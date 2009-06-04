natcoin-finance.com - Natcoin-Finance - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
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Старый Сегодня, 17:50
#1
Любитель
 
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natcoin-finance.com - Natcoin-Finance
Я не админ/создатель проекта

Судя по всему, старт был в июне 2016 года, но сюда попал только 10.12.2017. Хорошо подготовленный среднепроцентный проект.

Проект представляет собой инвестиционную криптовалюту Natcoin, в которую предлагается вложить. Ее курс растет каждый день в зависимости от активности участников, а также от вложений создателей (админа).




Как инвестировать в проект?

1. Майнинг Natcoin.
Первым делом необходимо намайнить монеты Natcoin через клиент, который есть на сайте. Он же является вашим кошельком. Майнинг происходит на CPU, если запускать его из клиента. Для майнинга на GPU разработчики обещают в ближайшее время поднять пул. Пока что доступен майнер CPU только из клиента для Windows x32, x64. Должны скоро выпустить версии для Mac и Linux.

При запуске биржи Natcoin можно будет покупать у других участников, майнингом заниматься не придется.

2. Перевод Natcoin в личный кабинет.
После регистрации в кабинете нужно перевести со своего кошелька монеты Natcoin на указанный счет. Счет генерируется автоматически, для каждого пользователя персонально. После 6-ти подтверждений NAT окажутся у вас на счете.

3. Активация монет
Получение дохода возможно после активации Natcoin. Для этого нужно сперва пополнить личный кабинет валютой через Payeer, Perfectmoney, Advcash и купить (активировать) Natcoin по текущему курсу. После покупки на вашем счете отображается баланс активных монет, которые вы можете продать в любое время.
Отмечу, что при пополнении или выводе баланса имеется небольшая комиссия. Ниже поймете для чего.

4. Вывод прибыли
Когда курс Natcion вырос достаточно, вы можете продать монеты. Это происходит в он-лайн режиме, полученная сумма денег переводится на ваш счет. Остается только оформить заявку на вывод средств. В правилах указано, что это может занимать до 48-72 часов. Мне приходят выплаты в тот же день, один раз она задержалась на пару дней, т.е. 72 часа обрабатывалась.

Реферальная программа

Партнерское вознаграждение составляет 5% от суммы активации криптовалюты вашим рефералом. Эти деньги сразу падают на ваш баланс и их можно вывести или тоже прикупить крипты.

Уникальность проекта

1. Курс растет за счет комиссий, которая берется за пополнение или вывод баланса из личного кабинета.
2. Курс за все время (судя по графику) ТОЛЬКО рос.
3. Собственная полноценная криптовалюта Natcoin, имеющая ограниченный выпуск.
4. Крипты становится меньше с каждой продажей, а курс ее растет.
5. В разработке биржа, на которой можно будет торговать Natcion и другими криптовалютами. Хотя думаю вначале только NAT будет торговаться. За счет комиссии биржи курс крипты будет расти еще быстрее.
6. В месяц стабильно падает примерно 15-25% прибыли. Все зависит от активности участников. Чем больше продают или покупают крипту, тем курс быстрее растет. Любая движуха будет способствовать курсу



Технические характеристики криптовалюты Natcoin:
  • Алгоритм шифрования: Scrypt
  • Майнинг: CPU, GPU
  • Награждение за найденный блок: 4 Natcoin
  • Количество подтверждений транзакции: 6
  • Общее количество возможных монет: 6 720 000
  • Уменьшение награды каждые: 840 000 блоков



Технические характеристики проекта:
  • SSL-сертификат на сайт и личный кабинет
  • Ddos-защита
  • Выделенный сервер
  • Уникальный скрипт
  • Уникальный дизайн
  • Уникальная специфика
  • Минимальный ввод баланса: 1$
  • Минимальный ввод Natcoin: 1 NAT
  • Комиссия на ввод: 2%
  • Комиссия на вывод: 2%
  • Минимальный баланс на вывод: 1$

Принимают к оплате Perfectmoney, Payeer, Advcash.




Мой вклад:
Цитата:
Sent Payment: 500 USD to account U14134412 from U14919646. Batch: 197929833. Memo: Shopping Cart Payment.
Купил 70 Natcoin.
__________________
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richboss на форуме  
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