.Как и большинство менеджеров хедж-фондов, специализирующихся на криптовалютах, Самани постоянно отслеживает торговую активность адресов, которые принадлежат крупнейшим инвесторам. (Хотя транзакции биткоинов анонимны, каждая из них связана с кодированным адресом, который может увидеть кто угодно.) Заметив активность, Самани сразу же связывается с вероятными продавцами и получает информацию о мотивах, с которыми связаны их продажи, и об их дальнейших планах. Некоторые фонды покупают чужие сбережения напрямую, не выходя на открытый рынок, чтобы не влиять на цену валюты.Самани рассказывает:Росс тоже говорит, что сбор данных для анализа — это законно.Обычные инвесторы могут отслеживать адреса крупных сумм в интернете и дискутировать о рыночных тенденциях на форумах Reddit, однако они в конечном счёте не знают о планах и мотивах «китов».Мартин Мушкин, юрист, который работает с биткоинами, говорит:Управляющий директор Blockchain Capital Спенсер Богарт отмечает, что по сравнению с альткоинами и другими токенами биткоин меньше всего сконцентрирован у узкого круга лиц. Например, топ-100 биткоин-адресов контролируют 17,3% всей выпущенной криптовалюты. Соответствующий показатель у эфира составляет 40%, а у более мелких коинов — 90% (это топ-менеджеры и владельцы проектов).Некоторые утверждают, что то же самое, в сущности, происходит и на других более развитых рынках. Ари Пол из BlockTower считает, что здесь уместно провести сравнение с акционерным капиталом на ранней стадии. Изначально большая часть акций тоже оказывается в руках владельца бизнеса и горстки крупных инвесторов.Другие инвесторы считают, что «киты» не будут сбрасывать свои запасы биткоинов, потому что верят в их долгосрочный потенциал. Так, живущий в Праге Себастьян Кинсман говорит:Но в условиях, когда цены стремятся к небесам, такие расчёты могут не оправдаться.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

А вы знаете про супер заработки?

NewHyip.com - авторский блог про хайпы!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club __________________