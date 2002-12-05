[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] TrustaBit - блокчейн для отложенных рейсов 05.02-15.03.2018 - Предстоящие ICO | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,166 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] TrustaBit - блокчейн для отложенных рейсов 05.02-15.03.2018

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все ICO или PreICO по которым старт назначен не ранее чем через 2 недели.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:20
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар forfor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 2,161
Благодарностей: 209
УГ: 13
КП: 0.165
подарки
[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] TrustaBit - блокчейн для отложенных рейсов 05.02-15.03.2018

В настоящее время, когда перелет отменяется или задерживается, нет никакого легкого и быстрого способа получить скидочный ваучер. Пассажир должен связываться с контактным центром авиакомпании и оставлять заявку. В итоге, пассажир разочаровывается в авиакомпании, долго ожидая представителя службы поддержки, который должен определить, существует ли причина для выдачи ваучера и на какую сумму.

Кроме того, ваучер отправляется по почте или электронной почте неудовлетворенному клиенту. К моменту, когда ваучер достигает своего места назначения, лояльность пассажира к авиакомпании становится намного ниже и он давным-давно опубликовал пост о своем опыте в социальных сетях и планирует следующий перелет с другой авиакомпанией.

Немного фактов и статистики:
- Жалобы на авиакомпании выросли на 70% в апреле 2017 года по сравнению с предыдущим годом.
- Нет простого способа получить ваучер после того, как ваш рейс отменен или отложен.
- Отрицательный опыт клиентов снижает лояльность к бренду.
- В октябре 2017 года во всем мире было более 400 000 отложенных рейсов
- В среднем, каждый день более 8 миллионов человек осуществляют перелет
- 97% публикуют свой опыт в социальных сетях

Наше программное обеспечение предназначено для восстановления хороших отношений между пассажирами и авиакомпанией. Когда будет внедрено ПО TrustaBit, пассажиры смогут мгновенно получать компенсацию в зависимости от установленных критериев. Ваучер будет мгновенно отправлен на адрес электронной почты клиента, как только станет известно, что перелет отложен или отменен. Это устранит необходимость связываться с контактными центрами авиакомпаний и заполнять форму заявки.


Pre-ICO: 05-12.02.2018
ICO: 14.02-15.03.2018
Токен: TAB
Курс: 1 TAB=0,10$
Принимает: ETH
Минимальная инвестиция: 1 ETH
Всего токенов: 1 000 000 000
Минимальная цель: $3 млн
Конечная цель: $49 млн
Бонус:
Pre-ICO: 20% скидка
Первая неделя: 15% скидка
Вторая неделя: 10% скидка
Третья неделя: 5% скидка
Распределение токенов:
Pre-ICO - 4%
ICO - 61%
Команде - 17%
Ранние инвесторы - 10%
Советникам - 5%
Баунти - 3%
Баунти-кампания:
Telegram - 1 500 000 токенов
Подписи на форумах - 4 500 000 токенов
Facebook и Twitter - 6 000 000 токенов
YouTube - 3 000 000 токенов
Статьи - 3 000 000 токенов
Перевод - 1 500 000 токенов


Контакты:
https://trustabit.io/
https://www.facebook.com/TrustaBit/
https://twitter.com/TrustaBit
https://medium.com/@TrustaBit
https://t.me/TrustaBit
http://trustabit.io/wp-content/uploa...aBit-final.pdf

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 17:29.
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[ICO][BOUNTY] Skraps - Микроинвестирование в криптовалюте 15.01-15.02.2018 forfor Предстоящие ICO 1 Вчера 18:44
[ICO] [BOUNTY] Labrys - токенизация облигаций 30.01-13.02.2018 Jeff Jeff Предстоящие ICO 0 25.11.2017 18:22
[ICO][BOUNTY] The MEMESSENGER 25.07.2017-апрель 2018 upline ICO 0 16.08.2017 14:46
[ICO][BOUNTY] ACT 18.11.2017-18.01.2018 upline ICO 0 09.08.2017 13:10
[ICO][BOUNTY] PRCR 01.09.2017-01.01.2018 upline ICO 0 06.08.2017 12:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Запускаем справочный ресурс по криптовалютным проектам каталог ICO-Digest.com
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Fast-Traders - fast-traders.com
От hyipdollar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
invest-continents.com - Invest Continents
От all-hyips в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mokin35
Золотой запас Армении равен нулю…
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
PicksGrail.com - сайт прогнозов на спорт
От PicksGrail в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Конкурс на самый точный прогноз курса GBP/USD на 18:00 мск 7.04
От Alex Smirnoff в разделе «Конкурсы для фрилансеров»
.     
Пользователей
434,166
Тем
503,626
Сообщений
12,642,977

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram