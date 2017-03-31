[ICO][BOUNTY] Scorum спортивный ресурс на блокчейне с оплатой 14.01.18-11.02.18 - Предстоящие ICO | MMGP
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[ICO][BOUNTY] Scorum спортивный ресурс на блокчейне с оплатой 14.01.18-11.02.18

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Старый Сегодня, 15:56
#1
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[ICO][BOUNTY] Scorum спортивный ресурс на блокчейне с оплатой 14.01.18-11.02.18

Scorum- это очень интересный белорусский стартап, который представляет из себя спортивную платформу со встроенными блогами и аналитикой на блокчейне. На данный момент около миллиарда человек делают 8,5 миллиардов посещений в месяц. Эти сайты не удобны и полны рекламы. Scorum в свою очередь предлагает единую платформу, где любовь к спорту вознаграждается. Каждый пользователь сможет получать токены за свою активность на платформе.

Вознаграждение пользователей на платформе

Каждый месяц спортивные сайты зарабатывают миллионы долларов на рекламе и не отчисляют пользователям не цента. Платформа Scorum призвана это изменить. Платформа будет вознаграждать авторов спортивных блогов криптовалютой. А также за голосования и фотографов за изображения для фотостока. На платформе будут представлены все инструменты для создания качественного контента такие как: аналитика, интерактивная графика и огромный фотосток.


Статистический центр и онлайн трансляции
Scorum представит уникальный иструмент который позволит не только смотреть трасляции но и получать статистические данные о матче в реальном времени. Это то что может быть интересно многим фанатам. Кроме того это позволит быть в курче всех последних новостей в интересующем вас направлении. Самые ярые болельщики смогут углубится в аналитику на основе ИИ. Бета версия статистического центра уже запущена и доступна по ссылке : https://stats.scorum.com/



Безкомиссионная биржа ставок
Пользователям больше не придется обращаться к 3 лицам для того чтобы сделать ставку на спорт. Биржа будет интегрирована прямо внутри платформы. И все пользователи смогут схлестнуться между собой поставив на победу той или иной команды. Все это будет осуществлено без комиссий и скрытых платежей.


Детали ICO

Работа системы будет строится на системе двойного токена Scorum
и Scorum Power. Первые можно будет продавать на открытых биржах а вторыми вести расчеты внутри платформы. Токены легко можно будет конвертировать из одного в другой.

Токены Scorum Coins

Количество-18,6 млн
Название- SCR
Цена- 1 SCR = 1 USD
Оплата- ETH, BTC
Хард кап- 17,000,000 USD
Команда-470 000 SCR
Реферальная программа- 930 000 SCR
Распределение средств
65%- разработка платформы
20%- маркетинг
15%- консультации юристов

Все непроданные токены Scorum будут конвертированы в токены Scorum Power и потрачена на развитие проекта в дальнейшем. Стоит заметить что конвертация токенов Scorum Power будет проходить в течении некоторого времени которое будет напрямую связано с популярностю проекта.

Токены Scorum Power

Будет выпущено- 10млн
цена- 1 SP = 1 SCR = 1 USD
2,1 млн SP — бонус при регистрации.
3,84 млн SP- комментарии и голосование
3 млн SP — учредителям.
0,1 млн SP — пользователям Steemit.
0,48 млн SP — свидетелям (подписчикам блоков)
0,48 млн SP — активным держателям SP.

Баунти компания будет своеобразной и заключается в реферальной программе 5% от купленных токенов каждого привлеченного пользователя. На данный момент платформа получила поддержку компании Microsoft и таких известных спортсменов как Александр Глеб, Тимофей Мозговой, Александра Пацкевич.

https://scorumcoins.com
https://telegram.me/SCORUM
https://steemit.com/@scorum.community
https://www.facebook.com/SCORUM.COMMUNITY
https://twitter.com/SCORUM_ru
__________________
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