Осторожно, «киты» - Горячие новости | MMGP

Осторожно, «киты»: Рискнёт ли 1000 владельцев 40% всех биткоинов обвалить рынок
12 ноября кто-то переместил почти 25 000 биткоинов общей стоимостью около $159 млн. (на тот момент) на одну из онлайн-бирж. Новость быстро распространилась через онлайн-форумы, и биткоин-трейдеры начали спор, означает ли это, что владелец собирается продать цифровую валюту.
Держателей большого количества биткоинов часто называют «китами». И «киты» начинают беспокоить инвесторов. Они могут заставить цены рухнуть, продав даже часть своих активов. Эти продажи более вероятны сейчас, когда криптовалюта выросла почти в 12 раз с начала года.
Примерно 40% биткоинов сосредоточено в руках 1000 пользователей; при текущих ценах каждый из них может захотеть продать около половины своих активов, говорит Аарон Браун, бывший управляющий директор и руководитель отдела финансовых рынков AQR Capital Management.
Более того, «киты» могут координировать действия между собой. Многие крупные владельцы знакомы друг с другом уже много лет и вовлечены в биткоин с первых его дней. В один прекрасный день они могут объединиться, чтобы обвалить рынок или, наоборот, поддержать его.
Кайл Самани, управляющий партнёр Multicoin Capital, говорит:
Я думаю, что есть несколько сотен таких ребят. Они, вероятно, могут созвониться друг с другом или уже сделали это.
Гари Росс, юрист по ценным бумагам в Ross & Shulga, отмечает, что есть виды обмена информацией, которые запретить невозможно. Поскольку биткоин — это цифровая валюта, а не ценная бумага, то нет запрета на торговлю, при которой группа договаривается купить достаточное количество товара, чтобы задрать спрос и цену на него, а затем тут же от него избавиться.
Регуляторы не поспевают за криптовалютной торговлей, и многие из её правил ещё неясны. Если трейдеры не просто «накачали» цену, но и стали распространять выгодные для себя слухи, то по закону это можно квалифицировать как мошенничество. Биржа цифровых валют Bittrex недавно предупредила своих пользователей о том, что их аккаунты могут быть заблокированы, если они объединятся в группы «пампов» для манипуляции ценой. Закон может по-разному рассматривать различные цифровые монеты. В зависимости от того, как они структурированы и как инвесторы рассчитывают зарабатывать на них, некоторые могут считаться валютами, говорят в Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).
Отвечая на вопрос о том, могут ли подобным образом объединиться «киты», Роджер Вер, известный биткоин-инвестор, ответил по электронной почте:
Подозреваю, что это вполне вероятно, и люди должны иметь возможность делать всё, что захотят, со своими деньгами. У меня лично никогда не было времени на подобные вещи.
Ари Пол, соучредитель BlockTower Capital и бывший управляющий портфелем активов Чикагского университета, в свою очередь написал:
Как и в случае с любым классом активов, крупные индивидуальные и институциональные обладатели биткоинов могут вступать в сговор и делают это, чтобы манипулировать ценой. На криптовалютных рынках такие манипуляции принимают экстремальные масштабы, потому что эти рынки новые и у них спекулятивный характер активов.
Недавнее подорожание биткоина трудно объяснить, поскольку он не имеет внутренней ценности. Он был представлен в 2009 году в whitepaper, подписанном псевдонимом, и представляет собой форму цифровых платежей, поддерживаемых независимой сетью компьютеров в интернете. Самые верные поклонники биткоина говорят, что он может вытеснить банки и даже традиционные деньги, но он стоит лишь столько, сколько за него готовы заплатить, и поэтому подвержен скачкам при изменении настроений.
Как и большинство менеджеров хедж-фондов, специализирующихся на криптовалютах, Самани постоянно отслеживает торговую активность адресов, которые принадлежат крупнейшим инвесторам. (Хотя транзакции биткоинов анонимны, каждая из них связана с кодированным адресом, который может увидеть кто угодно.) Заметив активность, Самани сразу же связывается с вероятными продавцами и получает информацию о мотивах, с которыми связаны их продажи, и об их дальнейших планах. Некоторые фонды покупают чужие сбережения напрямую, не выходя на открытый рынок, чтобы не влиять на цену валюты.
Самани рассказывает:
Инвесторы, как правило, дружелюбны друг с другом. Мы все знаем друг друга, и все мы помогаем друг другу и обмениваемся сообщениями. Мы все просто хотим зарабатывать деньги.
Росс тоже говорит, что сбор данных для анализа — это законно.
Обычные инвесторы могут отслеживать адреса крупных сумм в интернете и дискутировать о рыночных тенденциях на форумах Reddit, однако они в конечном счёте не знают о планах и мотивах «китов».
Мартин Мушкин, юрист, который работает с биткоинами, говорит:
На этом рынке нет прозрачности. В бизнесе ценных бумаг необходимо раскрывать всё, что является существенным. В мире виртуальных валют очень сложно понять, что происходит.
Управляющий директор Blockchain Capital Спенсер Богарт отмечает, что по сравнению с альткоинами и другими токенами биткоин меньше всего сконцентрирован у узкого круга лиц. Например, топ-100 биткоин-адресов контролируют 17,3% всей выпущенной криптовалюты. Соответствующий показатель у эфира составляет 40%, а у более мелких коинов — 90% (это топ-менеджеры и владельцы проектов).
Некоторые утверждают, что то же самое, в сущности, происходит и на других более развитых рынках. Ари Пол из BlockTower считает, что здесь уместно провести сравнение с акционерным капиталом на ранней стадии. Изначально большая часть акций тоже оказывается в руках владельца бизнеса и горстки крупных инвесторов.
Другие инвесторы считают, что «киты» не будут сбрасывать свои запасы биткоинов, потому что верят в их долгосрочный потенциал. Так, живущий в Праге Себастьян Кинсман говорит:
Здравый смысл подсказывает, что «киты», у которых много биткоинов и bitcoin cash, не захотят разрушать рынок.
Но в условиях, когда цены стремятся к небесам, такие расчёты могут не оправдаться.
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