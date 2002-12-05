[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] TrustaBit - блокчейн для отложенных рейсов 05.02-15.03.2018 - Предстоящие ICO | MMGP

В настоящее время, когда перелет отменяется или задерживается, нет никакого легкого и быстрого способа получить скидочный ваучер. Пассажир должен связываться с контактным центром авиакомпании и оставлять заявку. В итоге, пассажир разочаровывается в авиакомпании, долго ожидая представителя службы поддержки, который должен определить, существует ли причина для выдачи ваучера и на какую сумму.
Кроме того, ваучер отправляется по почте или электронной почте неудовлетворенному клиенту. К моменту, когда ваучер достигает своего места назначения, лояльность пассажира к авиакомпании становится намного ниже и он давным-давно опубликовал пост о своем опыте в социальных сетях и планирует следующий перелет с другой авиакомпанией.
Немного фактов и статистики:
- Жалобы на авиакомпании выросли на 70% в апреле 2017 года по сравнению с предыдущим годом.
- Нет простого способа получить ваучер после того, как ваш рейс отменен или отложен.
- Отрицательный опыт клиентов снижает лояльность к бренду.
- В октябре 2017 года во всем мире было более 400 000 отложенных рейсов
- В среднем, каждый день более 8 миллионов человек осуществляют перелет
- 97% публикуют свой опыт в социальных сетях
Наше программное обеспечение предназначено для восстановления хороших отношений между пассажирами и авиакомпанией. Когда будет внедрено ПО TrustaBit, пассажиры смогут мгновенно получать компенсацию в зависимости от установленных критериев. Ваучер будет мгновенно отправлен на адрес электронной почты клиента, как только станет известно, что перелет отложен или отменен. Это устранит необходимость связываться с контактными центрами авиакомпаний и заполнять форму заявки.
Pre-ICO
: 05-12.02.2018
ICO
: 14.02-15.03.2018
Токен
: TAB
Курс
: 1 TAB=0,10$
Принимает
: ETH
Минимальная инвестиция
: 1 ETH
Всего токенов
: 1 000 000 000
Минимальная цель
: $3 млн
Конечная цель
: $49 млн
Бонус:
Pre-ICO: 20% скидка
Первая неделя: 15% скидка
Вторая неделя: 10% скидка
Третья неделя: 5% скидка
Распределение токенов:
Pre-ICO - 4%
ICO - 61%
Команде - 17%
Ранние инвесторы - 10%
Советникам - 5%
Баунти - 3%
Баунти-кампания
:
Telegram - 1 500 000 токенов
Подписи на форумах - 4 500 000 токенов
Facebook и Twitter - 6 000 000 токенов
YouTube - 3 000 000 токенов
Статьи - 3 000 000 токенов
Перевод - 1 500 000 токенов
Контакты:
https://trustabit.io/
https://www.facebook.com/TrustaBit/
https://twitter.com/TrustaBit
https://medium.com/@TrustaBit
https://t.me/TrustaBit
http://trustabit.io/wp-content/uploa...aBit-final.pdf