NZDUSD - zaharik1404 | MMGP

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"Геометрия профита" - авторский блог пользователя zaharik1404
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#1
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NZDUSD
Здравствуйте, в этой теме хочу вести аналитические прогнозы по данной паре, буду рад обсуждению.
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