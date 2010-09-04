Что такое Bisq - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Что такое Bisq



В мире криптовалют существует очень серьезная проблема с децентрализованными биржами. На данный момент все они почти централизованные. Нелепо полагаться на сторонних поставщиков услуг в виде централизованных бирж и брокеров, но эта ситуация рано или поздно изменится и Bisq может стать катализатором для этого изменения. Он предоставляет решение для настольных ПК с открытым исходным кодом для продажи биткоинов в одноранговой децентрализованной манере и имеет большой потенциал.



Для покупки биткоина или других криптовалют существует множество доступных методов. Все эти методы имеют общий характер. Использование при этом биржи или брокера является неправильным способом и никогда не было верным способом. К сожалению это пока единственный доступный метод для большинства людей в современном мире. Найти новые творческие решения для обмена не так просто.









Мы уже видели несколько проектов и компаний, которые пытались внедрить децентрализованную одноранговую торговлю. Пока ни одна из этих попыток не получила большого примененения поскольку очень сложно обеспечить ликвидность по требованию для таких услуг. Все же нет никаких причин, по которым такие решения не могли бы заменить типичные криптовалютные биржи в будущем.



Bisq, как раз подходит для этого решения. Это настольное приложение с открытым исходным кодом, которое фокусируется на покупке и продаже биткоина на другие криптовалюты и национальные валюты. Это приложение может показаться похожим на LocalBitcoins, но оно работает несколько иначе. На обеих платформах после создания предложений и поиска, необходимо найти пользователей криптовалют для торговли. В Bisq нет необходимости в регистрации, не существует отказа торговли и т.д.









В Bisq есть впечатляющая функция, которой нет у других, приложение не удерживает средства пользователей. Команда использует в любое время децентрализованные инструменты арбитража и депозиты безопасности для защиты трейдеров. Вся коммуникация через Bisq является сквозной зашифрованной по протоколу Tor. Это интересный подход к децентрализованной торговле и улучшает некоторые затяжные проблемы, которые были в похожих проектах.



Большинство людей хотят удобства, безопасности и децентрализации торговли. В централизованных криптовалютных биржах нужно делиться личными данными или их партнерами. В децентрализованных биржах все наоборот и Bisq может быть успешной для этих решений. В первую очередь все будет зависеть от того смогут ли ее пользователи получить достаточную ликвидность.





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Поскольку это приложение с открытым исходным кодом, то для будущего оно может сделать значительные улучшения в мире криптовалют. Разработчики работают над добавлением еще большего количества валют. В настоящее время на торговом рынке основными криптовалютами являются только биткоин, Litecoin, Dogecoin и Dash. Правда количество активных сделок по-прежнему довольно низкое на Bisq, но в общем все выглядит не так уж плохо. Такие проекты, как Bisq в конечном счете снова поднимут криптовалюту на новый уровень, потому что они прежде всего сосредоточиваются на децентрализации.









Перевод специально для mmgp.ru





В мире криптовалют существует очень серьезная проблема с децентрализованными биржами. На данный момент все они почти централизованные. Нелепо полагаться на сторонних поставщиков услуг в виде централизованных бирж и брокеров, но эта ситуация рано или поздно изменится и Bisq может стать катализатором для этого изменения. Он предоставляет решение для настольных ПК с открытым исходным кодом для продажи биткоинов в одноранговой децентрализованной манере и имеет большой потенциал.Для покупки биткоина или других криптовалют существует множество доступных методов. Все эти методы имеют общий характер. Использование при этом биржи или брокера является неправильным способом и никогда не было верным способом. К сожалению это пока единственный доступный метод для большинства людей в современном мире. Найти новые творческие решения для обмена не так просто.Мы уже видели несколько проектов и компаний, которые пытались внедрить децентрализованную одноранговую торговлю. Пока ни одна из этих попыток не получила большого примененения поскольку очень сложно обеспечить ликвидность по требованию для таких услуг. Все же нет никаких причин, по которым такие решения не могли бы заменить типичные криптовалютные биржи в будущем.Bisq, как раз подходит для этого решения. Это настольное приложение с открытым исходным кодом, которое фокусируется на покупке и продаже биткоина на другие криптовалюты и национальные валюты. Это приложение может показаться похожим на LocalBitcoins, но оно работает несколько иначе. На обеих платформах после создания предложений и поиска, необходимо найти пользователей криптовалют для торговли. В Bisq нет необходимости в регистрации, не существует отказа торговли и т.д.В Bisq есть впечатляющая функция, которой нет у других, приложение не удерживает средства пользователей. Команда использует в любое время децентрализованные инструменты арбитража и депозиты безопасности для защиты трейдеров. Вся коммуникация через Bisq является сквозной зашифрованной по протоколу Tor. Это интересный подход к децентрализованной торговле и улучшает некоторые затяжные проблемы, которые были в похожих проектах.Большинство людей хотят удобства, безопасности и децентрализации торговли. В централизованных криптовалютных биржах нужно делиться личными данными или их партнерами. В децентрализованных биржах все наоборот и Bisq может быть успешной для этих решений. В первую очередь все будет зависеть от того смогут ли ее пользователи получить достаточную ликвидность.Поскольку это приложение с открытым исходным кодом, то для будущего оно может сделать значительные улучшения в мире криптовалют. Разработчики работают над добавлением еще большего количества валют. В настоящее время на торговом рынке основными криптовалютами являются только биткоин, Litecoin, Dogecoin и Dash. Правда количество активных сделок по-прежнему довольно низкое на Bisq, но в общем все выглядит не так уж плохо. Такие проекты, как Bisq в конечном счете снова поднимут криптовалюту на новый уровень, потому что они прежде всего сосредоточиваются на децентрализации.Перевод специально для mmgp.ru

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