индексы криптовалют - s68k | MMGP

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индексы криптовалют
Добрый день!
Хочу немного порассуждать о так называемых криптовалютных индексах. Вещь на мой взгляд просто необходимая. Но каким он должен быть?
- простым и понятным в структуре и расчете
- быть базой для расчета фьючерсных и опционных контрактов
- служить помощником инвестору или криптовалютнуму спекулянту для анализа рынка и принятия решений в процессе торговли или инвестирования
Это на мой взгляд основные требования к индексу ( индексу акций или криптовалютному….не важно).
Что мы видим на сегодняшний момент? Как таковой данный продукт отсутствует. Все так называемые криптовалютные индексы базируются на одном — если бы вы купили(или вложили деньги) в наш индекс 2-3 года назад, то сейчас все было бы очень-очень хорошо. Но это не индекс. Это можно назвать как криптовалютный фонд, портфельные инвестиции...но никак не криптовалютный индекс.
Вот в последнее время CME планирует запустить фьючерсные контракты на свой индекс биткоина. Первая ласточка для нормализации рынка. Но почему только биткоин? Потребность в нормальном расчете средневзвешенного курса различных криптовалют ( а это ведь и есть индекс) очень большая. Так же как и в срочных контрактах на эти отдельные индексы. Без нормальной процедуры хеджирования рисков и планирования ценовых уровней криптовалютному рынку развиваться дальше будет сложно.
Но CME ориентирована на крупных инвесторов( размер фьючерсного контракта составляет 5 ВТС. Или 75 000 долларов на данный момент. Соответственно залоговая маржа будет в районе 10 000 долларов). И чтобы простому инвестору(спекулянту) зайти на этот рынок придется идти к аккредитованным брокерам. Что несколько расходится с самой идеей криптовалют, как инструмент массового пользования.
Единственное, что я нашел в интернете, это программа небольшой кипрской компании ICEX . В настоящий момент они пока только рассчитывают свои индексы для 10 крупнейших по капитализации криптовалют, но уже в январе планируют запустить фьючерсные контракты на каждую валюту. И что самое интересное — это будет децентрализованный рынок. Если у них это получиться то это будет реальный прорыв в криптоторговле.
Посмотрим что будет на выходе. Обязательно напишу , если узнаю подробности.