Какие авто в Украине продаются за биткоины - Горячие новости | MMGP

Криптовалюта биткоин становится все более популярной среди жителей Украины. Чтобы стать обладателем «цифрового золота» украинцы даже готовы обменять/продать свой автомобиль.
Объявлений о продаже авто за биткоины достаточно много. Вот самые интересные и свежие предложения, сообщает Автоцентр.
Например, в Киеве выставлен на продажу Volkswagen Passat CC 2012 года с пробегом 180 тыс. км. Цена 1 биткоин или $14,5 тыс. (объявление добавлено 6 декабря).
А вот в Днепре за 1 биткоин или $12 тыс. (объявление добавлено 1 декабря) предлагают купить BMW E60 525i 2004 года с пробегом в 200 тыс. км.
Если же у вас есть 6 биткоинов и желание обзавестись раритетным эксклюзивом, можно поехать во Львов за ГАЗ-12 ЗИМ.
В начале прошлого месяце в Харькове за те же 6 биткоинов выставили на продажу Tesla Model S 2013 года. Учитывая рост криптовалюты, владельцу наверняка придется скинуть пол суммы. Или же заплатить $43,5 тыс.
«Возможна продажа за Bitcoin, готов отдать за 2,98 BTC, торг», – а так подписано объявление о продаже Mercedes-Benz ML 500 2006 года (создано еще в октябре). Долларовый эквивалент – $15 тыс.
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