Биткоин-валюта для эгоиста или как передать права другому лицу. - Bitcoin | MMGP

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Биткоин-валюта для эгоиста или как передать права другому лицу.
Общаясь на многих ветках форума, очень часто приходится слышать "Биткоин то же золото", "валюта будущего" и т.д.
Если не вдаваться в характерные подробности и особенности с нестабильным курсом, способом их потратить, способами вывода и обмене на реальные "живые деньги" давайте просто задумаемся хотя бы о сохранности данной валюты.
Всё в этом нашем мире бренно и как правило большинство людей даже не задумывается о своих целях в жизни, о завтрашнем дне, хотя некоторые и озвучивают такую мысль что "покупкой Биткоина я не только обеспечу своё будущее, но и будущее своих детей и внуков".
Давайте обратимся к простейшей статистике, в мире каждый день умирает приблизительно 150 000 человек, в год это более 50 миллионов, а сколько ещё людей теряют память в результате травм или болезни.
Возьмём к примеру вложение в банк, инвестиции в акции и т.д. Если с человеком что-то случилось и у него есть средства на счетах, согласно законодательству они переходят его близким, родственникам и т.д.
А теперь представим то же самое в случае с кошельком Биткоин.
Мы дружно намыли несколько сот битков, счастливы, довольны и попадаем под машину, или в ДТП, или инсульт,инфаркт, НЕВАЖНО...
Представили?Ну так что останется после НАС?Пропавшие в никуда битки? Хотелось бы услышать ВАШЕГО мнения на данный счёт.
Или ВСЕ владельцы Биткоинов наисчастливейшие люди не думающие о завтрашнем дне?
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Трудно – не значит невозможно!