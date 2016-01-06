Обзор и работа с мобильным кошельком Simple Bitcoin - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



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Обзор и работа с мобильным кошельком Simple Bitcoin



Данный кошелек является тонким кошельком, который предназначен только для мобильных устройств на платформе Android.



Цитата: Тонкие кошельки, это такие кошельки, которые используют блокчейн от кошелька Bitcoin Core, а в загружаемом приложении помимо полных данных об истории кошелька, хранят ключи безопасности и ключи доступа к кошельку. Они являются относительно безопасными, так как основная информация о кошельке хранится на самом устройстве и не зависит от внешних сторон (сторонних серверов, разработчиков кошелька, сайта кошелька, который может пропасть или подвергнуться атаке хакеров)

Сайт кошелька:

Цитата: Как такового нет официального сайта кошелька в стандартном нашем понимании сайтов. Есть страничка с общей информацией о кошельке, с его исходными кодами, а также с формой контактов с разработчиками. На этой странице представлена краткая информация о кошельке. Вот эта страница: https://btcontract.com/



Так как нет веб.версии кошелька, то и создание самого официального сайта не является обязательным. Хотя хотелось бы иметь больше презентационной информации о кошельке. Презентационные видео о работы с кошельком, может быть скриншоты кабинетов, чтобы все было оформлено красиво и понятно и пользователи смогли лучше понять кошелек. Все-таки я считаю сайт - это визитка кошелька, его презентация. А когда сайта нет, то и представлять кошелек некому.

Официальную версию кошелька можно скачать на основном сайте криптосообщества по адресу:

Вся информация, которая находится на данном сайте является проверенной и одобренной сообществом. Поэтому, все кошельки Bitcoin, которые расположены на данном сайте пользователи могут смело скачивать. Эти кошельки опробованы криптосообществом, им одобрены и рекомендованы к использованию.



Кошелек Simple Bitcoin предназначен для мобильных устройств на платформе Android.

Скачать приложение для установки кошелька можно на Google Play по ссылке https://play.google.com/store/apps/d...t.wallet&hl=en



Цитата: На данной страничке вы можете ознакомится с рейтингом кошелька и отзывами пользователей. Прежде, чем устанавливать кошелек и доверять ему свои деньги, почитайте, что думают другие луди, которые уже установили и пользуются данным кошельком, о самом кошельке и особенностям работы с ним.

Основные характеристики кошелька



Предоставляет полный контроль ваших денег



Цитата: Как и любой другой кошелек, кошелек Simple Bitcoin предоставляет пользователям полный контроль над своими средствами. Это означает, что никто (ни создатели кошелька, ни третья сторона не может заморозить ваши деньги или распоряжаться ими. При этом необходимо соблюдать основные правила по безопасности. Ни кому и не под каким предлогом не давать мнемотическую фразу доступа к вашему кошельку. Данная фраза дает вам полный доступ к вашему кошельку и в случае его потери дает возможность установить кошелек. Осуществляет упрощенную проверку платежей



Цитата: Этот кошелек не имеет собственного блокчейна, а использует уже существующий блокчейн, который установлен в кошельках пользователей Bitcoin Core. Это означает, что платеж считается прошедшим, только тогда, когда он получил хотя бы одно подтверждение по сети блокчейн. Платеж считается полностью безопасным и подтвержденным, когда есть 6 подтверждений. Однако, это не так безопасно как при использовании полного узла, такого как Bitcoin Core. Установлена базовая прозрачность кошелька



Цитата: Разработчики кошелька официально опубликовали исходных код кошелька по ссылке: https://github.com/btcontract/wallet И любой аудитор и профессионал в сфере криптовалют может ознакомится с кодом и его проверить. Тем не менее, в любом случае нужно доверять разработчикам кошелька, так как Полную и абсолютную процедуру по безопасности и надежности проходит только единственный кошелек Bitcoin Core, блокчейном от которого пользуются все кошельки. Bitcoin Core - это эталон для кошельков Bitcoin и та база, без которой не может существовать ни один другой кошелек Bitcoin. Использует безопасную среду



Цитата: Кошелек устанавливается на мобильное устройство. Обычно все приложения, установленные на мобильные устройства изолированы и закрыты друг от друга. А это означает, что если вирус заразит одно приложение на мобильном устройстве, он не сможет проникнуть в другие приложения и заразить все устройства. Тем не менее, мобильные устройства могут поломаться, потеряться, поэтому очень важно не терять мнемотическую фразу, которая дает полный доступ к вашему кошельку, а также делать резервные копии кошелька и устанавливать защиту на само мобильное приложение. Использует базовую конфиденциальность



Цитата: Это означает, что кошелек осуществляет ротацию Bitcoin адресов, тем самым затрудняя отслеживание Bitcoin адресов хакерами и прочими мошенниками. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью нужно каждый раз при получении денег создавать новый Bitcoin адрес, хотя вам ничего не мешает получать деньги и на ранее созданные Bitcoin адреса.



Тем не менее, для использования функции 2 факторной верификции, кошелек привязывает IP адрес к вашим счетам Bitocoin и вашим платежам. Таким образом, третьи лица смогут связать все ваши платежи и все ваши данные по IP адресу.



Не поддерживает Tor. Этот кошелек не использует Tor для того, чтобы помешать злоумышленникам или интернет-провайдерам связать ваши платежи с вашим IP-адресом. Динамически отслеживает комиссию



Цитата: Данный кошелек отслеживает состоянии Bitcoin сети и в зависимости от ее загруженности дает рекомендации по размерам комиссии, что позволяет не переплачивать деньги. Простой, безопасный и надежный кошелек для Биткойн.Данный кошелек является тонким кошельком, который предназначен только для мобильных устройств на платформе Android.Сайт кошелька:Кошелек Simple Bitcoin является Bitcoin кошельком для мобильных устройств, одобренных криптосообществом Bitcoin.Официальную версию кошелька можно скачать на основном сайте криптосообщества по адресу: https://bitcoin.org/ru/wallets/mobil...bitcoinwallet/ Вся информация, которая находится на данном сайте является проверенной и одобренной сообществом. Поэтому, все кошельки Bitcoin, которые расположены на данном сайте пользователи могут смело скачивать. Эти кошельки опробованы криптосообществом, им одобрены и рекомендованы к использованию.Кошелек Simple Bitcoin предназначен для мобильных устройств на платформе Android.Предоставляет полный контроль ваших денегОсуществляет упрощенную проверку платежейУстановлена базовая прозрачность кошелькаИспользует безопасную средуИспользует базовую конфиденциальностьДинамически отслеживает комиссию

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:34 .