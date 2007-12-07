[DGD] DigixDAO (ДиджиксДАО) - digix.io - особенности, покупка/продажа, аналитика - Другие криптовалюты | MMGP

[DGD] DigixDAO (ДиджиксДАО) - digix.io - особенности, покупка/продажа, аналитика

Общие сведения о DigixDAO



DGX и DGD. Монеты платформы подкреплены физическим золотом, принадлежащим владельцам токенов. Ценность криптовалюты создается не только пользователями, но и, непосредственно, золотом.



Технические характеристики ДиджиксДАО



Платформа разрабатывается компанией «Digix», однако, ключевые решения принимают держатели токенов. Суть платформы заключается в конвертации прав на реальное золото в токены, что обеспечивает простоту и безопасность проведения операций с данным активом. В рамках платформы действует два типа токенов: DGX и DGD.



Монеты DGX предназначены для хранения данных о массе физического золота, находящегося в хранилище. Золото является реальным, находится в Сингапуре в банковской ячейке. Число DGX будет постепенно уменьшаться. Представители «Digix» объясняют это затратами на хранение реального золота.



DGX позволяет инвестору подтвердить факт наличия физического золота. Присутствует возможность покупки, продажи или передачи монет другим рыночным игрокам. За транзакции с активами взымается комиссионный сбор. Но, для оплаты комиссий применяются токены DGD. Последние можно было приобрести лишь на этапе публичного распределения, поэтому в голосовании участвуют только держатели DGD.



На сайте платформы можно купить необходимое количество реального золота за Bitcoin. После этого компания осуществляет выкуп соответствующего количества золота для размещения его в хранилище в Сингапуре. После доставки золота в место хранения инвестору начисляются токены DGX. 1 монета DGX соответствует 1 унции золота.



Хранение драгметалла требует оплаты. На данный момент действует ставка в 0,39%. Следовательно, ежегодно инвестор должен уплатить определенную сумму за хранение.



Все данные хранятся в блокчейне Ethereum, что обеспечивает высокий уровень безопасности.



Финансовые характеристики DigixDAO



Инвестор имеет возможность затребовать свое золото и получить его в физическом виде. Токены DGD являются непосредственной криптовалютой платформы, обеспечивающей ее работу. Именно эти монеты торгуются на биржах. Если DGX несет информацию о золоте и выступает подтверждением права инвестора на данный драгметалл, то DGD используется для обеспечения работы сети. DGD предназначены для оплаты комиссий за проведение операций с цифровым золотом.



Следовательно, DGD, по сути, являются своеобразными акциями децентрализованной организации «DigixDAO», предоставляющими право на дивиденды их держателям.



Всего выпущено 2 миллиона монет DGD. На текущий момент рыночная капитализация криптовалюты составляет $199 601 200, что по актуальному курсу соответствует 12 757 BTC. По состоянию на 7 декабря 2017 года среднерыночная стоимость 1 DGD составляет $99,8, исходя из данных сайта CoinMarketCap.



Биржи, на которых торгуется DGD



Цифровую валюту проекта DigixDAO, токен DGD, на данный момент можно купить и продать на следующих криптовалютных биржах:

Binance

Bittrex

Liqui

BigONE

HitBTC

EtherDelta

IDEX

На большинстве платформ монета торгуется в парах к Bitcoin и Ethereum. Криптовалютная биржа Liqui также предоставляет возможность покупки и продажи DGD за токен Tether, являющийся виртуальным аналогом доллара США. Наибольшие торговые объемы приходятся на биржи Binance и Bittrex.



Где купить DGD за фиат или другие криптовалюты?



Приобрести данную криптовалюту можно на одной из вышеперечисленных криптобирж. Желательно использовать платформу с высоким торговым оборотом, это гарантирует возможность покупки необходимого количества монет. DGD торгуется только в парах к Ethereum и Tether.



Напрямую купить цифровую валюту за доллары, евро, рубли или другую фиатную валюту на данный момент невозможно. Покупка за BTC или ETH производится в стандартном режиме через одну из вышеперечисленных бирж криптовалюты. В случае отсутствия Биткоинов или Эфира, сначала придется их приобрести на любой удобной вам криптобирже, после чего перевести на одну из вышеперечисленных платформ, где уже купить DGD.



Некоторые биржи предоставляют удобную возможность покупки USDT за доллар США, что также позволяет легко купить монеты DigixDAO посредством платформы Liqui.



Как продать DigixDAO за Биткоин, другие монеты или фиатные валюты?



Продать монеты можно также на одной из вышеперечисленных криптовалютных бирж. Однако, DGD можно обменять только на BTC, ETH или USDT. Возможности прямой продажи за любые фиатные валюты нет. Если вы хотите получить в обмен на DGD другую криптовалюту или фиат, сначала необходимо продать монеты за Биткоин, Эфириум или Тезер, после чего обменять их на нужную валюту.



При этом USDT на некоторых биржах можно вывести прямо в доллары США. Однако, необходимо учитывать, что для вывода средств в фиатных валютах, большинство бирж требует прохождения верификации.



Стоит ли покупать DGD? Будет ли расти ДиджиксДАО?



За все время существования криптовалюта DGD демонстрирует рост. Причем наиболее активная фаза началась весной 2017 года и продолжается до сих пор.



Аналитики полагают, что в дальнейшем стоимость цифровой валюты будет продолжать расти. Они связывают это с тем, что в основе платформы лежит физическое золото инвесторов. Несмотря на то, что DGD является акцией компании, а не подтверждением права на золото как DGX, котировка криптовалюты будет расти, что связано с удорожанием данного драгметалла и необходимостью оплаты комиссий за проведение операций с этим активом.



Поэтому данную криптовалюту вполне можно рассматривать как объект долгосрочного инвестирования. Котировка цифровой валюты демонстрирует нелинейный рост, случаются просадки курса, однако, затем снова происходит повышение. Это дает возможность трейдерам получать спекулятивный доход на курсовых колебаниях. Но, при этом, курс криптовалюты зависит от стабильности работы самой компании «Digix» и выполнения взятых ею обязательств. Поэтому к покупке DGD стоит подходить взвешено, исходя из анализа рыночной ситуации и перспектив развития проекта.

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Права принадлежат MMGP.RU DigixDAO – платформа, позволяющая токенизировать активы посредством возможностей блокчейна Ethereum. Проект ориентирован на конвертацию реального золота в криптотокены. Монеты платформы подкреплены физическим золотом, принадлежащим владельцам токенов. Ценность криптовалюты создается не только пользователями, но и, непосредственно, золотом.Платформа разрабатывается компанией «Digix», однако, ключевые решения принимают держатели токенов. Суть платформы заключается в конвертации прав на реальное золото в токены, что обеспечивает простоту и безопасность проведения операций с данным активом. В рамках платформы действует два типа токенов: DGX и DGD.Монеты DGX предназначены для хранения данных о массе физического золота, находящегося в хранилище. Золото является реальным, находится в Сингапуре в банковской ячейке. Число DGX будет постепенно уменьшаться. Представители «Digix» объясняют это затратами на хранение реального золота.DGX позволяет инвестору подтвердить факт наличия физического золота. Присутствует возможность покупки, продажи или передачи монет другим рыночным игрокам. За транзакции с активами взымается комиссионный сбор. Но, для оплаты комиссий применяются токены DGD. Последние можно было приобрести лишь на этапе публичного распределения, поэтому в голосовании участвуют только держатели DGD.На сайте платформы можно купить необходимое количество реального золота за Bitcoin. После этого компания осуществляет выкуп соответствующего количества золота для размещения его в хранилище в Сингапуре. После доставки золота в место хранения инвестору начисляются токены DGX. 1 монета DGX соответствует 1 унции золота.Хранение драгметалла требует оплаты. На данный момент действует ставка в 0,39%. Следовательно, ежегодно инвестор должен уплатить определенную сумму за хранение.Все данные хранятся в блокчейне Ethereum, что обеспечивает высокий уровень безопасности.. Токены DGD являются непосредственной криптовалютой платформы, обеспечивающей ее работу. Именно эти монеты торгуются на биржах. Если DGX несет информацию о золоте и выступает подтверждением права инвестора на данный драгметалл, то DGD используется для обеспечения работы сети. DGD предназначены для оплаты комиссий за проведение операций с цифровым золотом.Следовательно, DGD, по сути, являются своеобразными акциями децентрализованной организации «DigixDAO», предоставляющими право на дивиденды их держателям.Всего выпущено 2 миллиона монет DGD. На текущий момент рыночная капитализация криптовалюты составляет $199 601 200, что по актуальному курсу соответствует 12 757 BTC. По состоянию на 7 декабря 2017 года среднерыночная стоимость 1 DGD составляет $99,8, исходя из данных сайта CoinMarketCap.На большинстве платформ монета торгуется в парах к Bitcoin и Ethereum. Криптовалютная биржа Liqui также предоставляет возможность покупки и продажи DGD за токен Tether, являющийся виртуальным аналогом доллара США. Наибольшие торговые объемы приходятся на биржи Binance и Bittrex.Приобрести данную криптовалюту можно на одной из вышеперечисленных криптобирж. Желательно использовать платформу с высоким торговым оборотом, это гарантирует возможность покупки необходимого количества монет. DGD торгуется только в парах к Bitcoin Напрямую купить цифровую валюту за доллары, евро, рубли или другую фиатную валюту на данный момент невозможно. Покупка за BTC или ETH производится в стандартном режиме через одну из вышеперечисленных бирж криптовалюты. В случае отсутствия Биткоинов или Эфира, сначала придется их приобрести на любой удобной вам криптобирже, после чего перевести на одну из вышеперечисленных платформ, где уже купить DGD.Некоторые биржи предоставляют удобную возможность покупки USDT за доллар США, что также позволяет легко купить монетыпосредством платформы Liqui.Продать монеты можно также на одной из вышеперечисленных криптовалютных бирж. Однако, DGD можно обменять только на BTC, ETH или USDT. Возможности прямой продажи за любые фиатные валюты нет. Если вы хотите получить в обмен на DGD другую криптовалюту или фиат, сначала необходимо продать монеты за Биткоин, Эфириум или Тезер, после чего обменять их на нужную валюту.При этом USDT на некоторых биржах можно вывести прямо в доллары США. Однако, необходимо учитывать, что для вывода средств в фиатных валютах, большинство бирж требует прохождения верификации.За все время существования криптовалюта DGD демонстрирует рост. Причем наиболее активная фаза началась весной 2017 года и продолжается до сих пор.Аналитики полагают, что в дальнейшем стоимость цифровой валюты будет продолжать расти. Они связывают это с тем, что в основе платформы лежит физическое золото инвесторов. Несмотря на то, что DGD является акцией компании, а не подтверждением права на золото как DGX, котировка криптовалюты будет расти, что связано с удорожанием данного драгметалла и необходимостью оплаты комиссий за проведение операций с этим активом.Поэтому данную криптовалюту вполне можно рассматривать как объект долгосрочного инвестирования. Котировка цифровой валюты демонстрирует нелинейный рост, случаются просадки курса, однако, затем снова происходит повышение. Это дает возможность трейдерам получать спекулятивный доход на курсовых колебаниях. Но, при этом, курс криптовалюты зависит от стабильности работы самой компании «Digix» и выполнения взятых ею обязательств. Поэтому к покупке DGD стоит подходить взвешено, исходя из анализа рыночной ситуации и перспектив развития проекта._________________________

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