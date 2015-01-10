На аукционе в Германии деревню с 20 жителями продали за 140 тысяч евро - Горячие новости | MMGP

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На аукционе в Германии деревню с 20 жителями продали за 140 тысяч евро

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На аукционе в Германии деревню с 20 жителями продали за 140 тысяч евро


Небольшое германское поселение Алвин в 120 километрах к югу от Берлина было продано на аукционе за 125 тысяч евро. Новому владельцу досталось 12 зданий и гаражи, пишет Daily Nation.

Раньше в Алвине жили сотрудники углеперерабатывающего завода. После падения Берлинской стены завод закрылся, и молодежь уехала из деревни. Сейчас там осталось всего 20 пожилых человек.

Алвин был продан в 2000 году за символическую сумму, но владельцы не смогли наладить в деревне нормальную жизнь. Деревня вновь была выставлена на торги. Изначальная цена лота составляла 125 тысяч евро.

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