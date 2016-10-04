Биткоин-валюта для эгоиста или как передать права другому лицу. - Bitcoin | MMGP
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Биткоин-валюта для эгоиста или как передать права другому лицу.

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Старый Сегодня, 18:25
#1
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2017
Сообщений: 758
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УГ: 3
КП: 0.293
Биткоин-валюта для эгоиста или как передать права другому лицу.
Общаясь на многих ветках форума, очень часто приходится слышать "Биткоин то же золото", "валюта будущего" и т.д.
Если не вдаваться в характерные подробности и особенности с нестабильным курсом, способом их потратить, способами вывода и обмене на реальные "живые деньги" давайте просто задумаемся хотя бы о сохранности данной валюты.
Всё в этом нашем мире бренно и как правило большинство людей даже не задумывается о своих целях в жизни, о завтрашнем дне, хотя некоторые и озвучивают такую мысль что "покупкой Биткоина я не только обеспечу своё будущее, но и будущее своих детей и внуков".
Давайте обратимся к простейшей статистике, в мире каждый день умирает приблизительно 150 000 человек, в год это более 50 миллионов, а сколько ещё людей теряют память в результате травм или болезни.
Возьмём к примеру вложение в банк, инвестиции в акции и т.д. Если с человеком что-то случилось и у него есть средства на счетах, согласно законодательству они переходят его близким, родственникам и т.д.
А теперь представим то же самое в случае с кошельком Биткоин.
Мы дружно намыли несколько сот битков, счастливы, довольны и попадаем под машину, или в ДТП, или инсульт,инфаркт, НЕВАЖНО...
Представили?Ну так что останется после НАС?Пропавшие в никуда битки? Хотелось бы услышать ВАШЕГО мнения на данный счёт.
Или ВСЕ владельцы Биткоинов наисчастливейшие люди не думающие о завтрашнем дне?
__________________
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Трудно – не значит невозможно!
Alexsi38 на форуме  
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Метки
биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы
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