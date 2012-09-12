Криптовалюты – не «пузырь», а решение «проблемы денег» - Горячие новости | MMGP
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Криптовалюты – не «пузырь», а решение «проблемы денег»

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#1
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Криптовалюты – не «пузырь», а решение «проблемы денег»
Криптовалюты – не «пузырь», а решение «проблемы денег»



Сооснователь инновационного венчурного фонда AngelList и ранний инвестор Twitter Навал Равикант утверждает, что биткоин и вообще криптовалюты способны решить финансовые проблемы людей во всем мире, сообщает Cointelegraph.


Об этом инвестор заявил в рамках мероприятия Token Summit, которое прошло в Сан-Франциско. По мнению Навала Равиканта, биткоин быстро набирает популярность из-за того, что людям необходимы альтернативные места для хранения их денег. Кроме того, курс биткоина стремительно растет.

Он также затронул вопрос, который волнует многие рынки в связи с головокружительным ростом курса биткоина. По мнению Равиканта, страхи относительно того, что биткоин приближается к так называемой «территории пузыря», ничем не подкреплены. О также отметил, что в принципе все фиатные деньги в какой-то степени являются «пузырем».

«Деньги – это мыльный пузырь, который никогда не лопнет», – утверждает он, настаивая на бесконечном росте на рынке криптовалют.

При этом Равикант упомянул о том, что некоторые криптовалюты явно переоценены и их цена явно завышена. Однако конкретных валют он не перечислил.

Кроме того, Навал Равикант упомянул наиболее перспективные, на его взгляд, криптовалюты. Среди них: биткоин (так как он стабильно набирает в цене), Zcash (из-за простоты процесса транзакций) и Basecoin (из-за его стабильности).

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Последний раз редактировалось moskva; Сегодня в 15:49.
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Alexsi38 (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:52
#2
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Re: Криптовалюты – не «пузырь», а решение «проблемы денег»
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
решение «проблемы денег»
Это каким интересно образом он решает проблему денег?
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