USDCAD - zaharik1404 | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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USDCAD
Здравствуйте, в этой теме хочу вести аналитические прогнозы по данной паре, буду рад обсуждению.
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