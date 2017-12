Caremed Life - caremed.life - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

myhyipsnet Профессионал

Caremed Life - caremed.life Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 10/12/2017



языки: EN



Новый проект: Caremed Life







Описание программы

Цитата: The British Caremed Life Solutions Ltd company as a basis of its activity has chosen development of the highly effective, environmentally friendly medicines of a phytogenesis designed for using at treatment of diseases of a human immune and cardiovascular system. Besides of the direct financing of these medicines developments, we have complete legal and actual control over all processes of development and production of medicines. Перевод с Google: (RU)

Цитата: Компания British Caremed Life Solutions Ltd в качестве основы своей деятельности выбрала разработку высокоэффективных, экологически чистых лекарственных средств фитогенеза, предназначенных для использования при лечении заболеваний иммунной и сердечно-сосудистой системы человека. Помимо прямого финансирования этих разработок, мы имеем полный юридический и фактический контроль над всеми процессами разработки и производства лекарств.

+ Инвестиционные планы:

Цитата: 2.64% - 4.08% Daily For 50 Days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$100000

* Реф. программа: 5-2-1 & 10-3-1%

* DDoS защита: Gingerwall

* Скрипт: Devquill Script - Licensed

* SSL: GREENBAR - COMODO EV SSL

* Выплаты: Manual



+ Whois

Цитата: Name Server: ns1.caremed.life

Name Server: ns2.caremed.life

Name Server: ns3.caremed.life



IP Location: - Hauts-de-france - Roubaix - Gingerwall Solutions



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-10-20 - Expires on 2018-10-20 - Updated on 2017-11-15

+ Мой вклад:

Цитата: Date: 10.12.2017 17:46:30 (UTC+3)

Payment date: 10.12.2017 17:47:58 (UTC+3)

Recipient: Caremed LS LTD / caremed.life [complain]

Comments: Deposit to Beginner by MYHYIPSNET

Order ID: 0946fa818697b2fac3f5227651e0cc22

Payeer ID: 54639696

Payment system: Payeer

Amount: 200.00 USD

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

