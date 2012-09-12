Виталик Бутерин предлагает заняться благотворительностью - Горячие новости | MMGP

Виталик Бутерин предлагает заняться благотворительностью
Криптокотята подтолкнули основателя ETH к неординарным решениям.
Криптокотята (CryptoKitties) – новая игра, разработанная AxiomZen на основе блокчейна Ethereum, запущеная 28 ноября. Суть игры в том, чтобы купить и вырастить криптокотенка или продать.
Криптокотята — двигатель благотворительности
Игра несколько неожиданно обрела популярность. На сегодняшний день продано котят на сумму, эквивалентную $12498477.66. Видимо, явный коммерческий успех криптокотят сподвиг Виталия Бутерина предложить сообществу заняться благотворительностью.
«Он написал в своем твиттер-аккаунте: «Нынешняя криптокитти-драма – хороший повод, чтобы воссоздать старую идею благотворительных наклеек. Пожертвуйте 0.1/1/10/100 ETH to {{charity}}, получите фирменную наклейку. Большинство приложений для чата ETH (leeroy, status и т. д.) смогут «распознавать» эти наклейки и показывать их рядом с профилем пользователя».
Инициативу Виталика Бутерина можно только приветствовать, вопрос в том, будет ли идея благотворительных наклеек пользоваться такой же популярностью как криптокотята.
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