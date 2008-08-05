Начало торговли: стакан, ордера - Биржи криптовалют | MMGP

Предположительно торговля криптовалютами будет еще долго актуальна, поскольку популярность криптовалют растет, капитализация криптобирж также растет на сегодня Market Cap: $419 916 116 852 согласно сайту coinmarketcap.com.
Снова хочется вернуться к криптобирже и продолжить наши обзоры про основы торговли с постепенным изучением всех нюансов: на что стоит обращать внимание начинающему трейдеру, с чем ему придется столкнуться и как использовать для себя преимущества торговых услуг, что предоставляют криптобиржи. Итак, с чего начинать крипто торговлю, если у вас уже есть выбранная криптобиржа и некоторый баланс средств? С изучения биржи, стакана, разнообразия ордеров и условий при их выставлении.
Основы
Не все вложения в майнинг можно отбить быстро, если заниматься только добычей, но для этого есть спекуляции на криптобирже. Но, чтоб торговать начать нужно понимать, что ты делаешь, ведь так? Для начала надо привыкнуть к терминологии. Понятно, что делают на бирже: либо покупают, либо продают. Основная валютная цифровая пара это BTC/USD, в ней основные операции проводятся по покупке-продаже биткоина, как базовой валюты, а доллар считается котируемой валютой.
Первое, что должен понимать начинающий трейдер это то, что биржа это в первую очередь посредник и трейдеры практически торгуют между собой, и тем самым обеспечивая ликвидность. То есть биржа по вашему указанию покупает и продает валюту, согласно ваших запросов и возможностей баланса.
Например, есть у начинающего пару Bitcoin, и он хочет их продать, поменять на доллары, причем надо ему по наиболее выгодному курсу, даже дороже, чем другие предлагают. Таким образом, он выходит на биржу и предлагает свою цену на продажу. Но цена не совсем подходит другим, они сидят выжидают, выжидает и наш начинающий трейдер. Но тут спрос на Bitcoin повышается, всем понадобился Bitcoin. Они выставляют свою цену на покупку, чуть дешевле чем хочет трейдер, а он все равно держит свою стоимость, и если кому-то очень нужно, то ничего не остается как принять цену продавца.
Стакан
Торговать нужно с учетом динамики цены в стакане. Что такое стакан цен, конечно, вы можете найти и в википедии, но можно и объяснить и по-простому: СТАКАН это плюс или минус от моментальной действительной цены на графике на данный момент по определённой валюте, то есть, то что предлагают покупатели или продавцы.
И далее цена меняется согласно спроса и предложения на рынке, от ликвидности биржи, то есть от толпы желающих купить или продать.
Стакан существует по покупке и по продаже. Он есть на каждой бирже, обычно на странице торгов.
Так же при торговле нужно обращать внимание на стенки, без этого никак. Как их найти?
Стенка - это тот порог, в который будут упираться скачки волатильности.
Это крупные ордера заявок покупки или продажи. Обычно этих стенок 2-3, таким образом, если рассматривать продажу, то сначала пробивается одна стенка, если кто-то продает по этой цене, то следующая стенка будет меньше по цене. То же самое по покупке. Только цена будет двигаться к большей стоимости.
Дополнительные операции: лимитные ордера, stop-loss
Отложенные или лимитные ордера - услуга не на каждой бирже. Отложенные ордера используются на случай, если вы не можете постоянно находиться за терминалом, а так же если вы хотите купить/продать по конкретно определенной цене, которой криптовалюта еще не достигла, но можно вскоре это сделать.
Образно говоря, вы отдаёте поручение посреднику купить криптовалюту по определенной цене в будущем. А отложенный ордер называется, потому что ордер ожидает исполнения. Допустим, вы хотите продать Bitcoin по курсу 20000USD, но такого покупателя сейчас нет, поэтому ордер будет висеть ровно столько сколько вы для него установите по времени. Но если цена начнет расти, ваш ордер исполнится одним из первых, так как на бирже чем раньше создан ордер, тем быстрее он исполнится, когда цена подходит. Покупатель подберется автоматически, сумма криптовалюты спишется на счет покупателя, но в то же время, начислит сумму нужной валюте трейдеру продавцу криптовалюты. Не стоит забывать и о комиссии, которую автоматически спишет с вас за сделку биржа.
Также еще нюанс, что ордер может исполнится частично, если у вас большая сумма, чем хотят купить покупатели.
И ордер может дробиться, при этом постепенно сумма продаваемой криптовалюты у вас на счету будет уменьшаться по балансу, а сумма другой валюты взамен увеличиваться. Но если цена станет неудобной для покупателей, то вы можете отменить ордер по остатку продаваемой валюты и эта сумма упадет вам на баланс.
Как уже было сказано на каждой бирже свои условия по торговле, у некоторых может и не быть возможности торговли лимитными ордерами, или немного отличаться друг от друга, например то как они выставляются, с русскоязычным интерфейсом это конечно проще сделать.
Установка отложенного ордера на Bittrex и процедура не сложна
, хоть и интерфейс на английском:
Есть стандартные 2 окна на покупку и на продажу. Смотрим на красные кнопки. При установке лимитного ордера стоит учесть Time in force
– это время действия ордера и можно выбрать 2 варианта: Good til Cancelled - по умолчанию, то есть будет висеть пока не исполнится или вы сами не отмените или Immediate or Cancel должен исполниться максимально быстро или он сам отменится автоматически.
И функция Type:
это собственно сама установка ордера Limit (Default) – стандартные условия или Conditional – это само условие для лимитного ордера, когда его выбираешь, появляется окно дополнительное Buy when, то есть купить когда. Где вы выставляете цену в 2-х вариантах: Greater than or Equal to, то это означает купить, когда цена будет больше или равно определенной стоимости, или Less than or Equal to – то купить когда цена будет меньше или равно определённой цены.
Пример покупки по лимитному ордеру.
Если мы выставляем купить 1 Bitcoin за 15000USD, но при этом поставим условия купить тогда, когда цена достигнет 16000USD или будет меньше этого числа, то ордер установится автоматически на покупку 1 BTC за 15000USD. А в самой нижней строке Total мы увидим сумму, что спишется с вас с комиссией на сделку. Ордер появится у вас ниже среди OPEN ORDERs.
Аналогично работают и ордера на продажу, еще их можно использовать как Stop-loss.
Stop-loss - позволяет ограничивать наши убытки, если цена пойдет не в ту сторону, что мы планировали.
Если вы работаете на краткосрочном рынке, то стоп-лосс обязательно нужно выставлять. На Bittrex стоп подразумевается выставление продажного ордера, если цена скоро может достигнуть нежелательного уровня. Он выставляется в том же окне что и продажа и по хорошему это тот же лимитный ордер с условием. Допустим у нас есть 1 BTC, но цена сейчас постепенно падает и на данный момент 13700Usd, а ведь купили и хочется ограничить убытки, если опуститься ниже, мы по условию в окне Sell выставляет сумму что хотим продать, за сколько хотим продать например 13000USD и в условиях(Conditional) Sell when выбираем условие Less than or Equal to, то есть когда цена будет меньше или равно допустим 13200. Еще раз после подтверждения, проверяем, нажимаем Confirm, и ордер появляется внизу страницы у вас в отделе OPEN ORDERs. Ордер можно удалить одним крестиком. Не обязательно еще продавать свозу всю сумму, можно разбить ее частями и выстроить сетку.
Если же вы хотите зафиксировать сумму, то для этого используется Sell ордера, только как Take profit.
И уровень тейк-профит вы можете поставить аналогично, только без выставления условий, выбираете цену по которой хотели бы продать ASK например цена 20000USD за 1 BTC, сумму продаваемую и подтвердить.
Но один из нюансов на этой бирже в том, что на всю сумму монеты можно выставить только один ордер. Его всегда можно отменить и поставить новый. К примеру, Вы поставили стоп лосс, через некоторое время стало очевидным, что цена пошла вверх. Вы можете отменить этот ордер и поставить тейк профит, либо поставить стоп лосс, но уже выше, нежели первый.
И конечно же нужно учитывать что у каждой биржи есть свои нюансы по торговле, поэтому прежде чем приступить непосредственно к торговле криптовалютой, нужно выбрать платформу и подробно все эти моменты изучить.
Попробовать затем отточить эти условия на реальных торгах, только самыми минимальными суммами. Не забываем и про то, что нужно знать многие аспекты работы по конкретной криптовалютой. Надеюсь, данный обзор поможет вам разобраться с азами. Всем успешных торговли!
Автор: ГераЯ
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