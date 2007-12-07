[ETP] MetaverseETP (Метаверс ЕТП) - mvs.org – особенности, покупка/продажа, аналитика - Другие криптовалюты | MMGP

[ETP] MetaverseETP (Метаверс ЕТП) - mvs.org – особенности, покупка/продажа, аналитика

Общие сведения о Metaverse ETP







Технические характеристики Метаверс ЕТП



Платформа базируется на одном из крупнейших блокчейнов, запущенном в Китае. Предназначена для произведения операций с цифровыми активами с максимальным уровнем безопасности и конфиденциальности. Сервис позволяет оцифровать реальные активы, чтобы повысить рыночную эффективность и возможную стоимость их продажи. Такие активы входят в экосистему «Интернета ценностей».



В рамках системы действует децентрализованный обменный сервис, позволяющий пользователям свободно обмениваться имеющимися активами.

Регистрация активов в сети производится посредством токенов Entropy (ETP). Они же применяются для оплаты комиссионных сборов, идентификации пользователей и активов, а также оценивания ценности активов в блокчейне.



Все операции производятся через собственный кошелек платформы. Для работы с ним не нужно предоставлять какие-либо персональные данные. Посредством кошелька пользователи могут вносить собственные активы в сеть и работать с ними.



Metaverse позволяет переводить в цифровую плоскость такие активы, как различные уникальные или редкие вещи (антиквариат, картины и прочие предметы искусства), права интеллектуальной собственности, права на получение прибыли от владения теми или иными финансовыми инструментами и т. д. В сети применяются специальные цифровые удостоверения, позволяющие формировать интернет-ценность цифровых активов пользователей.



Платформа ориентирована на использование не только частными лицами, но также корпорациями и государствами. Сеть включает три ключевых компонента: цифровые активы, цифровые личности и посредники, определяющие ценность (оракулы).



Данные о цифровой идентификации навсегда записываются в блокчейн и не могут быть изменены. За счет этого аккаунты и цифровые активы навсегда закрепляются за пользователями. В сети присутствует посредник «Оракул». Последним может быть специально разработанная программа, банк, какая-либо иная организация или государственный орган. Для этого соответствующее лицо или программа должны пройти регистрацию в системе. По сути, «Оракул» выступает в качестве связующего элемента между децентрализованной сетью активов и реальным миром.



Финансовые характеристики ETP



В качестве ключевого элемента платформы выступает токен ETP, обеспечивающий взаимодействие между всеми участниками сети. Посредством этих токенов производится регистрация активов. За счет выплаты комиссионных в ETP, поддерживается работоспособность сети. После всех этапов распределения монет на стадиях разработки и запуска, токен был переведен на майнинг по принципу Proof-of-Work.



Максимальное количество сгенерированных монет ограничено – 100 миллионов ETP. По состоянию на 8 декабря 2017 года уже добыто 55 995 816 ETP. При этом в обороте на указанную дату находится 36 595 816 ETP. Согласно данным сервиса CoinMarketCap, на текущий момент рыночная капитализация криптовалюты составляет $87 671 132, что по актуальному курсу соответствует 5 569 BTC, при стоимости одной монеты в $2,4. Пока не завершится майнинг, монета будет являться инфляционной с годовым уровнем инфляции в 1-4%.



В рамках экосистемы действует фонд Metaverse, основная задача которого заключается в поддержании ликвидности криптовалюты ETP и ее эффективности, как инструмента в цифровой и реальной экономике. Фонд поддерживает членов сообщества, способствует продвижению его проектов, продуктов и идей, а также инвестирует в проекты, разрабатываемые на блокчейне Metaverse.



Биржи, на которых торгуется Метаверс ЕТП



Так как монета была выведена на рынок летом 2017 года, она еще не успела завоевать большую популярность.



Поэтому на текущий момент криптовалюта торгуется только на нескольких биржах: Bitfinex

RightBTC

HitBTC

EXX

OpenLedger DEX

Монета торгуется в парах к криптовалютам Ethereum, Tether, Qtum и



Где купить ETP за фиат или другие криптовалюты?



Для покупки монет Метаверс ЕТП стоит воспользоваться услугами одной из вышеперечисленных бирж. С покупкой за Биткоин или Эфириум сложностей не возникнет, данные пары торгуются с довольно значительными объемами.



Также можно купить монету за USDT или QTUM. Покупка за фиат возможна только на бирже Bitfinex. Но, поддерживается только доллар США, возможности прямой покупки за рубли, евро или другие фиатные валюты на данный момент нет. Но, на этой бирже требуется прохождение верификации, что может создать сложности для многих трейдеров. Если вы не можете пройти верификацию, стоит воспользоваться любой биржей без данного требования, где купить за фиат BTC или ETH. Затем уже за эти монеты вы сможете приобрести нужное количество ETP на одной из указанных выше бирж.



Как продать ETP за Bitcoin, доллары США, рубли или евро?



Процесс продажи практически аналогичен покупке, единственное отличие заключается в направлении сделки на бирже. Продажу за Bitcoin можно осуществить на любой из бирж, поддерживающих торговлю ETP. Желательно выбирать платформу с высоким объемом торгов, чтобы гарантированно продать нужное вам количество монет. На данный момент такой биржей является Bitfinex. В случае с продажей за фиатные валюты, не все так просто.



Продать монету за доллар США можно только на Bitfinex. Но, чтобы вывести средства в фиате с этой площадки, придется пройти верификацию. Если данный вариант вам не подходит, нужно сначала обменять ваши ETP на BTC, или ETH. Последние затем уже можно продать за фиат и вывести на любой удобной вам бирже, не требующей верификации.



Стоит ли покупать ETP? Будет ли расти Metaverse ETP?



Проект действительно очень перспективен, поэтому с высокой вероятностью котировка криптовалюты будет расти. Сервисы для перевода активов в цифровую экономику сегодня являются очень актуальными и востребованными, а блокчейн подходит для этих целей, как нельзя, лучше.



Проект поддерживается рядом крупных китайских компаний, что дает дополнительные шансы на успех. По сути, Metaverse является своеобразным китайским аналогом Ethereum. А с учетом популярности Эфириума, можно прогнозировать и рост ETP.



Криптовалюту нельзя назвать стабильной, наблюдаются заметные взлеты и падения котировки. Для спекулятивного заработка на курсовых колебаниях это вполне достойный вариант. Но, в качестве объекта для долгосрочного инвестирования, данную монету пока рассматривать рано, проект очень молодой, стоит подождать его укрепления на рынке или наоборот провала.

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Права принадлежат MMGP.RU Metaverse ETP – публичная платформа децентрализованной структуры на технологии блокчейн, предназначенная для работы с различными цифровыми активами. Проект запущен в Китае. В основе системы применяется собственная цифровая валюта ETP. Платформа позволяет переводить права на всевозможные активы в цифровое пространство для упрощения процедуры совершения различных операций с ними.Платформа базируется на одном из крупнейших блокчейнов, запущенном в Китае. Предназначена для произведения операций с цифровыми активами с максимальным уровнем безопасности и конфиденциальности. Сервис позволяет оцифровать реальные активы, чтобы повысить рыночную эффективность и возможную стоимость их продажи. Такие активы входят в экосистему «Интернета ценностей».В рамках системы действует децентрализованный обменный сервис, позволяющий пользователям свободно обмениваться имеющимися активами.Регистрация активов в сети производится посредством токенов Entropy (ETP). Они же применяются для оплаты комиссионных сборов, идентификации пользователей и активов, а также оценивания ценности активов в блокчейне.Все операции производятся через собственный кошелек платформы. Для работы с ним не нужно предоставлять какие-либо персональные данные. Посредством кошелька пользователи могут вносить собственные активы в сеть и работать с ними.Metaverse позволяет переводить в цифровую плоскость такие активы, как различные уникальные или редкие вещи (антиквариат, картины и прочие предметы искусства), права интеллектуальной собственности, права на получение прибыли от владения теми или иными финансовыми инструментами и т. д. В сети применяются специальные цифровые удостоверения, позволяющие формировать интернет-ценность цифровых активов пользователей.Платформа ориентирована на использование не только частными лицами, но также корпорациями и государствами. Сеть включает три ключевых компонента: цифровые активы, цифровые личности и посредники, определяющие ценность (оракулы).Данные о цифровой идентификации навсегда записываются в блокчейн и не могут быть изменены. За счет этого аккаунты и цифровые активы навсегда закрепляются за пользователями. В сети присутствует посредник «Оракул». Последним может быть специально разработанная программа, банк, какая-либо иная организация или государственный орган. Для этого соответствующее лицо или программа должны пройти регистрацию в системе. По сути, «Оракул» выступает в качестве связующего элемента между децентрализованной сетью активов и реальным миром.В качестве ключевого элемента платформы выступает токен ETP, обеспечивающий взаимодействие между всеми участниками сети. Посредством этих токенов производится регистрация активов. За счет выплаты комиссионных в ETP, поддерживается работоспособность сети. После всех этапов распределения монет на стадиях разработки и запуска, токен был переведен на майнинг по принципу Proof-of-Work.Максимальное количество сгенерированных монет ограничено – 100 миллионов ETP. По состоянию на 8 декабря 2017 года уже добыто 55 995 816 ETP. При этом в обороте на указанную дату находится 36 595 816 ETP. Согласно данным сервиса CoinMarketCap, на текущий момент рыночная капитализация криптовалюты составляет $87 671 132, что по актуальному курсу соответствует 5 569 BTC, при стоимости одной монеты в $2,4. Пока не завершится майнинг, монета будет являться инфляционной с годовым уровнем инфляции в 1-4%.В рамках экосистемы действует фонд Metaverse, основная задача которого заключается в поддержании ликвидности криптовалюты ETP и ее эффективности, как инструмента в цифровой и реальной экономике. Фонд поддерживает членов сообщества, способствует продвижению его проектов, продуктов и идей, а также инвестирует в проекты, разрабатываемые на блокчейне Metaverse.Так как монета была выведена на рынок летом 2017 года, она еще не успела завоевать большую популярность.Монета торгуется в парах к криптовалютам Bitcoin BitShares , а также к доллару США. Кроме того, на бирже OpenLedger DEX она торгуется в парах к привязанным активам BITCNY и BITUSD. Основные торговые объемы приходятся на биржу Bitfinex.Для покупки монет Метаверс ЕТП стоит воспользоваться услугами одной из вышеперечисленных бирж. С покупкой за Биткоин или Эфириум сложностей не возникнет, данные пары торгуются с довольно значительными объемами.Также можно купить монету за USDT или QTUM. Покупка за фиат возможна только на бирже Bitfinex. Но, поддерживается только доллар США, возможности прямой покупки за рубли, евро или другие фиатные валюты на данный момент нет. Но, на этой бирже требуется прохождение верификации, что может создать сложности для многих трейдеров. Если вы не можете пройти верификацию, стоит воспользоваться любой биржей без данного требования, где купить за фиат BTC или ETH. Затем уже за эти монеты вы сможете приобрести нужное количество ETP на одной из указанных выше бирж.Как продать ETP за Bitcoin, доллары США, рубли или евро?Процесс продажи практически аналогичен покупке, единственное отличие заключается в направлении сделки на бирже. Продажу за Bitcoin можно осуществить на любой из бирж, поддерживающих торговлю ETP. Желательно выбирать платформу с высоким объемом торгов, чтобы гарантированно продать нужное вам количество монет. На данный момент такой биржей является Bitfinex. В случае с продажей за фиатные валюты, не все так просто.Продать монету за доллар США можно только на Bitfinex. Но, чтобы вывести средства в фиате с этой площадки, придется пройти верификацию. Если данный вариант вам не подходит, нужно сначала обменять ваши ETP на BTC, или ETH. Последние затем уже можно продать за фиат и вывести на любой удобной вам бирже, не требующей верификации.Проект действительно очень перспективен, поэтому с высокой вероятностью котировка криптовалюты будет расти. Сервисы для перевода активов в цифровую экономику сегодня являются очень актуальными и востребованными, а блокчейн подходит для этих целей, как нельзя, лучше.Проект поддерживается рядом крупных китайских компаний, что дает дополнительные шансы на успех. По сути, Metaverse является своеобразным китайским аналогом Ethereum. А с учетом популярности Эфириума, можно прогнозировать и рост ETP.Криптовалюту нельзя назвать стабильной, наблюдаются заметные взлеты и падения котировки. Для спекулятивного заработка на курсовых колебаниях это вполне достойный вариант. Но, в качестве объекта для долгосрочного инвестирования, данную монету пока рассматривать рано, проект очень молодой, стоит подождать его укрепления на рынке или наоборот провала._________________________

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