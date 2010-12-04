Сотрудничество с Microsoft толкнуло IOTA наверх на 1000% за один месяц - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Сотрудничество с Microsoft толкнуло IOTA наверх на 1000% за один месяц



Недавно был дан один из самых экстравагантных прогнозов по биткойну, что его стоимость в течение 3-х лет достигнет 1 млн долл. США. Но это история для уже следующего обсуждения.



Но вне всякого сомнения биткойн сейчас самый обсуждаемый класс активов и к настоящему моменту его годовая доходность превысила 1500%, а за последний месяц он вырос на более чем 115%.



Однако не столь известная как биткойн другая криптовалюта поставила под удар его космический рост. Только за прошлый месяц криптовалюта IOTA совершила поразительное ралли на почти 1000% вверх и теперь она является четвертой по величине криптовалютой, если брать её рыночную капитализацию после биткойна, эфира и биткойн кэш.



Стоимость IOTA выросла на 980% до 4,47 долл. США 7 декабря 2017 г. с 0,38 долл. США 7 ноября с.г. Только за декабрь этого года курс этой криптовалюты поднялся на 180%.



Согласно информации размещенной на ресурсе coingecko.com IOTA представляется собой распределенный реестр для Интернета вещей (IoT). Это первый реестр с возможностью осуществления микро транзакций без взимания комиссионных, а также удобная возможность для безопасной передачи данных.



Недавнее заявление о партнерстве с такой крупной компанией как Microsoft и может рассматриваться в качестве одной из причин роста курса криптовалюты IOTA.



Кстати, на сайте организации IOTA Foundation по этому поводу было опубликовано даже заявление представителя Microsoft г-на Омкара Найка (Omkar Naik): "Мы рады сотрудничеству с организацией IOTA Foindation и гордимся тем, что теперь работаем по новому направлению с ними на рынке передачи данных. Данная технология следующего поколения придаст новый импульс в сфере дальнейшего развития микропроцессоров и выйдет за рамки технологии блокчейн, что будет способствовать внедрению инновационных решений в реальной жизни, запуску новых приложений и пилотных проектов для наших клиентов".



Что касается рыночной капитализации, то с учетом коррекции в настоящее время она больше всего у биткойна ~ 240 млрд долл. США. За ним идёт эфир ~ 43 млрд долл. США, у биткойн кэш ~ 22 млрд. долл. США и наконец IOTA ~ 11,5 млрд долл. США. А стоимость 1 единицы IOTA сейчас 4,25 долл. США, но курс снижается, согласно данным с сайта мониторинга криптовалют coingecko.com.



Напомним, что криптовалюты представляют собой цифровые виртуальные деньги хранящиеся в электронном виде и их предложение на рынке не определяется каким-либо центральным банком или финансовым регулятором, а их платежная сеть полностью децентрализована. И например, в Индии IOTA купить напрямую невозможно, но можно совершить обмен с помощью пары специализированных сайтов, включая криптобиржу Binance.



IOTA была основана в 2015 году Дэвидом Сонстебё, Сергеем Иванчегло, Домиником Шинером и Сергеем Поповым.



И говоря про сам биткойн, стоит заметить, что Резервный банк Индии (ЦБ) в этот вторник снова подтвердил свою озабоченность по поводу биткойнов, поскольку пузырь на этом рынке может схлопнуться. В его сообщении говорится, что он хотел бы снова предупредить "пользователей, которые держат или торгуют виртуальными валютами, включая биткойны, что существуют экономические, финансовые, операционные, юридические, клиентские и связанные с кибербезопасностью риски при работе с такими виртуальными валютами". И ранее этот же банк заявлял, что те кто торгуют криптовалютами, то делают это на свой страх и риск, учитывая то, что ЦБ не выдавал лицензии или разрешения каким-либо местным компаниям для работы с такими криптовалютами.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a2d2a2f2a345 Недавно был дан один из самых экстравагантных прогнозов по биткойну, что его стоимость в течение 3-х лет достигнет 1 млн долл. США. Но это история для уже следующего обсуждения.Но вне всякого сомнения биткойн сейчас самый обсуждаемый класс активов и к настоящему моменту его годовая доходность превысила 1500%, а за последний месяц он вырос на более чем 115%.Однако не столь известная как биткойн другая криптовалюта поставила под удар его космический рост. Только за прошлый месяц криптовалюта IOTA совершила поразительное ралли на почти 1000% вверх и теперь она является четвертой по величине криптовалютой, если брать её рыночную капитализацию после биткойна, эфира и биткойн кэш.Стоимость IOTA выросла на 980% до 4,47 долл. США 7 декабря 2017 г. с 0,38 долл. США 7 ноября с.г. Только за декабрь этого года курс этой криптовалюты поднялся на 180%.Согласно информации размещенной на ресурсе coingecko.com IOTA представляется собой распределенный реестр для Интернета вещей (IoT). Это первый реестр с возможностью осуществления микро транзакций без взимания комиссионных, а также удобная возможность для безопасной передачи данных.Недавнее заявление о партнерстве с такой крупной компанией как Microsoft и может рассматриваться в качестве одной из причин роста курса криптовалюты IOTA.Кстати, на сайте организации IOTA Foundation по этому поводу было опубликовано даже заявление представителя Microsoft г-на Омкара Найка (Omkar Naik): "Мы рады сотрудничеству с организацией IOTA Foindation и гордимся тем, что теперь работаем по новому направлению с ними на рынке передачи данных. Данная технология следующего поколения придаст новый импульс в сфере дальнейшего развития микропроцессоров и выйдет за рамки технологии блокчейн, что будет способствовать внедрению инновационных решений в реальной жизни, запуску новых приложений и пилотных проектов для наших клиентов".Что касается рыночной капитализации, то с учетом коррекции в настоящее время она больше всего у биткойна ~ 240 млрд долл. США. За ним идёт эфир ~ 43 млрд долл. США, у биткойн кэш ~ 22 млрд. долл. США и наконец IOTA ~ 11,5 млрд долл. США. А стоимость 1 единицы IOTA сейчас 4,25 долл. США, но курс снижается, согласно данным с сайта мониторинга криптовалют coingecko.com.Напомним, что криптовалюты представляют собой цифровые виртуальные деньги хранящиеся в электронном виде и их предложение на рынке не определяется каким-либо центральным банком или финансовым регулятором, а их платежная сеть полностью децентрализована. И например, в Индии IOTA купить напрямую невозможно, но можно совершить обмен с помощью пары специализированных сайтов, включая криптобиржу Binance.IOTA была основана в 2015 году Дэвидом Сонстебё, Сергеем Иванчегло, Домиником Шинером и Сергеем Поповым.И говоря про сам биткойн, стоит заметить, что Резервный банк Индии (ЦБ) в этот вторник снова подтвердил свою озабоченность по поводу биткойнов, поскольку пузырь на этом рынке может схлопнуться. В его сообщении говорится, что он хотел бы снова предупредить "пользователей, которые держат или торгуют виртуальными валютами, включая биткойны, что существуют экономические, финансовые, операционные, юридические, клиентские и связанные с кибербезопасностью риски при работе с такими виртуальными валютами". И ранее этот же банк заявлял, что те кто торгуют криптовалютами, то делают это на свой страх и риск, учитывая то, что ЦБ не выдавал лицензии или разрешения каким-либо местным компаниям для работы с такими криптовалютами.Перевод специально для mmgp.ru источник

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